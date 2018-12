Stiri pe aceeasi tema

- Sabine Kehm a dezvaluit de ce au fost facute publice atat de puține detalii dupa accidentul la schi pe care fostul pilot de Formula 1 l-a suferit in anul 2013, in Alpii francezi. Au trecut cinci ani de cand fanii așteapta o veste despre starea lui Michael Schumacher. Fostul manager al pilotului a dezvaluit…

- Fostul campion mondial a suferit acum aproape cinci ani un accident la ski, in timp ce se afla intr-o vacanța in Alpi. De atunci, starea in care se afla Shumacher ramane un mister chiar și pentru cei mai apropiați prieteni ai familiei. Nicklas Nielsen, prietenul lui Mick Schumacher – fiul fostului…

- Continua semnele de intrebare ridicate in jurul starii lui Michael Schumacher, care se afla in coma de ani buni de zile, in urma unei accidentari. Potrivit noilor informații, condiția exacta a fostului pilot de Formula 1 ramane un mister pana și pentru cei mai apropiați prieteni ai fiului lui Schumacher.

- Corinna Schumacher, soția fostului pilot de Formula 1 Michael Schumacher, a facut pentru prima data dezvaluiri despre starea soțului ei, la cinci ani de la accidentul de schi din Alpii Francezi. Intr-o scrisoare, Corinna a afirmat ca soțul este un „luptator” și „nu va renunța”. Aceasta scrisoare ii…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, care isi asigurase titlul la Formula 1 in Mexic, a castigat duminica Marele Premiu al Braziliei, a 20-a si penultima etapa a Campionatului Mondial, victorie care a permis, totodata, echipei Mercedes sa castige titlul mondial la constructori. Hamilton, care a obtinut…

- Managerul fostului pilot de Formula 1, Sabine Kehm, a emis o declarație prin care a laudat un omagiu extraordinar facut de o fundatie in numele lui Schumacher. Keep Fighting a reușit sa impresioneze familia fostului pilot. In colaborare cu magazinul online Zoom, fundația a lansat un poster cu Schumacher,…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) s-a declarat convins ca Mick Schumacher, fiul legendarului Michael Schumacher, care a devenit saptamana trecuta campion european de Formula 3, va calca pe urmele tatalui sau si va ajunge in Formula 1, competitia fanion a sportului automobilistic, informeaza…

- Mick Schumacher, fiul legendarului Michael, a devenit campion european de Formula 3, sambata, pe circuitul de la Hockenheim (Germania), unde tatal lui s-a impus de patru ori in Formula 1, relateaza AFP, citata de agerpres.ro. Mick Scumacher a incheiat pe locul 2 penultima cursa a sezonului, dupa estonianul…