Cel mai aprig opozant al lui Putin nu cedeaza si candideaza impotriva lui: A trecut primul obstacol

- Pentru Romania este mult mai important sa adere la zona euro decat la Schengen, considera presedintele Klaus Iohannis. Dar pentru ca acest lucru sa se intample, spune seful statului, este nevoie de performante economice. "Pentru Romania este mai important sa adere la zona euro, dar…

- Senatul a adoptat, marti, modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre cele mai importante prevederi fiind cele legate de raspunderea magistratilor. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi (80), pentru…

- Reducerile continua si inaintea Craciunului, in marile magazine online, care se bat in oferte pe ultima suta de metri, pentru a-i atrage pe cumparatorii care au asteptat sarbatorile de iarna ca sa-si faca singuri cadoul visat. In cazul in care Mosul si-a cam risipit deja finantele pe cadourile…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta. Guvernul de la Chisinau a anuntat luni dupa-amiaza decizia…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- Bonurile fiscale emise in data de 18 noiembrie 2017, cu o valoare de 821 de lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise intre 1 si 30 noiembrie 2017. Fondul de premiere este de un milion…

- Samsung Galaxy S9 se apropie de lansare, iar astazi au aparut si primele informatii cu privire la data exacta a dezvaluirii noului smartphone. Despre data de lansare a lui Samsung Galaxy S9 am mai scris de cateva ori, insa n-am avut informatii exacte pana acum. Ce s-a stiut de la bun inceput…

- Presedintele american Donald Trump l-a sunat, vineri, pe liderul de la Kremlin si i-a multumit pentru recunoasterea publica a realizarilor sale economice la conducerea Statelor Unite ale Americii. "Presedintele Donald J. Trump a vorbit astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Presedintele…

- Autoritatile din Iasi vor sa construiasca un stadion nou in inima Moldovei. Primarul Mihai Chirica a inclus acest proiect pe lista celor 17 prioritare pentru oras si spera sa obtina finantare de la Guvern. 55 de milioane de euro vor sa investeasca cei din Iasi in constructia noului…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un proiect de hotarare care prelungeste termenul de transmitere in Registrul General de Evidenta a Salariilor (REVISAL) a modificarilor salariale operate la 1 ianuarie pana pe 31 martie 2018. Masura se aplica in contextul transferului obligatiei de plata…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Parlamentul Ungariei a adoptat, marti, o rezolutie a Fidesz de respingere a decizia Parlamentului European privind impunerea unor cote obligatorii de relocare a imigrantilor in toate statele membre ale Uniunii Europene. Rezolutia a fost adoptata cu 142 de voturi pentru si doar 3 impotriva, parlamentarii…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, sustine ca preturile si, odata cu ele, inflatia n-au crescut din cauza modificarilor Codului Fiscal, adoptate de actuala guvernare, ci de vina ar fi contextul regional. "Daca m-as raporta doar la modificarile fiscale, ar insemna ca si la nivelul UE cresterea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Mii de oameni protesteaza violent in Ierusalim, dar si in mai multe orase din Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Agentiile internationale de presa semnaleaza ca proteste violente au loc si la intrarea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a apreciat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump ar putea crea probleme serioase, in intreaga lume. "A lua o asemenea decizie pune lumea si in special regiunea intr-un cerc de foc",…

- Noi proteste sunt anuntate miercuri seara, dupa ce coalitia PSD-ALDE a fortat votul pe legea 303 privind Statutul magistratilor, prima din pachetul privind Legile Justitiei. Astfel, incepand cu ora 17:00 romanii sunt astepati in fata Parlamentului, dar si la Monumentul Memorandistilor…

- Ministerul rus de Justitie a clasat, marti, noua entitati media americane - printre care postul de radio Vocea Americii - drept "agenti straini". Toate aceste institutii de presa trebuie sa aplice pe materialele difuzate o eticheta care sa indice ca "servesc intereselor unui guvern strain".…

- Parlamentul rus discuta o propunere de interzicere a accesului reprezentantilor media americane in camera sa inferioara, potrivit agentiei rusa de presa RIA citata de Reuters. Olga Savastyanova, care conduce comisia de reglemantare a camerei, a spus ca acest comitet ia in calcul adoptarea…

- Polonia va construi in orasul Brzeg (sud-vest) cea mai moderna inchisoare din Europa, informeaza joi agentia de presa PAP. Costurile sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de zloti (119 milioane de euro). Centrul va putea primi pana la 1.500 de detinuti, cateva sute dintre…

- Fondul Monetar International (FMI) l-a numit pe sud-coreeanul Jaewoo Lee (foto) in functia de sef al misiunii FMI pentru Romania si Bulgaria. "Sunt foarte incantat sa anunt ca Jaewoo Lee a fost desemnat noul sef al misiunii FMI pentru Romania si Bulgaria, din 7 decembrie 2017. Dl. Lee il inlocuieste…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, luni, ca el are incredere in Oficiului European pentru Combaterea Fraudelor (OLAF), institutia europeana ale carei investigatii au stat la baza acuzatiilor formulate de DNA la adresa presedintelui PSD Liviu Dragnea. Intrebat daca are incredere in OLAF, Tudose…

- Fostul jucator de tenis Ion Tiriac a anuntat ca va da in judecata Banca Nationala a Romaniei. Tiriac a luat aceasta decizie deoarece nu a primit niciun raspuns la petitia depusa la Guvern in luna octombrie, cu privire la situatia Arenelor de tenis din Cotroceni. "Cele 30 de zile…

- Curtea Europeana de Justitie a anuntat ca Polonia va fi sanctionata cu cel putin 100.000 de euro pe zi daca nu inceteaza taierile de arbori in padurea virgina Bialowieza, protejata de legislatia UE. "Polonia trebuie sa inceteze imediat operatiunile de gestionare forestiera in padurea Bialowieza,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, s-a declarat duminica alarmat de asemanarea politicilor urmate de guvernul de dreapta de la Varsovia cu ceea ce el a descris a fi un "plan al Kremlinului". Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare in Polonia, a avut dispute pe mai…

- Pretul energiei nu va mai creste pana la finele acestui an, ci dimpotriva, ANRE ar putea face o ajustare negativa, intrucat ultima scumpire nu a fost fundamentata solid, a declarat, joi, ministrul de resort, Toma Petcu, dupa audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE.…

- Dacia se afla in topul masinilor cu cele mai multe defecte. In clasamentul intocmit de TUV Germania, un control periodic obligatoriu la nemti, similar cu ITP-ul din Romania, dar mult mai drastic, Dacia are nu mai putin de 3 modele in Top 10! La categoria masini cu vechime de 2-3…

- Rusia a anuntat ca va lua masuri impotriva unor entitati de presa straine care activeaza pe teritoriul sau. Cel mai probabil va cere ca acestea sa se inregistreze ca "agenti straini" in Rusia, scrie presa straina. Masura vine in replica la solicitarea Ministerului american al Justitiei ca…

- Masurile fiscale extrem de controversate pe care Guvernul urmeaza sa le adopte azi au urcat euro la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Banca Nationala a Romaniei a cotat miercuri un euro la 4,6198, in crestere cu 0,5% fata de ziua precedenta. Este cel mai mare nivel din iulie 2012 pana…

- O romanca este turistul cu numarul 3 milioane care a ajuns in Israel, cifra fiind un nou record in acest an. Romanca si partenerul acesteia au fost intampinati, marti, la aeroport de ministrul Turismului din Israel, Yariv Levin, pe covorul rosu, urmand sa aiba parte de un zbor cu elicopterul,…

- Printul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita, arestat in weekend, inca este foarte bogat, nu doar in tara sa, ci la nivel mondial, desi a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari. Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding - Fondul de investitii…

- Membrii Sindicatului Autoturisme Dacia vor organiza, marti, pe platforma de la Mioveni, un miting de protest fata de masurile fiscal-bugetare ale Guvernului. "Consiliul Sindicatului Autoturisme Dacia a hotarat, in sedinta din data de 27 octombrie 2017, organizarea unui mare miting de protest…

- Teatrul Balsoi, hotelul Metropol, centrul comercial GUM si alte cladiri publice din Moscova au fost evacuate, duminica, in urma unor amenintari cu bomba, relateaza Reuters, citand presa locala. Agentia RIA, citand o sursa din Politie, a notat ca din centrul comercial GUM si hotelul Metropol…

- Peste 250 de manifestanti au fost arestati, duminica, la Moscova, dupa o demonstratie, neautorizata, impotriva presedintelui Vladimir Putin, a anuntat agentia TASS. Politia a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme…

- Circa 1.000 de membri ai partidului neofascist Forza Nuova au marsaluit sambata pe strazile Romei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei italiene, citata de dpa. Asa-numitul "Mars al patriotilor" era planificat initial pentru data de 28 octombrie, in amintirea acapararii puterii de catre…

- Departamentul american al Justitiei a identificat cel putin sase membri ai unor institutii guvernamentale din Rusia implicati in atacuri cibernetice care au vizat Partidul Democrat din SUA, pentru a sustrage informatii folosite in scrutinul prezidential din 2016, informeaza Wall Street Journal.…

- Judecatoarea de instructie Carmen Lamela a dispus incarcerea a noua fosti membri ai Guvernului catalan destituit, pe timpul anchetei cu privire la razvratire, rebeliune si deturnare de fonduri publice, declansata dupa declararea independentei Cataloniei. Ea a dat astfel curs solicitarii procuraturii,…

- Barbatul cecen acuzat ca ar fi planuit asasinarea presedintelui rus Vladimir Putin a fost ranit in urma unui atac produs luni langa capitala ucraineana Kiev, iar sotia acestuia a fost impuscata mortal, a anuntat ministerul ucrainean de Interne. Amina Okuieva si Adam Osmaiev se aflau intr-o…

- Moneda nationala a avut o evolutie buna in aceasta saptamana iar joi s-a apreciat in raport cu principalele valute. Euro s-a mentinut la nivelul de miercuri, de 4,5975 lei. Dolarul american s-a depreciat cu 0,35%, pana la cotatia de 3,8935 lei/unitate. Si francul elvetian…

- Sfarsitul erei in care folosim masini pe benzina si diesel este tot mai aproape, in conditiile in care piata celor electrice este in plina dezvoltare. Constructorii auto reusesc de la an la an sa dezvolte autonomia masinilor electrice, astfel ca este clar ca viitorul este al lor.…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, a anuntat, duminica, pe contul sau de Instagram, ca a fost eliberat dupa 20 de zile petrecute in detentie pentru incalcarea in mod repetat a legii privind organizarea mitingurilor. "Am fost eliberat. In 20 de zile am citit 20 de…

- Noile terminale Nokia sunt de cateva luni pe piata si inregistreaza vanzari din ce in ce mai bune, iar primul an arata bine. Compania Finlandeza a dominat anii 2000 la capitolul telefoane si, la acea vreme, unii se intrebau daca ar putea sa apara cineva care sa detroneze brandul de pe primul…

- Aproximativ 8.000 de tineri din diferite tari au defilat sambata, pe ploaie, in centrul Moscovei, in cadrul Festivalului mondial al tineretului si studentilor, o manifestare infiintata in 1949 de catre tarile din Blocul de Est, relateaza AFP. Purtand drapele, tinerii, proveniti in principal…

- E bine sa inveti cum sa stii tot ce ai facut pe Facebook, daca vrei sa te asiguri ca nu ti-a accesat altcineva contul sau vreo aplicatie nu a postat in locul tau, scrie Playtech.ro. Cu totii petrecem ostentativ de mult timp pe Facebook. Cea mai populara retea de socializare a devenit un viciu…

- Echipa de campanie a liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii a chemat marti la organizarea de mitinguri in intreaga tara, de ziua de nastere a presedintelui Vladimir Putin. Mitingul principal ar urma sa aiba loc in orasul natal al presedintelui rus, Sankt Petersburg informeaza DPA. Vladimir…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut de politie, vineri, la iesirea din imobilul in care locuieste in Moscova, in timp ce mergea la un miting de campanie in provincie. "M-au retinut in holul imobilului. M-au luat pentru cateva 'explicatii'", a scris Navalnii…

- Romania ocupa locul 68 in topul celor mai competitive 137 de state din lume, in scadere cu sase pozitii fata de anul trecut, in timp ce Elvetia si-a pastrat pozitia de lider mondial pentru al noualea an consecutiv, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF). Scorul general obtinut…

- Pentru foarte multi dintre noi, contul Google este centrul existentei noastre online. Din acest motiv, ar fi bine sa va ganditi foarte bine ce se va intampla cu acel volum de date exhaustiv dupa ce ati decedat. Exista un numar foarte mare de servicii care fac parte din ecosistemul Google.…