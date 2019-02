Csaba Der a fost inchis intre 2004 si 2017 pentru crima, in Serbia, iar de cand a iesit este foarte cautat de gruparile interlope pentru asasinate. Acesta are deja 3 crime la activ, toate 3 in 2018.

Ultima dintre ele a fost in Amsterdam, acolo unde a asasinat un om de afaceri croat, in varsta de 62 de ani. Acesta a intrat intr-o cafenea cu un pistol cu amortizor, l-a omorat pe om, dupa care s-a facut nevazut.

Barbatul calatoreste cu pasapoarte false, avand diferite identitati. Vezi mai jos imagini cu acesta. Barbatul a fost prins pe camere CCTV din Amsterdam, insa autoritatile…