"Cel mai amplu exercițiu de intervenție a echipelor medicale din UE" Comisarul european pentru ajutor umanitar Christos Stylianides si secretarul de stat Raed Arafat au inspectat spitalul militar de campanie instalat la poligonul Centrului 70 Geniu Aviatie din Pantelimon, judetul Ilfov. Cei doi responsabili au facut declaratii de presa în a doua zi a simularilor efectuate în cadrul Exercitiului national "Seism 2018".

- EXERCIȚIU SEISM 2018: Mai multe țari au venit in sprijin La apelul international de ajutorare în astfel de situatii au raspuns mai multe tari, între care si Israelul. Echipa sa, formata din aproximativ 100 de membri, a ajuns în cursul noptii în România,…

- Exercitiul national "Seism 2018" va continua inca patru zile Exercitiul national "Seism 2018", declansat sâmbata dimineata, va continua înca patru zile. Simularea are drept scenariu un cutremur de magnitudine 7,5 pe scara Richter, cu epicentrul în zona seismica…

