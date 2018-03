Stiri pe aceeasi tema

- Artista Mira trece prin momente dureroase. Fratele ei vitreg a incetat din viața in urma unui accident care a avut loc in Gorj in noaptea de sambata spre duminica. Fratele ei vitreg, Robert, in varsta de doar 22 de ani, a incetat din viața in urma unui accident care a avut loc in Gorj. Accidentul s-a…

- Un tanar de 21 de ani din Rovinari a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina in care se afla a intrat intr-un cap de pod. Șoferul, cu un an mai tanar, este in stare grava la spital. Accident...

- Dincolo de cercetarile sale care vor dainui peste secole, Stephen Hawking a lasa si multe vorbe frumoase care sa-i insoteasca in viata pe cei desnadajduiti sau care nu au o intelgienta sociala dezvoltata care sa le permita sa iasa din situatii extreme ale vietii. 1. Oricat de grea ar fi viata, exista…

- In 1965, Stephen Hawking s-a casatorit cu Jane Wilde, la doi ani dupa aflarea diagnosticului bolii care avea sa-l tina pe fizician in scaunul cu rotile pana la sfarsitul vietii. Casnicia a tinut pana in 1991, cand Jane a decis sa divorteze. Relatia, conform femeii, a fost departe de a fi fericita, existand…

- In 1965, Stephen Hawking s-a casatorit cu Jane Wilde, la doi ani dupa aflarea diagnosticului bolii care avea sa-l tina pe fizician in scaunul cu rotile pana la sfarsitul vietii. Casnicia a tinut pana in 1991, cand Jane a decis sa divorteze. Relatia, conform femeii, a fost departe de a fi fericita, existand…

- In 1965, Stephen Hawking s-a casatorit cu Jane Wilde, la doi ani dupa aflarea diagnosticului bolii care avea sa-l tina pe fizician in scaunul cu rotile pana la sfarsitul vietii. Casnicia a tinut pana in 1991, cand Jane a decis sa...

- O tanara din Fagaraș a picat examenul auto din cauza unor porumbei, ea neincetinind mașina cand a ajuns in dreptul acestora, care erau pe șosea. Comisarul de politie Albert-Ani Oriana, imputernicit sef la Serviciul Public Comunitar, Regim, Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Brasov, a…

- Stephen Hawking a fost unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți fizicieni la nivel mondial și unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani. El și-a dedicat viața științei și a fost considerat de mulți a fi urmașul lui Einstein grație geniului sau, dar și multelor excentricitați in comportament.…

- Biblioteca Centrala Universitara ”Carol I” din București, construita in 1895, este cea mai veche biblioteca universitara din București. Cladirea a fost construita pe locul cumparat de Regele Carol I și a fost proiectata de arhitectul francez Paul Gottereau. Construcția cladirii a fost finalizata in…

- Stephen Hawking a murit, pe 14 martie, la varsta de 76 de ani. Fizicianul britanic a devenit cunoscut pentru cercetarile sale si pentru cartile sale stiintifice, printre care "O scurta istorie a timpului".

- Moartea astrofizicianului Stephen Hawking la varsta de 76 de ani este o pierdere pentru lumea științifica, dar in același timp este o pilda de curaj și de perseveneța in ciuda unui diagnostic sumbru. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputandu-se mișca și comunica numai cu ajutorul unui așa-numit…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Fizicianul Stephen Hawking, cel mai celebru om de stiinta britanic al vremurilor actuale, un geniu care si-a dedicat viata descoperirii secretelor Universului a decedat miercuri, 14 martie 2018 la varsta de 76 de ani, potrivit AFP.Fizicianul s-a stins din viata in liniste in locuinta sa din Cambridge,…

- Jane Wilde este femeia care i-a fost alaturi savantului Stephen Hawking timp de 25 de ani și i-a daruit trei copii: Robert, Lucy și Timothy. Cu o voința de fier și un optimism incredibil, Jane a refuzat sa accepte previziunile pe care le faceau medici in legatura cu boala soțului ei. Jane l-a cunoscut…

- Unul dintre cei mai cunoscuti oameni de stiinta ai lumii, fizicianul britanic Stephen Hawking, a parasit aceasta lume la varsta de 76 de ani. Trista veste a fost impartasita lumii intregi de cei trei copii ai fizicianului, Lucy, Robert si Tim, care au transmis, prin intermediul unui mesaj preluat de…

- Filmul “The Theory of Everything”, a adus in prim plan viata si cariera astrofizicianului Stephen Hawking. Dar iata cum arata, in realitate, Jane Wilde, prima soție a lui Stephen Hawking, mama celor trei copii ai lui și femeia care i-a fost alaturi pana in clipa morții. Chiar daca a divortat de Jane…

- Sansele ca trupul unui astronaut sa ramana in spatiu dupa ce moare, in viitorul apropiat, sunt tot mai mari, dupa ce agentii spatiale si companii private au anuntat misiuni pentru anii care urmeaza. Un biolog crede ca trupul neinsufletit ar trebui lasat acolo, deoarece poate da nastere la viata pe o…

- Una dintre cele mai stralucite minți ale omenirii, Stephen Hawking, s-a stins din viața astazi, la varsta de 76 de ani. Inainte de a fi afectat de boala care i-a marcat viața, Stephen s-a bucurat de sport și a fost inscris in echipa de canotaj a Universitații Oxford. Biograful Kristine Larsen a scris…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala"Suntem profund intristati de decesul iubitului nostru tata", au transmis Lucy, Robert si…

- Fizicianul Stephen Hawking, in varsta de 76 de ani, a murit, miercuri dimineata, la locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia acestuia, potrivit presei internationale. Stephen Hawking a fost cel mai cunoscut om de stiinta britanic al timpurilor noastre, un geniu care si-a dedicat viata descoperirii…

- Mulți il considera unul dintre cei mai mari oameni de știința de la Albert Einstein incoace, așa ca viața lui Stephen Hawking a atras atenția lumii intregi. Dincolo de realizarile sale exceptionale, acesta credea ca celebritatea i se datoreaza si handicapului lui – scleroza lateral amiotrofica. Desi…

- Omenirea a pierdut una dintre cele mai stralucite minti ale vremurilor noastre. Stephen Hawking, renumitul astrofizician britanic, a murit la varsta de 76 de ani. Lasa mostenire lucrari revolutionare despre univers si o poveste de viata aproape ireala. Vocea lui, chiar si filtrata printr-un sintetizator,…

- Este autorul popularelor carti „O scurta istorie a timpului“ (1988) si „Universul intr-o coaja de nuca“ (2001). Cea mai mare parte a vietii sale a fost profesor la Cambridge, iar in comunitatea stiintifica era cunoscut mai ales pentru teoriile sale legate de mecanica gaurilor negre, gravitatie si relativitate.…

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anuntat un purtator de cuvant al familiei, citat de agentiile internationale de presa. El a incetat din viata in liniste la locuinta sa din Cambridgew in primele ore ale zilei de miercuri, in Ziua Pi, cand s-a nascut…

- Renumitul astrofizician si om de stiinta britanic Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata in locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia sa. Copiii lui Hawking, Lucy, Robert si Tim Hawking au declarat ca sunt profund indurerati "ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa citate de Agerpres.ro Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. Cu…

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, sau Ziua Mamei, așa cum o mai sarbatoresc romanii, este cea mai frumoasa zi din an, ziua in care toate doamnele și domnișoarele sunt in centrul atenției și sunt rasfațate cu flori, cadouri, bomboane de ciocolata și felicitari. Iata in continuare cateva idei de…

- Arnoud Raskin este un antreprenor social care ajuta copiii fara adapost din lumea intreaga sa aiba acces la educație prin intermediul unei școli mobile pe care a creat-o. Arnoud spune ca mulți dintre copiii care traiesc in strada sunt foarte talentați. „Mulți sunt foarte talentați și…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Cu toate acestea, Clifford nu a incetat nicio zi din viața lui sa iși caute sora, scrie antena3.ro. I-a trimis sute de scrisori, dar toate se intorceau la expeditor. Citeste si ATENTIE! Mesajul Politiei Romane pentru toti utilizatorii de Facebook, Distribuiti prietenilor sa afle si ei…

- Toata suflarea Petrolului Ploiești a fost zguduita azi de vestea tragica a dispariției lui Victor Angelescu, la doar 64 de ani. O boala galopanta, descoperita recent, l-a rapus in timp-record. Nascut pe 25 mai 1953, Victor Angelescu a fost un mijlocaș laborios, care a evoluat la Petrolul Ploiești…

- HOROSCOP 3 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Conform prognozei, aceasta zi se afla sub influenta trigonului Mercur-Jupiter, care amplifica interesul pentru studii aprofundate si interdisciplinare. Prin urmare, este posibil sa se manifeste o tendinta de a privi lucrurile in ansamblu, din…

- La sfarșitul anului 2016 devenea cea mai fericita femeie, caci atunci și-a ținut pentru prima data fiul in brațe! Frumoasa blonda a nascut un baiat perfect sanatos de nota 10 și de atunci viața Octaviei Geamanu și a liderului trupei “Directia 5”, Marian Ionescu, s-a schimbat complet. Octavia…

- Ultima mare campioana a gimnasticii romanești, retrasa din activitate la finele anului trecut, se bucura acum de viața de dupa sport. Catalina Ponor face marturisiri in ceea ce privește intențiile sale de viitor și nu numai. S-a retras din gimnastica in luna noiembrie, dupa ce revenirea in sportul in…

- Stephen Hawking a vorbit, în cadrul unei conferințe, despre depresie, pe care o compara cu o gaura neagra. „Mesajul acestei prelegeri este ca gaurile negre nu sunt atât de negre precum sunt prezentate. Nu sunt închisori eterne, asa cum s-a crezut cândva. Lucrurile…

- Stephen Hawking a transmis un mesaj incurajator persoanelor care sufera de depresie. Reputatul om de știința a comparat depresia cu o gaura neagra dar a precizat ca exista posibilitatea de a scapa chiar și de forța gravitaționala a acesteia. Intr-o conferința publica organizata de BBC, profesorul Stephen…

- Doliu in invatamantul sucevean, dupa ce prof. Viorela Emilia Matipiuc, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, a trecut inspre lumea vesniciei, duminica, 7 ianuarie, dupa o grea lupta cu cancer pulmonar nemilos.Aceasta ar fi implinit pe 9 februarie 37 de ani. Inmormantarea ...

- Doliu in IPJ Buzau. Polițistul Șerbanoiu Mihai, ajutorul șefului de post de la Merei, a incetat din viața astazi, din cauza unei metastaze la ficat descoperite acum doua luni. Agentul avea 46 de ani. Gabriel Dragomir, președintele SNPPC Buzau, este cel [...] citește mai mult Post-ul Polițistul Mihai…

- Sper ca fiecare zi sa-ti aduca ceva nou si placut, iar aceasta zi a numelui sa fie la fel de special/speciala ca tine. La multi ani! De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate, dar mai ales sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui.…

- In contextul prilejuit de sarbatorirea Centenarului Marii Uniri, conducerea Palatului Culturii „Teodor Costescu” a propus Consiliului Local Drobeta Turnu Severin atribuirea denumirii unei strazi sau piatete “Coriolan Iosif Buracu”. Parintele Coriolan Buracu, una dintre marile personalitati ale Vaii…

- In viata Armatei Ungare a inceput o modernizare de importanta istorica, iar in acest context bugetul planificat pentru acest an, in valoare de 428 de miliarde de forinti (aprox 1,4 miliarde euro), reprezinta un pas important, a declarat ministrul ungar al apararii postului public de radio Kossuth. Istvan…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Pavel Laurentiu Durleci a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Rezultatele necropsiei arata ca barbatul a murit in urma unei insuficiente cardiorespiratorii. De asemenea, in urma rezultatelor necropsiei…

- Cu aproape doua saptamani inainte de tragedie, iubita lui Sergiu Curca a publicat un mesaj pe Facebook prin care ii ura unei prietene „La mulți ani", insa a menționat și cum viața te supune unor teste. „Viata ne ofera multe incercari si ne da posibilitatea de a trece prin multe obstacole,…

- Inainte de a trece in noul an 2018, cantareata Feli Donose a vorbit pe larg despre cum a fost ultimul an pentru ea. Artista și-a deschis sufletul și a spus tot despre viața ei! Intr-o postare de pe Facebook, in care și-a deschis sufletul și a povestit despre cum a fost anul 2017, care tocmai a trecut,…

- „Weekend Adevarul“ prezinta biografia completa a celei mai valoroase sportive a Romaniei in acest moment. Jucatoarea de tenis numarul 1 in lume era in copilarie o fetita baietoasa si emotiva care, uneori, plangea inainte de a intra pe teren, fiindca ii era rusine.

- Va mai amintiti de Robert de la MPFM? Tanarul traieste una dintre cele mai frumoase perioade din viata. Anul acesta, iubita lui a adus pe lume primul copil al cuplului, iar tanarul este mai fericit ca oricand.