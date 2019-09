Cel care a semnalat controversata discutie dintre Trump si Zelenski ar fi un agent CIA Avertizorul de integritate care a semnalat controversata discutie telefonica dintre Donald Trump si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, apartine CIA, una dintre agentiile americane de informatii, si era repartizat la Casa Alba.



Potrivit New York Times, care se bazeaza pe trei surse cunoscandu-i identitatea, este vorba despre un barbat care intre timp s-a intors in cadrul Central Intelligence Agency (CIA).



Plangerea acestuia, care dateaza din 12 august si al carei continut a fost facut public joi, sugereaza in principal ca are o pregatire de analist, cunoaste in detaliu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

