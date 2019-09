Cel mai căutat terorist al organizaţiei jihadiste Al Qaeda, Kalimuddin Mujahiri, prins în India Trupele Squad antiteroriste (ATS) din cadrul Politiei din Jharkhand l-a arestat pe teroristul gruparii Al Qaida, Mohhamad Kalimuddin Mujahiri. "Kalimuddin este cel mai cautat jihadist al Al Qaida. El a fost arestat intr-o statie de tren din Tatanagar. Jihadistul pregatea si ii motiva pe multi tineri pentru "jihad" in India subcontinentala. "Jihadistul pregatea noi recruti ai retelei jihadiste din Pakistan pentru antrenamente", a informat un director general al Politiei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat vineri ca va dispune eliberarea jihadistilor din Statul Islamic (SI) detinuti in Siria la frontierele Europei daca Franta, Germania si alte tari europene nu isi repatriaza cetatenii, relateaza AFP.

- Guvernul Angelei Merkel a prelungit miercuri - cu un an - participarea Germaniei la coalitia imotriva gruparii Statul Islamic (SI) in Irak si Siria, insa va pune capat - in sase luni - misiunilor aeriene germane, relateaza AFP potrivit news.roGermania urmeaza sa-si continue pana in toamna…

- Seful gruparii Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a facut apel la sustinatorii sai sa ii "salveze" pe jihadistii tinuti in detentie in inchisori si familiile acestora care traiesc in tabere de persoane stramutate in special in Siria si Irak, conform unei inregistrari difuzate luni, preluata…

- Gruparea terorista Statul Islamic (SI), care si-a autoproclamat un califat in teritorii din Irak si Siria, nu a fost infranta cu adevarat, iar reaparitia sa, sub acest nume sau altul, este doar o chestiune de timp, avertizeaza oficiali si experti, potrivit AFP.

- Potrivit unui raport al unui grup de observare al Departamentului american de Aparare, in Siria are loc o revenire a Statului Islamic, la cateva luni dupa ce Donald Trump a declarat ca gruparea a fost invinsa in totalitate.

- Scrisoarea de credinta catre SI a fost gasita in posesia unui barbat care nu se afla in inchisoare. Aceasta scrisoare ar fi fost redactata de catre unul dintre cei doi detinuti.Cei trei indivizi au fost inculpati vineri pentru ''asociere a raufacatorilor cu scop terorist criminal''. Tinta…

- Senatul american l-a confirmat pe Mark T. Esper in functia de Secretar al Apararii marti, incheindu-se astfel cea mai lunga perioada in care Pentagonul nu a avut un lider, informeaza news.ro.Citește și: Radu Tudor denunța un atentat la securitatea Romaniei! Celebrul jurnalist ataca Guvernul…

- Abdul Hamid Bador, seful politiei din Malaezia, a aratat intr-un comunicat ca cei retinuti sunt doi etnici rohingya din Myanmar, un filipinez si un indian, persoane cu varsta intre 24 si 54 de ani, releva miercuri presa locala.Cei doi rohingya sunt presupusi membri ai Armatei de Salvare…