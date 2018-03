Cel mai bine investit weekend din viata mea: cursul la care inveti sa salvezi vieti

Stiri pe aceeasi tema

- Cum se imparte Antonia intre ”The Four – Cei 4” și viața de familie. Artista, unul dintre cei patru jurați, marturisește ca are ajutoare de nadejde pe care se poate baza in perioadele in care programul sau este foarte incarcat. Incepand cu 31 martie, de la ora 20.00, Antonia, Feli, Carla’s Dreams…

- De prea multe ori auzim in jurul nostru oameni care au nevoie de ajutor pentru a trai. De prea putine ori insa suntem dispusi sa facem ceva pentru a-i ajuta. Zeci de liceeni din Constanta au venit, astazi, la Centru de Transfuzii sa se inscrie in registrul donatorilor de celule stem hematopoietice.…

- Decesul cunoscutului om de presa,Andrei Gheorghe , la doar 56 de ani, a socat o tara intreaga. Psihologul Cezar Laurentiu Cioc detaliaza ceea ce avem de invatat despre viata in urma mortii total neasteptate a unuia dintre cei mai buni jurnalisti din Romania. „Midnight Killer-ul” audio-vizualului romanesc,…

- Familia lui Andrei Gheorghe a ajuns la IML, puțin dupa ora pranzului, marți 20 martie. Vizibil distruse de durere, cele mai importante femei din viața omului de radio nu și-au putut ridica privirea din pamant. Dupa mai bine de trei ore, medicii legiști de la Serviciul de Medicina legala Ilfov care au…

- Dupa aproape 11 luni de pauza indraznim sa propunem reluarea acestei campanii, prin care impreuna am incercat sa le spunem oamenilor pe care-i respectam ca le vedem eforturile și staruințele de a face o lume mai buna prin puterea exemplului. Pentru sambata aceasta va invitam sa ne vedem in spațiul…

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a primit, in ultimele 24 de ore, 1484 de solicitari, dintre care 799 au fost pentru urgențe, aproape 50 fiind cu luxații, entorse sau fracturi, explica pentru Libertatea, dr Alis Grasu, managerul SABIF. La spitale, numarul prezentarilor la Ortopedie aproape ca…

- Acesta a fost mesajul tranmis in urma cu cateva minute la 112 pentru salvatorii de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta.Potrivit medicului Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al institutieri amintite, este vorba despre un barbat cazut de pe o nava.Din primele informatii victima…

- In acest weekend, se reiau doua dintre competitiile fotbalistice ale judetului Constanta, Liga a 4 a si Liga a 5 a, jucandu se prima etapa din 2018. La Liga a 4 a, sambata, 17 martie, a fost programata etapa a 17 a, meciurile fiind: Portul Constanta CS Medgidia ora 11.00 juniorii, ora 13.00 seniorii…

- O mama se lupta pentru viața fetiței ei de doar 9 ani. Ionela Coșareanu vrea cu disperare sa-și salveze copila, care urmeaza sa fie operata, dar nu are posibilitați. Jandarmeria Romana a publicat o scrisoarea femeii și spera ca ii o vor putea ajuta pe fetița ei. Tatal ei este plutonier major, iar jandarmii,…

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate astazi sa intervina in Portul Constanta acolo unde a fost gasita o persoana spanzurata. Din primele informatii victima a fost gasita in zona silozurilor de la Poarta 3 a Portului Constanta. Politistii au deschis o ancheta…

- Geta Caragiu, sora marelui actor Toma Caragiu, a incetat din viața la varsta de 88 de ani. Anunțul a fost postat pe Facebook de Societatea de Cultura Macedo-Romana. "Am aflat cu tristețe ca a trecut la cele...

- Volumul „Viata mea, ce spectacol!“, de Cristina Stamate, va fi distribuita luni, 12 martie, impreuna cu „Adevarul“, iar pretul pachetului, ziar alaturi de carte, va fi de 17,99 de lei.

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, bulevardul Tomis zona Rovere. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. ...

- O simpla partida de pescuit la copca era sa il coste viata pe un barbat din localitatea argeseana Budeasa. Acesta a decis sa plece la pescuit pe lacul din localitate si a luat cu el si un topor pentru a putea sparge gheata ce s-a format pe parcursul acestor zile in care au fost consemnate temperaturi…

- Florica Maria Sas, fost o exploratoare de origine transilvaneana, este cunoscuta azi ca si Lady Florence Baker. Nationalitatea lui Sas este disputata si de maghiari si de austriaci. Florica s-a nascut in 1841 la Aiud, pe atunci aflat sub ocupatia Imperiului Austriac. Viata tinerei care s-a nascut…

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a primit in 24 de ore, 1475 de solicitari pentru intervenții medicale, 829 fiind urgențe de cod roșu și galben, printre care 26 entrose, luxații sau fracturi, spune pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. „A fost o noapte grea. Și acum este greu. Se…

- Peste 1.600 de solicitari au fost facute, in ultimele 24 de ore, la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov a inregistrat 1.608 solicitari, in ultimele 24 de ore, dintre acestea 889 reprezentand urgente de cod rosu si cod galben, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1608 solicitari, dintre care 889 urgente de cod rosu si galben, iar 28 de persoane care isi duc viata pe strada au fost transportate la adaposturi sau chiar la spital, acestea din urma suferind grav din cauza gerului, explica…

- Baiețelul lui Andrei Ștefanescu a implinit 1 an, iar artistul a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. Ayan a primit zeci de urari din partea prietenilor virtuali ai tatalui sau. „Astazi este ziua lui Ayan, ființa care ne-a schimbat viața, baiețelul meu iubit și cea mai mare bucurie pe…

- A murit printul Serban Cantacuzino. Descendent al unei vechi familii boierești romanești, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat activ in restaurarea…

- Marius Bodochi, cunoscut pentru numeroasele roluri in piese de teatru, dar si in filme si seriale de televiziune, a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Bodochi a vorbit la Antena Stars despre cumplitul moment in care a primit vestea ca mama lui a murit. Actorul se afla…

- Elena Basescu este extrem de fericita in relația pe care o are cu tatal viitorului ei copil, Catalin. Cu toate acestea, vestea ca este insarcinata, spun surse apropiate Elenei nu a ajuns, prima oara, la acesta, ci la un alt barbat. Elena Basescu a ținut ca primul care afla vestea cu pricina…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrarea in statiunea Mamaia in zona Cafe Roma.Din primele informatii o persoana a fost ranita.La fata locului intervin cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru…

- Vestea divorțului lor ne-a luat pe toți prin surprindere! Insa, Jennifer și Justin sunt hotarați sa nu lase ca acest eveniment nefericit sa le marcheze prea mult existența. Amandoi sunt pregatiți pentru a infrunta tot ce o sa vina și sa depașeasca cat mai repede acest episod. Cei din anturajul lor spun…

- Multi dintre supravietuitorii atacului au marturisit joi ca Aaron Feis a fost cel care le-a salvat viata. Antrenor de fotbal american si paznic la scoala, acesta i-a aparat pe copii cu propriul trup, pe care l-a pus scut in fata gloantelor trase de Nicolas Cruz. Pe langa faptul ca i-a aparat…

- Fara indoiala, Catalin Botezatu se numara printre acele puține persoane care pot susține ca au facut tot ce și-au dorit și ca au exploatat viața la cote maxime. Designerul poate spune ca a trait cat alții in 10 vieți. Cu toate acestea, trecut de curand de pragul varstei de 50 de ani, Catalin Botezatu…

- Februarie e prin excelența luna iubirii, cand sarbatorim acest sentiment nobil ce ne unește dintotdeauna. Caci oamenii din toate timpurile au iubit cu pasiune, s-au luptat pentru iubire sau au murit pentru ea. Am ales pentru tine cele mai frumoase povești de dragoste, pline de drama. Sunt cel mai bun…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei, s a stins din viata in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in nefiinta a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga bransa muzicala, scrie Antena 3.Multi instrumentist, in special acordeonist, artistul a cantat cu toate numele mari…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta in fata Prefecturii judetului Constanta.Din primele informatii un biciclist a fost ranit. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutor au stabilit ca pacientul a suferit un traumatism de…

- Un individ care a atacat un politist cu tarnacopul a fost retinut, dupa ce politistul a tras cu pistolul. Incidentul s-a petrecut in Valcea. Politistul ranit a tras cu arma in verticala, ulterior agresorul fiind imobilizat cu ajutorul politistilor de la Serviciul de Actiuni Speciale Valcea. Barbatul…

- Adrian Vințan, un tanar de 31 de ani din Alba Iulia, are nevoie de solidaritatea oamenilor. Acesta a fost diganosticat cu melanom malign metastazic, iar dupa mai multe incercari de a se vindeca, singura șansa ramasa pentru a lupta cu boala ar fi tratamentul cu medicamentul IPILIMUMAB, iar costul este…

- Iulia Zgripcea si Andrei Barbulescu, parteneri de prezentare a emisiunii „E vremea ta”, de la TVR 2 si-au unit destinele in acest weekend. Ceremonia a fost una discreta, alaturi de familie si de prieteni, iar proaspatul cuplu a si revenit la serviciu. Frumoasa prezentatoare care aduce zilnic informatiile…

- Barbatul care si-a injunghiat fosta sotie intr-o gradinita, arestat pentru 30 de zile. Decizia a fost luata sambata, 27 ianuarie, de magistrații Tribunalului Bucuresti . O educatoare din Bucuresti a fost injunghiata de fostul sot in gradinita in care lucra. Barbatul a injunghiat-o in zona toracelui,…

- Un român aflat în trenul deraiat de la Milano, a scapat cu viața, dupa ce vagonul în care se afla s-a desprins de garnitura. Barbatul, în vârsta de 41 de ani, a vorbit despre momentele de panica și despre cum a încercat sa ajute o femeie care s-a numarat…

- Un paramedic ISU Cluj a salvat viața unui barbat cazut pe carosabil. Plutonierul major Hadarean Alexandru se întorsese acasa, vineri dupa-amiaza, alaturi de soția și fiica sa, când a observat pe geamul locuinței un barbat cazut pe carosabil. ”Instinctul…

- Torvald si Nora Helmer se afla in pragul unei noi etape al vietii lor: Torvald a fost numit directorul bancii, o sa-si ocupe functia dupa Anul Nou si dispar toate problemele lor financiare. Au ajuns aici impreuna, sot si sotie, ca doi jucatori cu roluri bine definite, chiar daca Torvald nu este constient…

- BERBEC Viata e ca o competitie pentru tine si traiesti pentru provocari, scrie eva.ro. Daca nu e nimic de invins, care e scopul? Pentru tine, cu cat ai un trecut mai plin, cu atat e mai bine. Tu vrei cat mai multe obstacole, astfel incat sa poti invata lectii si sa evoluezi cat mai…

- Tata și fiu in familia noastra! Tatal, domnul plutonier adjutant Stanciu Stanciu, are 46 de ani, iar ultimii 26 și i-a dedicat salvarii de vieți. Cand iți traiești copilaria langa un tata erou, care in fiecare zi iși risca viața pentru a-și ajuta semenii, iți dorești sa ajungi ca el…iți…

- Potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, spitalele de urgenta de adulti si copii care vor asigura asistenta medicala de urgenta sunt: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca - tel: 021/599.23.00, Spitalul Clinic de Urgenta…

- Anett Marcus, in varsta de 23 de ani, ave anevoie urgent de transplant de ficat. Tanara suferea de ciroza hepatica autoimuna, adica propriul sistem imunitar ii ataca celulele hepatice. Vestea care a facut-o sa zambeasca iar a venit de la un necunoscut, un tanar care lucreaza in Danemarca.A A

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate in aceasta seara sa intervina in localitatea Castelu, judetul Constanta acolo unde o persoana s a spanzurat. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Camera de Comert Timis pregatește pentru luna ianuarie 2018 cursul de Expert achizitii publice – Cod COR 214946. Cursul este autorizat de Autoritatea Naționala pentru Calificari iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere naționala și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.…

- Ionut Zavoianu, adolescentul pentru care intreaga Romanie s-a rugat sa iasa invingator din lupta cu temutul cancer, a murit. Inima baiatului a cedat din cauza maladiei care l-a chinuit in ultimii patru ani, de cand a primit cruntul diagnostic, potrivit timponline.ro. Ionut Zavoianu avea 14 ani, iar…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca nici guvernul sau si nici el nu-i considera pe musulmanii care sosesc în Europa drept refugiati musulmani, ci o "forta invadatoare musulmana", migranti economici în cautarea unei vieti mai bune, într-un interviu publicat luni…

- „Cu caldura nu te inveti niciodata – inveti in schimb sa traiesti cu ea”. * Drumul catre Dubaiul de astazi. * Orasul, creuzet de nationalitati: Dubaiul multicultural. * Unde sunt emiratii? * Orasele care alcatuiesc Orasul: o istorie in straturi. * Viata de dinainte de petrol – si pregatirile pentru…

- In seara de Revelion, mai bine de 600 de persoane au apleat la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF), potrivit Agerpres. "La cumpana dintre ani, in seara de 31 decembrie de la ora 19,00 pana astazi de dimineata, 1 ianuarie, la ora 7,00, la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov au…

- Conform unui bilant realizat la final de an de catre Serviciul Voluntar de Ambulanta (SVA) Iasi, in acest an, voluntarii au participat la mai multe evenimente unde au acordat ajutor medical premedical sau la diferite cazuri sociale. Astfel, in 2017, voluntarii SVA au acordat primul ajutor la peste 70…

- Incepand din seara de Ajun și pana a doua zi de Craciun, marți dimineața, au fost preluate de Serviciul de Ambulanța București-Ilfov (SABIF) aproximativ 1.700 de cazuri. Numarul de cazuri este usor mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut.