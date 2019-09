Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla cand miliardarul Ion Tiriac impusca mistreti cu seful Porsche? Daniel Dines dezvolta firma sa inovatoare - la un moment dat supravietuind de pe o zi pe alta -, in incercarea de a convinge posibili investitori de importanta robotilor software. Astazi, seful Porsche nu stim daca se mai…

- Cel mai recent top al miliardarilor lumii publicat de Forbes, arata ca Ion Tiriac are o avere estimata la 1,1 miliarde de dolari (locul 1.818 mondial). Omul de afaceri de 80 de ani a fost insa detronat de un alt roman, de numai 47 de ani.

- Daniel Dines, romanul care a fondat compania de software UiPath, este imaginea de pe coperta din septembrie 2019 a revistei Forbes Magazine, ediția americana, fiind prezentat drept ”Boss of the Bots” (n.r. Șeful roboților). Dines este co-fondatorul și CEO-ul companiei UiPath, iar averea sa este estimata…

- Potrivit Forbes, care i-a luat un interviu lui Dines la Bucuresti, omul de afaceri roman mai detine in prezent mai mult de 20- din UiPath, liderul mondial in tehnologie RPA - robot process automation, o companie evaluata la 7 miliarde de dolari dupa ultima runda de finantare obtinuta. Asta inseamna…

- Jeff Bezos, directorul general si fondatorul Amazon, a vandut in ultima saptamana actiuni in valoare de 2,8 miliarde de dolari, se arata intr-un document al organismelor de reglementare, citat de Reuters. Reprezentanţii Amazon, cel mai mare retailer online, nu au dorit să comenteze vânzarea…

- Francezul Bernard Arnault, presedintele grupului de lux LVMH, a devenit al doilea cel mai bogat om din lume, depasindu-l pe cofondatorul Microsoft, Bill Gates, dar ramanand in urma altui american, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, potrivit unor clasamente efectuate de catre revista Forbes si agentia…

- Forbes, care publica pe site evaluari in timp real ale averilor miliardarilor, evalua miercuri la pranz averea lui Bernard Arnault, in varsta de 70 de ani, la 105,1 miliarde de dolari, iar pe a lui Bill Gates la 103,7 miliarde de dolari. Fondatorul Amazon este in continuare cel mai bogat om din lume,…

