Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a anuntat, marti, renovarea Stadionului Santigo Bernanbeu cu o investitie de peste 500 de milioane de euro, informeaza marca.com, relateaza News.ro.

Tehnicianul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, este cel mai bine platit antrenor din Europa, cu 41 milioane de euro, datorita contractului sau de 22 de milioane de euro, care expira in 2022, relateaza News.ro.

Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, continua sa fie fotbalistul cel mai bine platit din lume, potrivit unui top publicat de France Football, citat de Le Figaro.Messi are venituri în sezonul 2018/2019 de 130 de milioane de euro, încluzând aici salariul de…

Fundasul stanga al echipei Atletico Madrid, Lucas Hernandez, operat la genunchiul drept, ar putea lipsi de la pregatirile noii sale echipe, Bayern Munchen, unde a fost transferat pentru 80 de milioane de euro, potrivit news.ro.

Cotidianul spaniol El Confidencial scrie, miercuri, ca tehnicianul Zinédine Zidane, revenit luni ca antrenor la Real Madrid, va avea un salariu fix de 12 milioane de euro net pe an, fara prime, pâna la 30 iunie 2022, transmite News.ro.La plecarea de la Real Madrid, din mai 2018, Zidane…

Diego Simeone (Atletico, 48 de ani) este cel mai bine platit antrenor din lume. Ernesto Valverde (Barcelona, 55 de ani) și Pep Guardiola (City, 48 de ani) completeaza podiumul. Șefii lui Atletico Madrid au facut orice pentru a nu-l scapa din mana pe Simeone. Salariul lunar negociat in noul contract…

