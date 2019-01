Cel mai bun an din toate timpurile pentru DACIA Potrivit anunțului Dacia, au fost vandute in Romania 54.593 de autoturisme Dacia, in timp ce inmatricularile arata ca au fost doar 36.873 autoturisme. Diferența ar putea fi data de delaerii Dacia, care au platit deja mașinile și le au pe stoc, fara a le vinde, dar și de reexporturile private, care nu sunt controlate de cei de la Dacia. Dacia anunța un volum de autovehicule record pentru piața din Romania, pentru ultimii 10 ani, ultimul an cu valori mai mari fiind 2008, chiar inainte de debutul crizei. Creșterea Dacia pe piața locala a fost de 26,2% fața de 2017, din punct de vedere al vanzarilor/livrarilor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

