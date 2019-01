Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, in cursul noptii de miercuri spre joi, pe DN 2-E 85, in apropiere de Adjud, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua TIR-uri si doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In cursul noptii, in zona podului peste Trotus a…

- Aurul a urcat la cel mai mare nivel din ultimele cinci luni si jumatate, iar lira sterlina a scazut la cel mai slab nivel din ultimele trei luni. Pe piețele internaționale, lira sterlină a ajuns luni la cel mai scăzut nivel faţă de dolar din ultimele 18 luni, pe fondul…

- Prima sedinta a ultimei luni a anului a fost una calma pentru leu, care s-a depreciat marginal comparativ cu euro si dolar, in timp ce francul elvetian a scazut. Cursul euro a crescut de la 4,6560 la 4,6566 lei, tranzactiile efectuandu-se in culoarul 4,653 – 4,657 lei. Cotatia de la ora 14:00 se plasa…

- Leul s-a apreciat joi in fața principalelor monede, comparativ cu nivelurile de miercuri, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Cursul valutar pentru euro a scazut, joi, cu 0,2% fața de miercuri, pana la 4,6553 lei, conform datelor afișate de BNR. Un nivel mai redus de atat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6639 lei/euro, in urcare cu 0,01% fata de nivelul atins joi.Joi, euro a urcat la 4,6635 lei, scrie News.ro. Vineri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…

- 25 de profesori de fizica vor utiliza metoda investigației la ore, in județul Bihor. Aceasta dupa ce vor participa la cursul ce se desfașoara in laboratorul de fizica de la Colegiul National „Emanuil Gojdu” din Oradea, sambata, 10 noiembrie, și duminica, 11 noiembrie. Cursul are loc in cadrul programului…

- Cursul de schimb dolar leu a atins un nou maxim al ultimelor 16 luni. Dolarul se afla pe o tendinta de apreciere de la începutul lunii octombrie, reflectând influentele internationale.

- In cursul zilei de 22.10.2018, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor DSVSA Maramures a fost notificata de existenta unei suspiciuni de Pesta Porcina Africana PPA la porcii dintr o gospodarie din localitatea Ieud, judetul Maramures.In cursul aceleiasi zile specialistii DSVSA Maramures…