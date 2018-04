Stiri pe aceeasi tema

- Alina Vidican s-a hotarat ca a sosit vremea sa-l „ștearga” din viața ei pe fostul acționar al clubului din Ștefan cel Mare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat, in exclusivitate, ce suma colosala va scoate din buzunar blondina pentru a „scapa” de Cristi Borcea. (VEZI ȘI: CUM ARATA ALINA VIDICAN…

- O poluare cu apa de mina a avut loc, marți dimineața, in comuna Baiuț din Maramureș. Localnicii au anunțat la 112 ca s-a auzit o bubuitura puternica, dupa care apa raului a capatat o culoare roșiatica. Echipele de intervenție sosite la fața locului au deviat apele de mina, pentru protejarea gospodariilor…

- Au plecat la munca in Praga pentru a-si construi o viata mai buna in Romania, dar visele s-au spulberat in cateva secunde. Este doliu apasator in doua tari. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni s-a intalnit astazi cu rudele celor cinci romani ucisi in explozia de la uzina chimica. Aveau de gand…

- Au trecut doar doar doi ani de cand grecul Petros Petrakas s-a stabilit in Romania, dupa ce a batut lumea in lung și in lat, dar el deja se considera, in suflet, roman. O serie de intamplari neașteptate au facut ca Petros sa ajunga in județul Satu Mare, de unde spune ca nu ar mai […] The post Poveste…

- Prognoza meteo 21 martie. Miercuri vremea va fi tot rece rece. Cerul se va menține mai mult noros ziua. Sunt anunțate precipitatii, mai ales in prima parte a intervalului,predominant sub forma de ninsoare in Banat, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local in Crisana si izolat in Maramures…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a stabilit programul si televizarile etapelor a III-a si a IV-a din play-off și play-out. Dupa ce a terminat nedecis, scor 1-1 cu FCSB, liderul Ligii I va juca in deplasare cu CS „U” Craiova sambata 31 marrtie de la ora 20:45 dupa care pe 8 aprilie, va primi in […]…

- Tylah Durie din Victoria, Australia, a ajuns de urgenta la spital dupa o reactie alergica. A fost la un pas de orbire din cauza unui produs cosmetic. Adolescenta a vrut sa faca economie la bani si sa nu mearga la salon. Din nefericire, fata a avut o reactie alergica la produsul cosmetic. Urmarile ar…

- Romanul condamnat pe viața pentru trafic de droguri in Cambodgia iși ispașește pedeapsa in condiții infioratoare. Adrian Catalin Varadi, alias Bujie, a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, despre supraviețuirea intr-o inchisoare de maxima securitate. Bujie este nevoit…

- Tibi Useriu, romanul care infrunta din nou cel mai greu maraton din lume – 6633 Arctic Ultra, se apropie de final. El este aproape sa stabileasca un record. Are un avans urias si poate termina cursa joi seara, mult mai devreme. El conduce detasat, avand mai putin de 100 de kilometri de parcurs pana…

- Un lider interlop foarte cunoscut in Romania a povestit, cu lux de amanunte, cum a scapat cu viața din doua tentative de asasinat puse la cale de doi dintre cei mai periculoși mafioți romani. Este vorba de sibianul Dorel Hanea și de dambovițeanul Florin Ghenosu. Primul care a incercat sa-l omoare a…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Pe 14 aprilie. Artistul este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a dezvaluit in ce stadiu se afla pregatirile pentru marele eveniment. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput…

- Anda Adam și Andrei Stoica au fost invițați in emisiunea pe care o modereaza Andreea Mantea, impreuna cu Victor Slav, la Kanal D, luni seara. Cei doi au vorbit despre momentele petrecute la Exatlon, cat de dificil le-a fost acolo, cat de mult au slabit și multe alte detalii. “Mi-a fost foame 9 saptamani.…

- Unul dintre cei mai controversați milionari ai Romaniei, proprietar pe o parte din ”Satul Francez”, a avut parte de o prima victorie intr-un razboi dur. Costica Constanda a reușit sa opreasca cea mai mare executare silita desfașurata pana acum in țara noastra, pentru proprietați de peste 54 de milioane…

- Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara și sculptorița. Vestea trista a decesului Getei Caragiu a fost aflata in urma unui comunicat de presa…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- Ilie Taru, liderul judetean al Partidei Romilor, s-a stins din viata dupa o lupta cu boala de mai multe luni de zile. Temperament vulcanic, recunoscut si apreciat in etnia roma, Taru a scris istorie in politica Vasluiului, din 1992 si pana astazi. Uneori contestat de catre colegii sai de partid, alteori…

- Senzatia continua de foame este unul dintre cei mai mari dusmani ai regimurilor de slabit, mai ales la inceputul curei. Ca sa alungi poftele, exista anumite produse care te ajuta sa te mentii satula pentru mai mult timp. Merele Un mar este alegerea potrivita pentru micul dejun sau pentru gustarea de…

- Acum aproape trei luni, pe 12 decembrie 2017, Alina Ciucu isi pierdea viata pe peronul statiei de metrou Dristor, dupa ce era impinsa in fata unei garnituri de Magdalena Serban, o femeie retinuta initial pentru 30 de zile, dar aflata si astazi in detentie. Familia adoptiva a fetei de 25 de ani ii face…

- ROMANII AU TALENT 9 MARTIE. Florin Calinescu a dat “Golden Buzz”, vineri seara, la “Romanii au talent”, iar gestul sau a fost starnit un val de reacții in mediul on-line. Laura Bisog si Grigore Luca au primit din partea actorului “Golden Buzz”, deși momentul lor nu i-a satisfacut deloc pe fanii show-ului…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Artistul a dezvaluit totul in cadrul unei emisiuni și este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a precizat ca, la eveniment, este foarte posibil sa susțina și o reprezentație. “Nu…

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- O fata de 16 ani din Maramureș s-a sinucis. O adolescenta a decis sa iși incheie socotelile cu viața și s-a spanzurat in aceasta dimineața. Descoperirea șocanta a fost facuta de mama ei, care a alertat autoritațile. Copila invața la liceul din orașul Vișeu de Sus. Din primele cercetari, se pare ca ar…

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat poate cel mai lung interviu din 1989 incoace. Totul s-a petrecut…din greșeala! Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM au vrut sa verifice o știre care a tot circulat pe internet. Totul a pornit de la fostul numar…

- CFR Cluj va intalni astazi de la ora 20:45 in Gruia in primul meci al primei etape din acest sezon al play-off-ului Ligii i formația CSM Poli Iași. Ajunși cu mult noroc in play-off datorita situației mai bune intr-un clasament in trei cu FC Botoșani și Dinamo, echipe cu care a terminat sezonul regular…

- O tanara din Perth, in Australia, a trecut prin socul vietii sale si credea ca are apendicita. Dupa ce a inceput sa aiba dureri groaznice, femeia si-a rugat sotul sa o duca la spital. Speriat, acesta a actionat imediat, pentru ca ea abia mai putea sa se mai miste din cauza contractiilor abdominale puternice.…

- Ioana Condea zace de mai bine de trei ani pe un pat de spital, dupa ce a fost bagata in coma de un proxenet. De 8 martie, mama ei, Grațiela Condea, a publicat un mesaj emoționat primit de la ea! Starea ei de sanatate s-a mai imbunatațit, dar Ioana Condea e departe de a fi […] The post Mesajul extrem…

- Cele mai frumoase mame de vedete. Așa mame, așa fiice! Cum așchia nu sare departe de trunchi, vedetele noastre au moștenit frumusețea de la mamele lor. Antonia, Bianca Dragușanu, Inna, Monica Barladeanu și Delia se lauda pretutindeni cu cele care le-au dat viața și le-au crescut atat de frumos. Unde…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Cristian Busoi a atacat dur investirea lui Aurelian Andrei Popa in funcția de director general al ALPAB. Europarlamentarul PNL susține ca noul șef al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nu ar merita sa ocupe o astfel de funcție, mai ales ca este suspectat de delapidare. “Noul director…

- Nu a mai fost cale de impacare! Gabi Enache și Madalina și-au spus adio și oficial, odata cu divorțul pronunțat la finalul anului trecut! Ea a ramas cu baiețelul pe care i l-a daruit fotbalistul cand intre ei era iubire mare, el, cu Lena, noua lui dragoste, de la care a pornit scandalul conjugal! Dupa…

- Ionuț Lupescu a primit o lovitura dura dupa ce a revenit in Romania. Favoritul pentru șefia FRF a pierdut un proces, iar instanța a stabilit ca o proprietate pe care o deține in Snagov poate fi scoasa la licitație in contul unei datorii mai vechi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Tanara ucisa sambara seara de Ahmed Othman se numea Raluca, era originara din Bacau și era absolventa a Facultații de Drept Internațional. Dupa ce și-a omorat iubita, studentul arab a omorat și pisica fetei, dupa care a ieșit pe scara blocului unde s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o țigara.…

- Durere fara margini pentru o familie originara din Suceava, care locuia de mai mulți ani in Italia. Petru Pinticanu, un tanar de 28 de ani, a murit la spitalul din Napoli. Barbatul fusese gasit inconștient pe o strada din Caserta, iar dupa cinci zile pe care le-a petrecut in spital, sucevanul a decedat.…

- In urma tragediei care a avut loc duminica seara la Chișinau, o fetița de doar trei saptamani a ramas singura pe lume. Mama ei, Anastasia Cecati, a fost ucisa de soț, medical stomatolog Alexei Mitachi, iar acesta s-a sinucis apoi, aruncandu-se de la etajul al șaptelea. Micuța este internata in Spitalul…

- La inceputul acestei luni un barbat a sesizat Politia Viseu de Sus despre faptul ca, in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie, persoane necunoscute i-au sustras autoturismul care se afla parcat pe strada 22 Decembrie din oras. In urma verificarilor efectuate autoturismul a fost gasit abandonat pe raza…

- Cupa Davis, Grupa Mondiala. Se joaca Spania – Marea Britanie, Australia – Germania, Croația – Canada, Serbia – SUA. Meciurile din primul tur Franța – Olanda 0-0 / LIVE Japonia – Italia 0-1 / LIVE Spania – Marea Britanie 0-0 / LIVE Australia – Germania 1-1 / LIVE Kazahstan – Elveția 1-0 / LIVE Croația…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- Elvetia, Singapore si SUA sunt primele tari din lume cand vine vorba de stimularea si atragerea talentelor, conform unui indice realizat de Scoala franceza de afaceri INSEAD, transmite Bloomberg. Pe locurile urmatoare se afla Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Marea Britanie, Olanda si…

- Studiul, realizat de experti in neurologie de la Universitatea Deakin din Australia, a analizat cazurile a 1.230 de femei, dintre care 709 insarcinate, si s-a axat asupra functiilor cognitive, memorie si randamentul organizatoric constand in realizarea mai multor sarcini in mod simultan. "Functiile…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- * Confruntarea romaneasca din turul I al turneului de tenis de la Hobart (Tasmania, Australia, 250.000 $) s-a incheiat cu un rezultat, oarecum surprinzator. Monica Niculescu a invins-o cu 6-3, 6-2 pe Irina Begu si s-a calificat in optimi. Spunem "surprinzator" nu neaparat din cauza diferentei de 45…

- Duminica poate fi considerata ziua extremelor pentru temperaturile de pe glob, fiind inregistrata o diferența de peste 100 de grade Celsius intre New York, unde sunt inregistrate unele dintre cele mai scazute temperaturi din istorie și Sydney, unde se apropie de recorduri de caldura. In Statele Unite…

- Gabriel Iuga, un cunoscut om de afaceri din Satu Mare, a devenit interesat de radacinile familiei sale dupa ce varul sau a avut acces la diplomenele de innobilare adunate intr-o culegere la 1900 si secretizate de regele Carol I timp de 100 de ani.

- O astfel de poveste nu ati mai auzit, un om sa fie declarat monument, iar marele Grigore Lese a invatat sa cante de la el! Nicolae Pitis a fost declarat tezaur viu de catre UNESCO, conform Kanal D. Batranul traieste in Maramures, iar hora lui este milenara. Vocea si cantecul lui te emotioneaza profund.…

- Jucatoarea spaniola Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a acceptat wild card-ul oferit de organizatorii turneului Premier de la Sydney (Australia) si va lua parte la aceasta competitie care se va desfasura între 7 si 13 ianuarie.