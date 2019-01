Stiri pe aceeasi tema

- Florin Zamfirescu trece printr-o mare cumpana acum, la inceput de an. Mama actorului a murit la varsta de 94 de ani, iar el și rudele sale sunt devastați de durere. Pana la momentul transmiterii acestei știri, regizorul nu a putut sa ofere nicio declarație, insa, sora lui a facut asta și in numele sau.…

- Un incident straniu s-a petrecut la Spitalul Județean din Ploiești. Rudele unui barbat susțin ca acesta a murit in unitatea spitaliceasca, dupa ce a fost scapat de pe targa, de catre angajații spitalului.

- Richard Overton, cel mai batran veteran american din Al Doilea Razboi Mondial si, totodata, cel mai batran barbat din Statele Unite, a murit joi dupa-amiaza la varsta de 112 ani, informeaza CNN.com.

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Timis, Ionut Sirbu, a declarat pentru News.ro ca un grav accident rutier a avut loc, joi, pe DN 6, la iesire din localitatea Lovrin spre Timisoara. "Un barbat de 31 de ani a condus un autoturism pe DN 6 din directia Lovrin spre Timisoara, iar la un…

- Un barbat in varsta de 66 de ani a murit dupa ce a alunecat pe gheata, in curtea locuintei, si s-a lovit la cap. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, agenții Postului de poliție Pirteștii de Jos au fost sesizați de un barbat din comuna Ipotești despre faptul ca tatal sau, in varsta de 66 ...

- Potrivit informațiilor de la fața locului, un barbat în vârsta de 49 de ani din Manașturel, care se angajase într-o traversare neregulamentara, a fost acrosat de catre un autoturism, care se deplasa dinspre Beclean înspre Dej. La volanul mașinii implate în accident…

- Accidentul s-a petrecut la ieșire din localitatea Lumina, inspre Tulcea. Potrivit oamenilor legii, un barbat in varsta de 37 de ani, din cauza neatentiei, a patruns pe sensul opus de mers, acolo unde a s-a ciocnit cu o autoutilitara care tracta o semiremorca, condusa de un barbat, in varsta de 55…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 3 intre localitatile Baneasa si Lipnita din Judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, in accident au fost implicate o autocisterna goala si un VW Golf, care nu a adaptat viteza corespunzatoare la drum. In urma accidentului rutier, a rezultat…