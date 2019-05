Cei trei arădeni din Parlamentul European De la intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, Aradul a avut trei reprezentanti in Parlamentul European. Daniel Funeriu Considerat aradean datorita originilor sale – s-a nascut la Arad si a copilarit la Savarsin – Daniel Funeriu a fost europarlamentar din partea Partidului Liberal Democrat in perioada decembrie 2008 – iulie 2009. El candidase in 2007 la primele alegeri din Romania pentru Parlamentul European, de pe poziția a patra pe listele PLD, prima poziție neeligibila. Norocul a facut ca, dupa un an, unul dintre cei trei europarlamentari alesi – Dumitru Oprea – sa se… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste miercuri, la Palatul Cotroceni, cu delegatia Comisiei de la Venetia. Potrivit agendei sefului statului, primirea delegatiei Comisiei de la Venetia va avea loc la ora 11,00. Si ministrul demisionar al Justitiei, Tudorel Toader, se va…

- Potrivit agendei sefului statului, primirea delegatiei Comisiei de la Venetia va avea loc la ora 11,00. Si ministrul demisionar al Justitiei, Tudorel Toader, se va intalni miercuri cu grupul de raportori ai Comisiei de la Venetia."Miercuri, 24 aprilie - intrevedere cu grupul de raportori…

- "In ceea ce priveste alegerile din Ucraina, este deocamdata prea devreme pentru a evoca (...) posibilitatea unei cooperari. Va fi posibil de analizat doar prin cazuri specifice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov."Moscova respecta alegerea poporului ucrainean,…

- Vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului European, Andi Cristea, unul dintre politicieni aflați pe un loc eligibil la alegerile europarlamentare 2019 din partea PSD, a intrat in cursa electorala pentru un nou mandat de europarlamentar. Vicepreședinte al Comisiei pentru…

- ''Am fost unul dintre europarlamentarii romani care au avut bafta. Inainte sa fiu ales in Parlamentul European, experienta mea anterioara a fost pe linia diplomatiei parlamentare. Am ales sa continui pentru ca imi place munca pe care o fac. Imi place activitatea de diplomatie parlamentara”, a zis…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a citit astazi, la Parlament, dupa ședința CEX, lista partidului la alegerile europarlamentare. Pe poziția a zecea se afla numele buzoianului Andi Cristea. Vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe, președinte al Delegației la Comisia parlamentara de Asociere…

- Liderul deputatilor USR, Cristina Pruna, a anuntat, luni, in plen, depunerea motiunii simple pe Finante intitulata "Lacomia pesedista submineaza economia nationala", initiata de partidul pe care il reprezinta, alaturi de PNL si PMP, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru…

- Compania Bulgartransgaz a anuntat joi ca a reluat licitatia pentru constructia unui gazoduct in valoare de 1,4 miliarde euro, o conducta care este asteptata sa transporte in principal gaze naturale rusesti de la granita Bulgariei cu Turcia pana la cea cu Serbia, transmite Reuters. Bulgartransgaz,…