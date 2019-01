Cel mai bun desert pentru Sf. Ion – Tort de bezele In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care ii cinstim pe toți cei care poarta numele de Ioan, Ion / Ioana. Pentru cei care iși serbeaza ziua onomastica, de Sfantul Ion, recomandam o rețeta festiva de tort pentru aceasta zi . Tort de bezele Ingredinte: 8 albușuri; 500 g zahar pudra; Unt pentru uns tava; Crema: 1 lingura cu varf de cacao; 3 linguri de faina; 4 linguri de zahar; 1/2 l de lapte; 100 g unt; 1 lingura de rom; Se bat albușurile spuma, se adauga zaharul puțin cate puțin și se mai bate pana ce albușurile sunt bine intarite. Se coc pe rand patru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

