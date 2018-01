Stiri pe aceeasi tema

- Fostul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu este un om de afaceri care scoate bani frumoși din firma sa. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a șocat pe toata lumea cand s-a aflat ca a divorțat de Bogdan Grecu, cu care are doi copii. Bogdan Grecu formeaza acum un cuplu cu Ioana , in timp…

- Turneul de la Shenzhen: Simona Halep a invins-o pe Irina Begu și va juca in finala Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina…

- O nou zi, o noua statuie groaznica a unui fotbalist. De aceasta data victima este Michael Essien. Statuia sa a fost amplasata in orasul Kumasi, iar desi initiativa este laudabila, acesta fiind un fotbalist exponential pentru fotbalul ghanez, autoritatile s-au grabit cu alegerea sculptorului care…

- CFR cumpara, dar si transfera. Un fotbalist, imprumutat in Spania Formatia lui Dan Petrescu se intareste pentru 2018 cu Mailat, Costache si Tucudean, dar va si renunta la cativa jucatori. Primul plecat este mijlocasul portughez Thierry Moutinho, care a fost cedat în Spania. "Clubul…

- Atacantul lui Tottenham, Harry Kane, a reușit un hattrick in partida de pe teren propriu cu Southampton. Echipa lui Mauricio Pochettino s-a impus cu scorul de 5-2, iar Kane a devenit cel mai bun marcator in toate competițiile, in Top 5 campionate ale Europei.

- Argentinianul Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al planetei, in urma prestigioasei anchete Top 100, organizata și așteptata an de an ca pe un eveniment, de cotidianul londonez The Guardian, pentru alcatuirea acestei ierarhii fiind consultați 169 de experți, intre care foști internaționali,…

- George Florescu a devenit vegan. O carte i-a schimbat viața. Mijlocașul joaca la Universitatea Cluj, in Liga a 3-a. ”Este un regim vegan, nu e o dieta, e un stil de viata. Am inceput de un an si jumatate. Jucam in Cipru si i-am avut oaspeti pe nasii celui de-al treilea copil, iar nasul nostru este foarte…

- In week-end, in campionatul de fotbal al Spaniei se va desfasura El Clasico, adica partida Madrid - Barcelona, cea care atrage privirile intregii planete. Realul este favorit, cota 2,05 la agentia de pariuri online Unibet, caci toata lumea isi aminteste de cele mai recente doua intalniri dintre…

- Di Stefano. Ronaldo. Figo. Laudrup. Hagi. Toți au jucat pentru ambele mari echipe ale Spaniei. Iniesta. Xavi. Puyol. Guardiola. Popescu. Toți au fost capitani ai Barcelonei dupa 1990. Cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat Romania au avut roluri importante in El Clasico, dupa cum se observa in infograficul…

- Joaquin Sanchez, coleg cu Alin Tosca la Betis Sevilla, a devenit jucatorul secoului XXI cu cele mai multe prezente din istoria La Liga, 469, conform La Vanguardia. Mijlocasul a fost titular in partida de luni cu Malaga, castigata de Betis cu 2-0, pe "La Rosaleda". Tosca a ramas pe...

- Ionut Popa, tehnicianul celor de la ACS Poli Timisoara, a recunoscut ca echipa banateana s-a despartit de Josip Soljici din cauza legaturilor pe care jucatorul le avea cu mafia pariurilor si sustine ca sunt multi jucatori in Liga 1 care pariaza. Intr-un interviu pentru Gazeta, Soljici a recunscut ca…

- Mijlocasul central cu dubla cetatenie, albaneza si norvegiana, a starnit interesul mai multor cluburi. Surse GSP sustin ca pe adresa clubului moldovean au sosit deja primele oferte oficiale. Braga (Portugalia) si Malmo FF (Suedia) au oferit 500.000 de euro pentru Qaka, oferte care nu sunt pe placul…

- Decarul Barcelonei are o medie de 0,86 goluri pe meci in 13 ani la Barcelona și 0,93 in actualul campionat. Iar liderul blaugrana pastreaza 5 puncte avans in fața Valenciei, dupa victoria cu 2-0 in fața lui Villarreal. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Messi, Messi, Messi. Daca nu e Ronaldo, e Messi. Și invers.…

- FCSB se pregateste de un meci, cu FC Botosani, inaintea caruia conducatorii lui CFR Cluj s-au asigurat ca presiunea nu va lipsi. Imediat dupa succesul cu ACS Poli, care i-a dus la opt puncte in fata vicecampioanei, Dan Petrescu si Iuliu Muresan au inceput razboiul psihologic, iar Gigi Becali nu…

- Primul meci al zilei de duminica din Liga 1 le aduce fata in fata, de la ora 17:00, la Medias, pe Gaz Metan si CS U Craiova. Cu un succes, fotbalistii lui Devis Mangia trec peste FCSB si ajung la sapte puncte de liderul CFR Cluj. Echipele probabile: Gaz Metan Medias: Greab…

- Cristiano Ronaldo (32 de ani) tocmai a castigat al 5-lea Balon de Aur din cariera, egalandu-l pe starul Barcelonei. Incantat de realizarea sa, lusitanul a facut o declaratie extrem de curajoasa.

- Cristiano Ronaldo se automotiveaza și spune ca importanta e calitatea nu cantitatea: "Detaliile fac diferența, trebuie sa te antrenezi cu cap. Dorm bine și ma ingrijesc toata ziua de corpul meu. Am totul". Apetitul de trofee nu dispare pentru Ronaldo nici dupa al 5-lea "Balon de Aur". L-a egalat la…

- Criza atacanților explica sezonul slab al campioanei Real Madrid. Messi și Suarez, cuplul liderului, au marcat de 5 ori mai mult, pana și penultima clasata Alaves avand varfuri mai prolifice. Bombardier in Liga, dar cu muniție oarba și ținta proasta in campionat. Autor a 8 goluri in 5 etape din grupe,…

- Intr-un an 2017 care a readus monopolul Federer - Nadal in tenisul masculin, pentru prima data dupa 2011, sportul mondial dezbate intens impactul pe care cei doi jucatori care, laolalta, au adunat 35 de titluri de Mare Slem la simplu, il au la nivel global. O data in plus, ca la finalul anilor 2000,…

- FCSB a mai pierdut un fotbalist important. Filipe Teixeira nu mai joaca in 2017. Mijlocasul portughez a devenit al treilea jucator din echipa pregatita de Nicolae Dica ce nu va mai evolua in acest an, dupa Bogdan Planic si Romario Benzar. Filipe Teixeira a efectuat un RMN, din care a reiesit o microruptura…

- Se poate spune cu certitudine ca, cel putin in fotbal, criza financiara a trecut! Din pacate, ne confruntam, in continuare, cu o realitate crunta: intr-o lume in care sunt oameni care mor de foame, se cheltuiesc sume obscene pe transferuri si pe salarii.

- Inaintea etapei 20, Betano.com - sponsorul oficial al Ligii 1 - propune o analiza a tridentelor ofensive din actualul sezon de campionat. De la brazilienii Pele, Vava și Garrincha sau George Best, Dennis Law și Bobby Charlton din echipa lui Man United din anii 60, pana la Rivaldo – Ronaldinho – Ronaldo…

- "Nu stiu daca putem fi prieteni. Prietenia este ceva care se construieste prin petrecerea timpului impreuna si prin cunoasterea mai buna a fiecaruia. Nu avem o relaltie, mai ales pentru ca ne vedem doar la ceremoniile de decernare a unor premii si doar atunci vorbim. In acel moment, totul e in regula,…

- 3 cafele pe zi inseamna mai multe beneficii decat riscuri Oamenii care beau trei pana la patru cești de cafea pe zi este probabil sa aiba mai mult de caștigat din punctul de vedere al sanatații decat de pierdut, prezentand riscuri mai scazute de deces prematur și boli de inima decat cei care se abțin,…

- La Dinamo a fost timp de doua zile o furtuna intr-un pahar cu apa. Sefii i-au aratat lui Vasile Miriuta usa, au uneltit in spatele draperiilor trase si au intentionat sa-l aduca pe Claudiu Niculescu, tehnicianul formatiei FC Voluntari. In cele din urma, Clau-gol a refuzat elegant, iar in urma sedintei…

- Patru oameni au murit dupa ce un un elicopter și un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor, vineri, deasupra localitații Waddesdon din Marea Britanie, transmite The Guardian, citat de Hotnews. Doua dintre victime erau pasageri ai elicopterului, iar ...

- Un elicopter și un avion s-au ciocnit in aer deasupra comitatului Buckinghamshire, relateza BBC News. Mai multe echipaje au fost trimise la fața locului. Accidentul a avut loc in apropiere de orașul Waddesdon, insa bilanțul nu este clar in acest moment. Anchetatorii au precizat ca, momentam , prioritara…

- Trista veste pentru fotbalul bacauan in urma cu zece zile: Sorin Condurache (49 de ani), fost fotbalist la FCM Bacau, a fost gasit fara suflare in apartamentul sau de la periferia Londrei. Giani Capusa, fost coleg de echipa cu Sorin, a deschis un cont, pe numele sotiei celui decedat, iar Liga a reactionat…

- Dejan Lovren, fotbalist legitimat la Liverpool, traieste clipe de cosmar in Anglia. Dupa ce a a avut parte de un start slab de sezon, fundasul croat a fost luat in vizor de un fan al ”cormoranilor” care l-a amenintat pe un site de socializare.

- Teste de lansare a unor rachete balistice de la sol, din aer si de pe submarine au fost efectuate joi, a anuntat de asemenea Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat. O racheta balistica intercontinentala (ICBM) de tip Topol, care a fost lansata de la cosmodromul Plesetk, in nordul Rusiei, a atins…

- In calitate de capitani ai naționalelor țarilor lor, Messi și Ronaldo au votat și ei in ancheta la finalul careia portughezul a caștigat "The Best FIFA Award". Starul argentinian i-a ales, in ordine, pe Luis Suarez, Andres Iniesta și Neymar, coechipierii sai de la echipa blaugrana, in timp ce portughezul…

- Hagi este, pentru întreaga lume, o marca fotbalistica autentic româneasca. Indiferent pe ce colț al planetei te-ai afla, daca spui România, orice interlocutor va raspunde, aproape invariabil, cu Hagi. Nu este, deci, de mirare faptul ca mulți dintre români și-au botezat…

- La Gala Fifa The Best din acest an, Cristiano Ronaldo, in varsta de 32 de ani, a castigat pentru al doilea an la rand titlul de cel mai bun fotbalist al lumii, lucru care nu a facut decat sa ii aduca si mai multe aprecieri.

- La gala FIFA de la Londra a fost acordat premiul The Best, celui care a fost desemnat cel mai bun fotbalist din 2017.Trofeul a revenit pentru al doilea an consecutiv lui Cristiano Ronaldo, care i-a devansat in finala pe Messi si Neymar.

- Antonio Cassano (35 de ani), ex-jucator la Real Madrid, Milan și Inter, a afirmat ca "ar fi putut juca pe Marte", daca ar fi avut un alt comportament. Deși a caștigat titluri in La Liga și Serie A, italianul nu și-a atins intregul potențial, datorita caracterului sau dificil. ...

- Fostul fotbalist lucra in Anglia si a fost gasit decedat, iar Daniel Bogdan, fostul portar al Bacaului, a confirmat pe pagina personala de Facebook faptul ca Sorin Condurache a suferit un stop cardiac, conform Romania TV. Dupa ce in ultimul timp... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dupa ce in ultimul timp lumea fotbalului romanesc a primit mai multe vesti de acest gen, la sfarsitul acestei saptamani s-a mai stins din viata un fost fotbalist roman. Este vorba despre Sorin Condurache, fostul fundas al echipei FCM Bacau si ulterior antrenor la SC Bacau. Fostul fotbalist…

- Francesco Totti, legenda clubului AS Roma si una dintre cele mai emblematice figuri ale fotbalului italian, a oferit un interviu site-ului FIFA in care a discutat despre superlativele anului curent, alegandu-si jucatorul, antrenorul si portarul favorit. ...

- Campionatul Spaniei este ''cel mai bun campionat'' din Europa, iar Real Madrid, dubla deținatoare a Ligii Campionilor, are oportunitatea de a confirma ascendentul sau asupra Premier League, marți, impotriva lui Tottenham, a declarat luni antrenorul madrilenilor Zinedine Zidane.''Fiecare are…

- Nu si-a inchipuit ca va fi iubita unui fotbalist. „Niciodata!”, spune Shakira intr-un intercviu acirdat Canale 5, in care a vorbit despre relatia cu Gerard Pique. Catareata spune ca nu are in plan casatoria. „Gerard mi-a schimbat viata in astia 6 ani de cand suntem impreuna. Inainte sa-l intalnesc ziceam:…

- Exita o drona in care va puteți urca și pe care o puteți conduce. Kitty Hawk Flyer este un prototip lansat in primavara acestui an. Arata ca o dronp imensa care e capabila sa transporte o...

- Hai ca ne-am linistit, vom putea sa-i vedem pe Ronaldo si Messi in actiune, la Mondialele de la anul! Nu e loc de ironie, chiar ar fi fost pacat ca Portugalia sau Argentina sa ramana pe dinafara. Stiu ca unii combina admiratia pentru unul cu toate relele pentru celalalt, dar nu acesta e spiritul ...

- Argentina iși joaca ACUM, contra reprezentativei Ecuadorului, ultima șansa pentru Mondialul din Rusia. Messi și compania joaca in Ecuador, iar meciul a inceput cum nu se putea mai prost pentru "pume". Ibarra a deschis scorul in minutul 1, cand Messi și compania nici nu se dezmeticisera. Messi a egalat…

- Echipa nationala de fotbal a Islandei continua sa scrie istorie, devenind reprezentativa celei mai mici tari din punct de vedere al numaului de locuitori (sub 340.000), care se califica la turneul final al unei Cupe Mondiale.Precedentul record era detinut de Trinidad si Tobago (1,3 milioane…