- Barbații suspectați ca in anul 2015 au furat bani, bunuri si bijuterii in valoare de circa 600.000 de lei, din casa patronului firmei Elis Pavaje, Elisiu Goța, au fost trimiși in judecata pentru spalare de bani. Sumele de bani ar fi fost folosite de catre persoanele banuite de comiterea furturilor,…

- Patru persoane acuzate de un furt ce a avut loc in urma cu aproape 4 ani in locuinta uneia dintre cele mai bogate familii din Alba, au fost trimise in judecata. La momentul demararii cercetarilor, Politia din Alba a audiat cinci persoane, dintre care trei din Sebes si cate unul din Sibiu si Constanta.…

- Inculpatul Stancu Valer (38 ani) a fost trimis in judecata pentru infractiunea de omor, victima acestuia fiind un tanar de 32 de ani (Bercuciu Adrian Alin). Procesul a inceput prin neintroducerea in cauza a succesorilor victimei, decizie luata in faza de camera preliminara la Curtea de Apel, dupa ce,…

- Tribunalul Alba poate sa inceapa procesul in dosarul de omor in care a fost trimis in judecata inculpatul Stancu Valer, autor al crimei ce a avut loc in 16 mai 2018, in parcarea unui local din municipiul Sebeș. Curtea de Apel Alba Iulia a constatat miercuri, 3 octombrie 2018, legalitatea sesizarii instanței…

- Evaziune fiscala cu autoturisme/ Percheziții romano-germane și in Teleorman in Eveniment / on 09/10/2018 at 12:38 / Județul Teleorman este printre cele in care polițiștii au descins, marți dimineața, in cadrul unui dosar de evaziune fiscala, in care Germania a fost prejudiciata cu peste 21 milioane…

- Incepe procesul crimei de la Fresko Cafe din Sebeș. Un prim termen de judecata a fost fixat la Tribunalul Alba și prima ședința va avea loc in data de 22 octombrie. Acțiunea a fost inregistrata in data de 6 iulie 2018. In urma cercetarilor efectuate, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba,…

- Esec rasunator al Referendumului pentru familie! Sectiile de votare de pe teritoriul României s-au închis la 21:00 si doar 20,41% dintre alegatorii înscrisi în listele electorale se prezentasera la urne. Daca la alegerile prezidentiale din 2009, românii din Diaspora…

- Baiatul cel mare al celebrului interlop Cosmos Tanase a dat in judecata Inspectoratul de Politie Judetean Iasi. Aleodor Tanase contesta un proces-verbal prin care a primit o amenda de 1.305 lei si prin care i s-a suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile. Sanctiunea a fost acordata dupa ce,…