Operatiunea din Pakistan s-a incheiat. Cei trei atacatori de la hotelul de lux au fost ucisi



Un purtator de cuvant al hotelului a anuntat ca la momentul atacului nu existau persoane cazate, iar in incinta se aflau foarte putini membri ai personalului, datorita Ramadanului, potrivit Mediafax.



Trei barbati inarmati au atacat sambata un hotel de cinci stele din orasul Gwadar, din sud-vestul Pakistanului. Cel putin un agent de paza a fost ucis in urma atacului, iar confruntarea dintre personalul de securitate al hotelului si atacatori a continuat. Hotelul este situat in zona portuara…