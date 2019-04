Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curtii de Apel s au pronuntat astazi in dosarul denumit generic "Vectraldquo;, in cauza, Adrian Rosu, Moise Gabriel si Cosmin Moldoveanu, au fost condamnati la cate 7,8 ani de inchisoare cu executare.Instanta a propus rejudecarea unor actiuni civile formulate in prezenta cauza, la Tribunalul…

- CERERE…Arestat anul trecut, pe 24 ianuarie dupa ce, ultima oara, a furat 60.000 de la o firma unde lucra ca sofer, Catalin Lihor asteapta decizia finala a magistratilor Curtii de Apel Iasi. La finalul dosarului, instanta a decis ca sentinta sa fie data la inceputul lunii viitoare. Lihor a ajuns dupa…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au respins, ieri, actiunea Ministerului Educatiei Nationale formulata impotriva deciziei Curtii de Apel Constanta, din data de 29 ianuarie 2018, prin intermediul careia Zoia Gabriela Bucovala a fost repusa in functia de inspector scolar…

- Preotii care au scapat judetul de episcopul Onila au fost condamnati cu executare LOVITURA…Condamnati, in prima instanta, la inchisoare cu suspendare, cei trei preoti acuzati de santaj (Gheorghe Damian, Razvan Bumbu si Sebastian Jitaru – n.r.) primesc o lovitura grea la Curtea de Apel Iasi. Instanta…

- Episcopia Husilor a transmis, joi, intr un comunicat de presa, ca a luat act de sentinta definitiva a Curtii de Apel Iasi in dosarul penal in care preotii Sebastian Cristi Jitaru, Razvan Mihail Bumbu si Gheorghe Damian au fost judecati pentru santaj, fiind condamnati la inchisoare cu executare, informeaza…

- ASTEPTARE…Au mai ramas cateva zile pana cand barladeanul Ionel Dulan isi va afla sentinta definitiva din partea Curtii de Apel Iasi. Deocamdata, in prima instanta, Dulan a primit un an si sase luni de inchisoare pentru tentativa de viol si 12.150 lei amenda penala, echivalentul a 405 de zile de inchisoare,…

- La cate 20 de ani de inchisoare cu executare au fost condamnați cei doi ciobani care si-au omorat un coleg, anul trecut, in apropierea satului Beia din comuna Cata, apoi au abandonat cadavrul langa calea ferata ca sa-si ascunda fapta. Inițial, cei doi barbați au fost condamnați la 20 de ani de inchisoare,…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta s au pronuntat ieri in dosarul restaurantului Beirut, distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014. Instanta a admis audierea expertilor tehnici Tutan Ion, Toaxen Vasile, Oprisoni Radu Iacob, in vederea stabilirii adevarului in cauza, pentru lamurirea…