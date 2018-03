Stiri pe aceeasi tema

- Sennheiser, unul dintre liderii mondiali in productia de casti si echipamente audio, intentioneaza sa finalizeze constructia unei noi fabrici de productie in Romania in cursul acestui an, relateaza presa internationala de specialitate.

- Sennheiser anunța planurile sale de a construi la Brașov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Mutarea face parte din strategia companiei de a se consolida pe termen lung ca o afacere de familie independenta.

- Investitie colosala pentru Romania. Un gigant lanseaza un proiect de proportii, afacere in care se va pompa aproape un miliard de lei.Compania da o adevarata lovitura pe piata. Mega-proiectul este unul de proportii si va fi rivaliza cu marile constructii din Europa Occidentala. Mutarea…

- Sebastian Ghita a fugit din Romania la finalul anului 2016, imediat dupa finalul alegerilor parlamentare. Fostul deputat fugar a trimis o serie de inregistrari, iar acum s-a decis sa vorbeasca si in primul interviu video de dupa fuga din tara.Citeste si: Sebastian Ghita devoaleaza marele secret:…

- Coalitia a solicitat miercuri premierului Viorica Dancila retragerea proiectului de OUG privind regimul deseurilor, sustinand ca acesta nu poate fi adoptat in actuala formula, intrucat este neconstitutional si creeaza conditii pentru blocarea comertului, generand, in final, o ”sinucidere” economica…

- T. Toader: Romania va construi doua noi penitenciare la standarde europene Tudorel Toader România va construi doua noi penitenciare la standarde europene, cu câte o mie de locuri, a anuntat ministrul justitiei, Tudorel Toader. 1.219 detinuti au iesit din penitenciar la termen,…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in ultimul trimestru din 2017, comparativ cu trimestrul anterior, a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6%, iar fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut a urcat cu 6,9% pe seria bruta si cu 7,0% pe seria ajustata sezonier, potrivit…

- Terenul de 1.800 de metri patrați din vecinatatea Primariei Orașului Santana a fost scos la licitație in luna ianuarie 2018, pe data de 1 februarie avand loc licitația propriu-zisa. Pentru cei aproape doua mii de metri patrați, s-a stabilit prețul de pornire de 8,5 euro metrul patrat, adica aproximativ…

- Compania americana Keller Williams, cea mai mare franciza imobiliara din lume dupa numarul de agenti, a intrat pe piata romaneasca la inceputul acestui an prin recrutarea lui Carol Petrica in functia de director operational regional.

- Cel mai bogat preot din Romania nu este Preafericitul Daniel, ci un preot onorific, Ciprian Otea, care oficiaza slujbe la Catedrala Mitropolitana din Iași, informeaza reporteris.ro. Ciprian Otea a intrat in afaceri inca de cand era in facultate, iar acum a ajuns sa aiba vanzari de 10 milioane de euro…

- Dezvaluire exploziva! A ieșit la iveala cine este, de fapt, cel mai bogat preot din țara noastra. Acesta deține o afacere din care scoate anual milioane de euro, informeaza Bugetul.ro.Nu, nu este vorba de Preafericitul Daniel. Cel mai instarit preot din Romania și-a inceput afacerile cand…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, ca exista bani prevazuti in buget pentru patru banci de piele si tot atatea de sange. "Avem in buget bani pentru patru banci de piele si patru banci de sange. Bani care se rostogolesc din 2012. Suntem in faza de studii de fezabilitate. Am convingerea…

- Jurnalistii de la Reporteris.ro, prezinta povestea de succes a unui preot intreprinzator care a inceput afacerile din facultate, iar acum are vanzari de 10 milioane de euro pe an. Statistic, spun jurnalistii, este cel mai instarit preot din Romania.

- Ionut Lupescu si-a lansat cu fast, luni dupa-amiaza, candidatura la presedintia FRF. Evenimentul a avut loc la un hotel de cinci stele din Bucuresti in prezenta "cremei" fotbalului romanesc, centrata pe "Generatia de Aur". De aici nu puteau lipsi Basarab Panduru, Ilie Dumitrescu sau fostul…

- O noua misiune de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni in Romania in perioada 14-16 martie, iar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a solicitat informatii de la comisia juridica privind stadiul proiectelor legislative din acest domeniu, a anuntat…

- A punctat o data in marea finala, iar de-atunci isi tot incearca norocul. 2018 n-a fost, insa, prea norocos in sensul acesta… Mihai Traistariu s-a inscris, pentru a 11-a oara, la Selecția Naționala Eurovision 2018 chiar sambata, de ziua lui de naștere, cand a implinit 41 de ani. Ceea ce-l „mana in lupta”…

- Florin Carciumaru sustine ca actionarul minoritar al CE Oltenia nu a tinut niciodata cu cel mai mare producator de energie pe baza de carbune din Romania. Reactia liderului PSD Gorj a venit dupa ce, la mijlocul saptamanii trecute, reprezentantul Fondului Proprietatea, Greg Konieczny,…

- Politia Romana: 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea ce are impact atat asupra timpului de calatorie, cat si asupra sigurantei in trafic Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea…

- Cu o traditie de peste sase secole, vinul de Stefanesti ajunsese la inceputul anilor 2000 o specie pe cale de disparitie. Gratie insa a trei tineri din localitate pasionati de viticultura, traditia vinificarii in zona a reinviat. Acum, in localitatea argeseana Stefanesti, pe dealul Marcea, in singura…

- Grupul hotelier Orbis, prezent și in Romania, tocmai a anunțat ca a deschis primele hoteluri in Slovenia, Mercure (4 stele) și ibis Styles Maribor (3 stele) impreuna cu partenerul local și investitorul Terme Maribor.

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor, avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta…

- In urma cu ceva ani, Mircea Radu colinda Romania in lung si lat cu o caravana care avea sa ramana in istoria televiziunii - "Din dragoste". In primavara aceasta, indragitul prezentator revine la Antena 1 cu un show de senzatie - "Ie, Romanie"

- Guvernul va gasi o soluție pentru a rezolva probleme financiare ale primariilor din județ care nu au suficienți bani pentru funcționare in acest an, a asigurat președintele ALDE Vrancea, Ionel Cel Mare. Acesta a aratat in cadrul unei conferințe de presa susținuta alaturi de Lucian…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI.

- Cel mai bogat om din Romania vrea sa construiasca in Otopeni o universitate sportiva pentru pregatirea viitorilor campioni. Universitatea lui Tiriac va avea nu mai putin de 8.000 de studenti."Nu vreau sa fac o scoala de profesori de sport, vreau sa fac o scoala de specialisti, cand iesi de…

- Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi va construi un "sat", care va avea case, magazine, parcuri si teren de sport, special pentru bolnavii de Alzheimer, prin implementarea unui proiect in premiera pentru Romania, costurile totale fiind de un milion de euro, transmite corespondentul Mediafax.

- Noul ministru al energiei, Anton Anton, sustine ca toate prioritatile sale sunt legate de investitii. "Hai sa ne apucam de treaba! Orice banut pe care il am il voi baga in investitii", a declarat joi ministrul, cu ocazia conferintei "Finantarea eficientei energetice in Romania, Ungaria si Bulgaria",…

- Se lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani care vor sa calatoreasca in aceasta tara. Inițiativa vine din partea unui grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al Parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie. Anunțul a fost facut de membrii fondatori ai Asociatiei…

- Viața tumultuoasa a lui Attila Ambrus, celebrul jefuitor de origine romana din anii ’90, care a pradat 30 de banci din Ungaria, a devenit subiect de film. Ceea ce nu se vede insa in pelicula regizata de celebrul Nimrod Antal și care apare de astazi pe marile ecrane din toata țara este povestea vieții…

- „In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei din Bucuresti pentru a transmite un mesaj clar clasei politice: Uniti toti, scapam tara de hoti! Romania trebuie sa fie condusa de politicieni integri si competenti,…

- Romania isi va indeplini toate obligatiile pe care le are fata de partenerii din NATO, inclusiv cele privind trimiterea de trupe in teatrele de operatii externe, a afirmat marti, la Campulung Muscel, ministrul Apararii, Mihai Fifor."Romania isi va indeplini toate obligatiile pe care le are…

- Radu Tudor a prezentat în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, un interviu acordat de Mihai Tudose, în anul 2012. Tudose spunea pe atunci ca România nu are autostrazi, deși sunt investitori straini dispusi sa le faca, pentru ca strainii…

- The Rezidor Hotel Group, una din cele mai importante companii hoteliere din lume, anunta constructia unui hotel Radisson Blu in cartierul ISHO din Timisoara, dezvoltat de omul de afaceri Ovidiu Sandor. Astfel, portfoliul The Rezidor Hotel Group in Romania creste la patru hoteluri, doua in curs de…

- Fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, argumenteaza, intr-o postare pe Facebook dedicata Zilei Culturii Naționale, ca reformele fiscale facute de PSD vulnerabilizeaza artiștii romani. “Revoluția fiscala” este o lovitura data in special artiștilor aflați la inceput de drum, spune actualul parlamentar…

- Cele mai scazute temperaturi inregistrate la nivel national in aceasta iarna s-au inregistrat duminica noapte, atunci cand, mercurul termometrelor a coborat pana la minus 21 de grade Celsius la Joseni si minus 20 de grade la Miercurea...

- Marile realizari ale Guvernului PSD-ALDE, care se lauda cu o creștere economica record în 2017, sunt puse într-o lumina mai apropiata de adevar de o analiza a economiștilor de la Bloomberg. Degeaba ai statistici luminoase daca puterea de cumparare stagneaza.

- In cadrul intalnirii avute vineri cu premierul Tudose, vicepresedintele Ford, Andrew McCall, a prezentat stadiul de dezvoltare al investitiei companiei, precum si proiectele de perspectiva pentru uzina de la Craiova. „Ford isi pastreaza angajamentul de a cauta oportunitati pentru a construi si alte…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Ford isi pastreaza angajamentul de a cauta oportunitati pentru a construi si alte produse la Craiova si pentru a utiliza mai bine capacitatea de productie a fabricii…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft, Bill Gates, scrie CNN Money.Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde…

- Dennis Man, 19 ani, tocmai a primit o marire salariala și va caștiga 150.000 de euro anual. Dublu fața de venitul pe care-l avea Lupescu la Dinamo la sfarșitul anilor '90, mult mai mult decat primea Lacatuș, vedeta absoluta a Stelei in urma cu 20 de ani. Explozia sumelor din fotbal se simte și in Romania,…

- Reper al muzicii populare, Maria Dragomiroiu se desparte de Romania pentru urmatoarele doua luni. Cantareața pleaca alaturi de soțul ei, dar și de Fuego, Irina Loghin și alți artiști indragiți dincolo de ocean intr- un turneu pentru comunitațile de romani de peste granițe.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 551 locuri de munca vacante. Cele mai multe sunt in Spania – 164 locuri de munca, astfel: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, un montator st...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi privind ratificarea unor acorduri si a unei conventii. Astfel, potrivit Agerpres, seful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Serbia in domeniul securitatii ...

- Dumitru Andreșoi, cunoscut drept cel mai bogat cioban din Romania, hunedoreanul intrecandu-l la acest capitol și pe Gigi Becali, a fost obligat de instanța de judecata din Craiova sa plateasca o datorie de 420.000 de lei autoritaților din Tismana. Procesul a fost inițiat de Consiliul Local…

- The embassies of Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands and Sweden to Romania call on "all parties involved" in the justice reform process "to avoid any action that could lead to a weakening of the independence of the judiciary system in Romania and fight against corruption,"…

- Bruxelles, 21 decembrie 2017. Ca urmare a votului privind modificarea legilor justitiei din Romania, presedintele PPE, Joseph Daul, a facut urmatoarele declaratii: "Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei.…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a realizat in perioada 12-15 decembrie 2017 un sondaj de opinie privind perceptia opiniei publice asupra activitatii europarlamentarilor.Rezulatele sondajului releva ca aproape jumatate (47%) dintre respondenți considera ca Uniunea Europeana…