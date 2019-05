Stiri pe aceeasi tema

- Iși ingropase tatal in urma cu doar doua luni și de atunci se schimbase total. Robert, tanarul taximetrist din Vaslui, care a fost gasit de mama sa spanzurat in baie, intrase intr-o depresie severa, spun apropiații. Era tot timpul trist și vorbea doar despre moartea parintelui sau. Mai mult Robert și-a…

- Iși ingropase tatal in urma cu doar doua luni și de atunci se schimbase total. Robert, tanarul taximetrist din Vaslui, care a fost gasit de mama sa spanzurat in baie, intrase intr-o depresie severa, spun apropiații. Era tot timpul trist și vorbea doar despre moartea parintelui sau. Mai mult Robert și-a…

- Smiley reușește sa aiba succes in tot ce face, fie ca vorbim de el ca artist, compozitor, producator, prezentator TV sau actor, pentru ca a bifat deja cateva apariții. Secretul lui: este atent la tot ce se intampla in jur, se inspira și prinde din zbor. Cand decide sa se implice intr-un proiect, Smiley…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2019. Ce a aparut pe pagina lui CRBL la scurt timp dupa castigarea premiului: "Hmmmm. Parca sugereaza...". CRBL a sarbatorit in stilul caracteristic dupa ce a aflat ca este marele CAȘTIGATOR ASIA EXPRESS, alaturi de bunul sa prieten Oase. Cei doi pare ca au fost pe…

- In ediția de luni seara, Asia Express, Cocuța și Boanta au parasit competiția cu lacrimi in ochi. Ruby și Robert, alaturi de CRBL și Oase lupta in continuare, pentru marele premiu de 30.000 de euro. „Nu este timp sa bagi atatea ore de emisie, dar oamenii trebuie sa aiba puțin creier. Noi am obosit foarte…

- „Victore, m-ai «incuiat»”. A fost reacția plina de umor a preotului Mihai Calin Savu care a primit un bilet de la un copil ingrijorat ca ii cade un dinte. „Parinte, o sa imi cada un dinte. Doamne ajuta!”, a scris un baiat pe nume Victor pe biletul care a ajuns la preotul Savu. Amuzat de mesajul copilului,…

- Cristina Țopescu s-a aratat foarte nemulțumita de persoanele care ii critica pe copiii celebritaților, astfel ca a postat pe Facebook un mesaj in care iși cere „scuze” ca „avem sau am avut parinți celebri”. „Sa ne scuzați ca avem sau am avut parinți celebri, iertați-ne!”, așa incepe postarea Cristinei…