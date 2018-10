Cel mai bine cotati tineri fotbalisti din Liga I Cel mai bine cotati tineri fotbalisti din Liga I Betano Romania provin de la echipele care au terminat pe podium sezonul trecut, cu mentiunea ca FCSB are trei reprezentanti in Top5.



In alcatuirea acestui clasament am luat in considerare doar jucatorii care nu au implinit inca varsta de 24 de ani. Cel mai valoros fotbalist la aceasta categorie de varsta, potrivit cotelor stabilite de transfermarkt.com, este "olteanul" Alexandru Mitrita, a carui valoare de piata este de 3 milioane de euro.



Top 5 tineri fotbalisti din Liga I



1. Alexandru Mitrita (23 de ani, atacant, U… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Craioveanu, un apropiat al lui CS U Craiova, pariaza pe ascensiunea mijlocașului Alexandru Cicaldau, 21 de ani, transferat in aceasta vara de olteni de la Viitorul. "Baiatul asta va fi vandut pe 8-10 milioane. E un jucator box to box, ceea ce avem nevoie in fotbalul romanesc. In 2-3 ani va…

- Meciuri decisive! Naționala Under 21 a Romaniei lupta pentru calificarea la Euro 2019. Mirel Radoi a condus marți, 4 septembrie, un nou antrenament al reprezentativei Under 21 a Romaniei. Ședința de pregatire a durat aproximativ 90 de minute. Tricolorii vor intalni Portugalia vineri, 7 septembrie, de…

- Lotul Romaniei U 21 pentru partidele cu Portugalia și cu Bosnia din preliminariile CE 2019. Selecționerul reprezentativei sub 21 de ani a Romaniei, Mirel Radoi, a anunțat lotul pentru urmatoarele doua jocuri din preliminariile Campionatul European 2019. Pe 7 septembrie, de la ora 19:15, tricolorii intalnesc…

- Selectionerul reprezentativei sub 21 de ani a Romaniei, Mirel Radoi, a anuntat lotul pentru urmatoarele doua jocuri din preliminariile Campionatul European 2019, cu Portugalia si Bosnia-Hertegovina, informeaza FRF citata de News.ro. Cei 24 de jucatori pe care va miza Mirel Radoi sunt urmatorii: Portari:…

- Alexandru Ionita (23 de ani) a facut deplasarea cu CFR Cluj in Suedia, pentru meciul cu Malmo, dar a fost lasat in afara lotului pentru partida retur cu Malmo.Pe aeroport, inainte de plecarea spre Suedia, mijlocasul a spus ca publicul de la Craiova este cel mai frumos din tara si orice jucator…

- Alexandru Ionița, fotbalistul lui CFR Cluj, ar putea fi in mijlocul unui transfer spectaculos in aceasta vara. U Craiova și-a manifestat interesul pentru jucatorul campioanei, iar Ionița declara ca ar fi dispus sa ajunga pe "Ion Oblemenco". "Inca nu stiu nimic legat de aceasta trecere. Am inteles de…

- Alexandru Ionița II n-a confirmat inca la CFR Cluj, deși in acest start de sezon antrenor a fost Edward Iordanescu, un tehnician cu care jucatorul a mai colaborat și la Astra. Deși n-are multe meciuri in tricoul campioanei Romaniei, atacantul in varsta de 23 de ani e dorit de U Craiova. Ionița chiar…

- Alexandru Ionița II nu mai are viitor la CFR Cluj, formație la care a ajuns in iarna de la Astra Giurgiu. N-a prea jucat la echipa campioana și nici Edward Iordanescu nu pare prea incantat de forma fizica și sportiva a mijlocașului. CS U Craiova este in cautare de soluții pentru inlocuirea lui Baluța…