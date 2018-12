Stiri pe aceeasi tema

- Juniorul Bogdan Deac (17 ani) a fost declarat sahistul anului 2018 in tara noastra, informeaza Federatia Romana, Consiliul Director a stabilit, la propunerea Colegiului Central de Antrenori, clasamentul celor mai buni sahisti ai anului 2018. Deac, legitimat la CS Politehnica Iasi si CSA Steaua…

- Federatia Romana de Tenis de Masa a stabilit cei mai buni jucatori din anul 2018.In top au intrat si mai multi sportivi din Constanta: Eliza Samara care este legitimata la CSA Steaua Bucuresti , Cristian Pletea, Elena Zaharia, Camelia Mitrofan, Bianca Mei Rosu.Clasamentul este urmatorul:Locul I:Bernadette…

- Horia Sabo, directorul general al FC Politehnica Iasi, a raspuns ieri solicitarii Consiliului Director al clubului, in privinta rezilierii contractului de asoiciere derulat in vara: "Nu exista din partea mea nicio incalcare a intelegerii pe care am incheiat-o in iulie cu Consiliul Director al Politehnicii.…

- Formatia CSM Politehnica Iasi a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a XV-a a Ligii I, in care a jucat in inferioritate numerica din minutul 41 si a revenit de la 0-1.

- Cristiano Bergodi, care a pregatit ultima data echipa Modena FC, in anul 2016, a antrenat in Romania urmatoarele formatii: FC National Bucuresti, CFR Cluj, Rapid Bucuresti, Politehnica Iasi, Steaua Bucuresti si ASA Targu Mures. FC Voluntari a inceput campionatul cu Daniel Oprita antrenor principal,…

- De asemenea, CSM Poli Iasi si CSU Craiova au primit penalitati de cate 3.000 lei pentru intarzierea inceperii jocului si reluarii acestuia dupa pauza. Valentin Mihaila a fost scos cu ambulanta de pe teren la meciul de saptamana trecuta, din deplasare, cu Politehnica Iasi, dupa ce a fost faultat foarte…

- Comisia de Disciplina a FRF a decis, miercuri, ca Laurentiu Rus, component al echipei CSM Politehnica Iasi, sa fie suspendat noua jocuri si penalizat cu 20.000 de lei ca urmare a faultului dur comis la meciul cu CSU Craiova, care i-a atras eliminarea, informeaza News.ro.De asemenea, CSM Poli…