Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din Maroc și Irak au incercat sa iasa ilegal din Romania apeland la o metoda inedita. Cei doi s-au urcat intr-un tren de marfa in gara din Timișoara, vineri, iar in apropiere de Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, din județul Arad, au spart geamul unei mașini care era incarcata pe platforma…

- Deși a facut parte ani buni din clasa politica romana, fiind vicepreședinte ale Senatului, dar și ministru de Externe in mai multe mandate, Cristian Diaconescu nu vede cu ochi prea buni aceasta parte a societații. In perspectiva Centenarului Unirii Romaniei el vede politicienii ca dand dovada…

- In cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania au fost raportate 45 de decese cauzate de rujeola, transmite Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste imbolnavirile, acestea se apropie de pragul de 12.000. Decesele au fost inregistrate in judetele Timiș (9), Arad (6), Dolj (7),…

- Astfel, astazi, de la ora 16.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu" a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" facultatea va organiza „MathGala", ajunsa la cea de-a doua editie, alaturi de Inspectoratul Scolar Judetean si Societatea de Stiinte Matematice din Romania, filiala Iasi. Vor fi premiati laureatii fazei…

- Vineri 23 martie 2018, ora 16, in Aula Magna "Mihai Eminescu" a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Matematica organizeaza, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si Societatea de Stiinte Matematice din Romania, filiala Iasi, editia a 2-a a MathGala - Festivitate de premiere…

- Evenimentul ce se va așeza in Piața Unirii, va avea loc in perioada 17 – 20 mai și face parte din caravana Street Food Festival care va poposi anul acesta in 11 mari orașe din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. „Setea”…

- Rezultat de exceptie obtinut de Corul “Armonii” al Scolii Gimnaziale de Muzica “Filaret Barbu” din Lugoj. Lugojenii au obtinut calificarea la faza nationala dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute au reusit sa se impuna la Timisoara la faza interjudeteana. Elevii de la “Filaret Barbu” au concurat alaturi…

- Compania Delgaz Grid, cea care se ocupa de furnizarea gazelor naturale in Timișoara, a anunțat ca in cursul anul 2017 a investit circa 3 milioane de lei pentru modernizarea a aproape 11 kilometri de conducte și branșamente de gaze naturale in municipiul Timișoara și localitatea Dumbravița.…

- Școala Gimnaziala de Muzica „Filaret Barbu” din Lugoj a obținut un nou rezultat de excepție. Sambata, 17 martie a.c., Corul „Armonii” al Școlii Gimnaziale de Muzica „Filaret Barbu” a participat la Timișoara, la Colegiul Național de Arta „Ion Vidu”, la Olimpiada Naționala Corala – etapa interjudețeana,…

- Un echipaj de jandarmi din Timisoara a depistat doua persoane care braconau pe un fond de vanatoare din judetul Caras- Severin, langa domeniul detinut de omul de afaceri Ion Tiriac si unde acesta a organizat, anul trecut, o partida de vanatoare. Braconierii au fost opriti cu focuri de arma.…

- Peste 2.200 de migranți au incercat sa iasa anul trecut din țara noastra – ilegal – folosind punctele de trecere ale frontierei din județul Arad sau frontiera verde. Numarul este foarte mare in comparație cu anul 2016 cand doar 604 migranți au fost prinși incercand sa paraseasca ilegal Romania. Jumatate…

- Cine e educatoarea din Timișoara care și-a ucis copilul de 4 ani. O femeie, care s-ar fi certat cu soțul sau la telefon, acesta fiind la serviciu, a recurs la un gest extrem și inimaginabil pentru mulți. Femeia și-a ucis fetița in varsta de doar 4 ani ! Oamenii legii sosiți la fața locului, chiar ea…

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia.

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia, reiese din declaratiile analizate de MEDIAFAX.…

- O avertizare hidrologica cod galben a fost emisa, astazi, de Administrația Naționala Apele Romane, ca urmare a incalzirii vremii și a topirii zapezii. Avertizarea este valabila și pentru mai multe bazine hidrografice de pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, incepand de astazi și…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INHGA), este cod portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice: Neajlov (sector aval confluenta Dambovnic – S.H. Calugareni), Glavacioc (bazin mijlociu si inferior), Calnistea - judetele: Giurgiu si Teleorman. Totodata,…

- Moartea a doi barbati de nici 50 de ani creste, din pacate, lista victimelor pe care virusul gripal le-a facut, in actualul sezon. Doi pacienti – unul in varsta de 46 de ani din Caras-Severin si celalalt de 47 de ani, din Hunedoara – au pierit dupa ce au contractat virusul gripal tip A. Boala […] Sunt…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din I.G.P.R., sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., efectueaza 12 percheziții domiciliare, pe raza județelor Timiș și Arad, pentru destructurarea unui grup infracțional…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de tip COD GALBEN valabila pentru mai multe rauri din județele Cluj, Bistrița-Nasaud, Salaj, Maramureș, Bihor, Satu Mare, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Incalzirea vremii va duce la topirea stratului de zapada, astfel…

- Aproximativ 200 de elevi s-au intrecut, la finele saptamanii trecute, in cadrul celei de-a doua editii a concursului centrelor de excelenta Info(1) Cup. Competitia a fost organizata de Centrul Județean de Excelența Prahova, in parteneriat cu centrele de profil din Olt, Neamț, Salaj, Satu Mare, Iasi,…

- Accident grav pe DE70, in Caraș-Severin. O femeie a murit, o fetița este in coma, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital. Vezi galeria foto + 6 + 6 Circulația inchisa pe Drumul European E70 care leaga Timișoara de Caransebeș. Un tir nu a adaptat viteza la condițiile de deplasare, a patruns…

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei, anunta CNSCBT. Este vorba despre doi copii in varsta de 8 luni, respectiv 10 luni, ambii din Bacau. Potrivit sursei citate, numai in saptamana 26.02 ndash; 02.03.2018 au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti,…

- Ger de crapa pietrele in prima zi de primavara calendaristica. Este cel mai geros 1 martie din ultimii ani. Minimele au coborat in aceasta noapte pana la minus 24 de grade Celsius. Trei sferturi de tara este in acest moment sub cod portocaliu de ger. Treisprezece judete - Caras-Severin, Hunedoara, Alba,…

- ANM a prelungit avertizarea de vreme rea, pana vineri seara, ora 20.00. Treisprezece judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu , cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius. Școlile sunt inchise și joi și vineri in unele județe, inclusiv in Capitala. Autostrazile…

- „Clienții din Timișoara și Arad sunt clienți exigenți, deschiși la a cunoaște mereu noi destinații sau produse turistice, care iubesc deopotriva Romania și destinațiile externe, apreciaza reducerile dar, inainte de toate, cer calitate și urmaresc ca banii platiți in avans pentru vacanțe sa fie in…

- Nadlacanele profesorului Dorin Varșandan nu au intampinat niciun fel de probleme, in ultimele acte depașind CN „E. Ghiba-Birta” (semifinale), scor 2-0 (25-2, 25-8), și Lic. „A. Marienescu” Lipova (finala), 2-0 (7, 10). Lotul echipei de la vama le-a cuprins pe: Ciaian, Konyarik J., Hireș, Marton,…

- Stațiunea montana Straja este in plina expansiune. Aflata in sudul județului Hunedoara, micuța stațiune atrage din ce in ce mai mulți turiști. Autoritațile publice locale, alaturi de investitorii privați cauta sa dezvolte stațiunea. “Și noi, investitorii privați venim in sprijinul Primariei,…

- Finantarea europeana a fost obținuta de UVT prin intermediul accesarii Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Joi, proiectele au fost lansate oficial in fata a zeci de persoane interesate. Cea mai importanta componenta a initiativei se refera la acordarea a pana la 40.000…

- Basarabeanul Mihail Zaiaț și colegul sau, Cristian Chitucea, au pus la punct detaliile acestui eveniment și au fost susținuți de Primaria Reșița, Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița, Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița și Asociația Județeana de Fotbal Caraș-Severin. Studenți basarabeni…

- Semne bune anul are pentru DGRP (Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice) Timișoara, care cuprinde județele Caraș-Severin, Hunedoara, Arad și Timiș. Finanțele din Regiunea 5 Vest au colectat, in prima luna a lui 2018, cu 167,34 milioane de lei mai mult fața de aceeași perioada din anul precedent.…

- In perioada, 21-26 februarie 2018, va avea loc la Bucuresti, la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu", cea de-a X-a Competitie Internationala de Matematica "Master of Mathematics" la care participa cele mai bune echipe de matematicieni, din douazeci de tari din intreaga lume. Din echipa Romaniei…

- „In urma intalnirii avute in data de 19 ianuarie cu reprezentantii sindicatului, echipa de management Aptiv Electrical Distribution Systems Romania, a comunicat faptul ca fabrica din Moldova Noua nu mai poate sa sustina un proiect complet din cauza constrangerilor cauzate de forta de munca…

- In 2018, Cluj-Napoca e Capitala mondiala a matematicii. Inspectoratul Școlar Județean Cluj a lansat public, in 26.01.2018, evenimentul Olimpiada Internationala de Matematica 2018 (IMO 2018), in prezenta inaltilor reprezentanti ai co-organizatorilor evenimentului: Ministerul Educatiei Nationale si Societatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting. Meteorologii se aștepta la ceața densa, depuneri de chiciura și vant puternic in mai multe județe din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting. Mai multe localitați…

- Sute de banațeni au fost arși la buzunare in anul precedent de catre inspectorii fiscului, dupa ce au fost descoperite mai multe nereguli. Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timișoara anunța, prin intermediul unui comunicat de presa, ca anul 2017 a fost unul incarcat pentru inspectorii…

- In 2018, Cluj-Napoca e Capitala mondiala a matematicii. Inspectoratul Școlar Județean Cluj a lansat public astazi, 26.01.2018, evenimentul Olimpiada Internationala de Matematica 2018 (IMO 2018), in prezenta inaltilor reprezentanti ai co-organizatorilor evenimentului: Ministerul Educatiei Nationale si…

- Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) "Spiru Haret" atrage atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata clasei politice din Romania, ca scoala romaneasca este "bombardata in mod haotic" de masuri manageriale, financiare, fiscale si de personal cu efecte dezastruoase asupra intregii societati.…

- Toate Punctele Enel din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise – De luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 8 la ora 16. Clienții pot gasi informații privind evidența facturilor de energie electrica, calculator tarifar, soldul…

- Saptamana trecuta (15 – 19 ianuarie) au fost raportate inca 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi au aparut in judetele Vaslui (23 de cazuri) si Prahova (20 de cazuri), scrie news.ro. Deși, in județul Brașov nu a fost inregistrat niciun caz,…

- Elev in clasa a XII-a la Colegiul National „Alexandru Papiu Ilarian” din Targu Mures, Bogdan Blaga, medaliat cu argint de Societatea de Stiinte Matematice din Romania (SSMR) si singurul elev din tara a carui problema pe care a compus-o si propus-o pentru Olimpiada Nationala de Matematica a fost inclusa…

- Procurorii DIICOT au dispus, vineri, reținerea a trei tineri – Mircea Fabian Ebetiuc, David Șerban si Alexandru Ionuț Șerbanica – pentru trafic de droguri de risc și mare risc in forma continuata. Asta dupa ce cu o zi inainte cei trei fusesera surprinși in flagrant in timp ce incercau sa…

- Premierul Mihai Tudose a spus ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului […]

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al DIICOT, procurorii au dispus retinerea pentru 24 de ore a trei barbati, Ebetiuc Mircea Fabian, Serban David si Serbanica Alexandru Ionut pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc in forma continuata. Cei trei "au…

- Un politist din Timișoara, lovit de o masina in care se aflau traficanti de droguri, care incercau sa fuga, in urma unui flagrant. Barbatul se afla in stare grava la spital.Cei trei barbati urmeaza a fi prezentati Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.…

- O echipa formata din cinci elevi de la Colegiul National Banatean si de la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” din Timisoara s-a clasat pe locul al doilea, in finala unui concurs de robotica ZeroRobotics, organizat de NASA si de Agentia Spatiala Europeana, in SUA, la Massachusetts. Elevii au creat coduri…

- Cu 24 kilometri de autostrada recepționați in 2017, premierul Mihai Tudose anunța planuri marețe pentru șoferii din Romania. Inclusiv o autostrada care sa plece de la București și sa ajunga la Timișoara, prin Caraș-Severin. Intre timp, nu se știe exact cand se va putea merge șnur de la Timișoara la…

- Minerul accidentat la Livezeni a murit. Victima accidentului de munca din subteranul Minei Livezeni, in județul Hunedoara, a murit dupa o luna de la ranirea sa, el fiind prins sub un utilaj minier. Marian Curec, in varsta de 40 de ani, minerul care in 4 decembrie 2017 a fost accidentat in subteranul…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. SUA elaborasera o lista a localitaților care urmau sa fie lovite cu bombe nucleare în cazul unui razboi de proporții cu blocul socialist. Aproximativ cu doi ani în urma, in jurul perioadei de Craciun 2015, a fost desecretizata lista orașelor…

- Retailerul grec de jucarii Jumbo, prezent pe piata romaneasca din 2013 prin opt magazine in cele mai mari orase ale tarii, deschide un magazin de jucarii in West Park Retail din cartierul Militari din Capitala, potrivit unui anunt de pe platforma de recrutare ejobs. „Deschidem un nou magazin…