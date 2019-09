Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a cerut iertare victimelor agresiunii germane din 1939, in cadrul unei ceremonii la Wielun, mic oras polonez unde au cazut primele bombe in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza duminica dpa si AFP. "Ma inclin in fata victimelor…

- Cancelarul german Angela Merkel va participa pe 1 septembrie la Varsovia la ceremoniile care marcheaza implinirea a 80 de ani de la declansarea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a declarat vineri purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert, relateaza dpa. Angela Merkel il…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa, potrivit Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump va efectua vizite in Polonia si Danemarca la sfarsitul lunii viitoare dupa participarea la summitul G7 din Franta, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza dpa si Reuters. Vizita in cele doua tari va avea loc intre 31 august si 3 septembrie. Pe 1 septembrie, presedintele…

- Polonia l-a desemnat pe seful de cabinet al presedintelui Andrzej Duda, Krzysztof Szczerski, drept comisarul sau european in viitoarea Comisie, a anuntat joi premierul Mateusz Morawiecki, relateaza dpa. "Am propus candidatura lui Krzysztof Szczerski, care a fost un produs al cooperarii…