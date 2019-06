Cei şapte episcopi greco-catolici martiri au fost beatificaţi pe Câmpia Libertăţii de la Blaj Cardinalul Lucian Muresan, Arhiepiscopul major al Bisericii Greco-Catolice, a fost cel care a citit cererea prin care a solicitat Papei Francisc sa-i declare Fericiti pe cei sapte episcopi martiri, "care au ales sa moara, decat sa se lepede de credinta lor catolica". Sfantul Parinte si-a exprimat acordul si i-a declarat Fericiti pe episcopii martiri, care urmeaza sa fie celebrati pe 2 iunie. Apoi a fost dezvelita icoana martirilor, aceasta fiind binecuvantata. Cardinalul Lucian Muresan a multumit Papei Francisc pentru prezenta in mijlocul credinciosilor, pentru faptul ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

