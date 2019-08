Stiri pe aceeasi tema

- Crima de la Caracal dovedeste inca o data ca ugigasi in serie pot fi cine te astepti mai putin. Cazuistica arata ca pot parea buni tati de familie, au fata de ingeri, sau de batanei inofensivi. Cu toate acestea, toti au in comun dorinta de a ucide o fiinta umana, iar odata ce acest instinct s-a declansat…

- Jurnalistul Marius Tuca afirma inca de acum patru zile ca resturile de oase din curtea lui Gheorghe Dinca aparțin Alexandrei și ca rezultatul INML va fi facut public miercuri, in conferința de presa a șefului DIICOT. Dupa știrea in care Tuca anunța practic moartea Alexandrei, gazduita intr-o declarație…

- Tatal Alexandrei Maceșanu a facut joi seara o declarație in fața jurnaliștilor, de la sediul poliției din Caracal. Ioan Maceșanu a facut un apel disperat la cei care au rapit-o sa o aduca inapoi. Și unchiul Alexandrei are motive sa creada ca fata e in viața.

- Fostul șef al Poliției Capitalei și fost șef al Serviciului Omoruri, Lucian Guran, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca un caz de crime in serie care seamana foarte mult cu cel de la Caracal s-a petrecut in București, in 1992. Criminalul era tot taximetrist de ocazie și acționa la Gara de Nord.„In…

- Ministrul Justitiei spune ca a luat la cunostinta din mass-media despre "aceasta situatie halucinanta generata de lipsa de profesionalism, necorelare a activitatilor sau fuga de raspundere, rezultatul fiind catastrofal, respectiv pierderea unei vieti omenesti". "Cuvintele sunt insuficiente pentru a…

- ”Nu e nicio problema de legislație, toți trebuie dați afara... toți, de la cap la coada, de la poliție pana la STS, trecand prin procuratura și instanța de judecata. Sa o luam metodic. STS-ul, daca a dat, și aproape nu am nicio indoiala, ca a dat adresele aiurea, așa cum a facut-o in ultimele foarte…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca in cazul in care suspectul de la Caracal - in curtea caruia s-au gasit ramașițe umane - se dovedește a fi criminal in serie, acesta poate fi comparat cu celebrul ucigaș in serie american Ted Bundy.„Este cam devreme…