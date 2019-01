Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Stoian, noul transfer al FCSB, a sustinut prima sa conferinta ca jucator al vicecampioanei Ligii 1 Betano. Mijlocasul de 27 de ani, cu aproape 100 de meciuri in Serie A, a explicat cum au decurs negocierile si de ce a ales sa joace in tara.

- FCSB si-a definitivat primul 11 cu care va ataca partea a doua a sezonului din Liga 1 Betano! Luni seara, Gigi Becali (60 de ani) a creionat echipa de start in direct la Digi Sport si a inaintat o varianta foarte, foarte ofensiva: un 4-3-3 in care interii de la mijlocul terenului sunt...

- Dan Alexa, 39 de ani, a fost duminica la București pentru a vorbi cu Gigi Becali despre posibilitatea de o prelua pe FCSB. Antrenorul Dunarii Calarași și-a facut deja planurile in cazul in care patronul roș-albaștrilor se va decide in privința sa. Gigi Becali ii va oferi lui Alexa un salaire de 10.000…

- Nicolae Dica nu va mai ramane pe banca FCSB-ului, meciul pierdut cu CFR in Liga 1 Betano fiind ultimul pe banca ros-albastra. Ardelenii s-au impus cu 2-0, iar tehnicianul a fost criticat in public de catre patronul Gigi Becali.

- Andrei Ivan, una din tintele mai vechi al lui Gigi Becali, evolueaza acum la Rapid Viena. Atacantul de 21 de ani nu si-ar gasi insa locul in formula actuala a echipei lui Dica, iar Nicolae Grigore, prezent la ProSport LIVE a explicat. Liga 1 Betano.

- Hervin Ongenda, 23 de ani, mijlocasul ofensiv crescut de PSG si prezentat ca un nou star al Ligii 1 Betano, s-a stins treptat si si-a pierdut locul de titular la Botosani, echipa ce-l are sub contract. A intrat in atentia lui Gigi Becali, care-l dorea la FCSB, dar si a unor echipe ca CFR...

- Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a anuntat ca pentru derby-ul cu Dinamo, de duminica din Liga 1 Betano, doi jucatori si-au revenit dupa accidentari si vor fi apti. Astfel, Planic si Stan sunt recuperati, iar Momcilovic va fi si el in lot. De asemenea, Balasa se va reface, dar...

- Dinamo a raspuns acuzelor lansate de Gigi Becali, care spunea ca Dinamo nu va ajunge in play-off-ul Ligii 1 Betano. A replicat prin vocea lui Alexandru David, care a declarat ca Rednic este omul momentului la Dinamo si va reusi sa duca echipa in partea superioara a clasamentului.