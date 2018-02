Stiri pe aceeasi tema

- 18 canistre cu motorina! Atit a vrut sa sustraga un angajat al Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova”, chiar de pe teritoriul intreprinderii. In aceasta dimineața, inspectorii din cadrul Serviciului securitate interna a I.S. „Calea Ferata din Moldova” au demarat acțiuni de combatere a furturilor…

- Luptatorii Clubului „Scorpions” Barlad au reușit sa-și adjudece nu mai puțin de 25 de medalii, dintre care 11 de aur, la Cupa „Alexandru Ioan Cuza”. Clubul Sportiv „Scorpions” Barlad a participat cu 25 de luptatori la cea de-a treia ediție a Cupei „Alexandru Ioan Cuza”. Concursul a avut loc sambata,…

- Un român aflat în trenul deraiat de la Milano, a scapat cu viața, dupa ce vagonul în care se afla s-a desprins de garnitura. Barbatul, în vârsta de 41 de ani, a vorbit despre momentele de panica și despre cum a încercat sa ajute o femeie care s-a numarat…

- Intr-un magazin din Ungheni s-a declanșat alarma terminalului de plați electronice. Și asta pentru ca un individ a dorit sa fure banii, informeaza politia.md In aceasta dimineața, aproximativ la ora 3:20, intr-un magazin din orașul Ungheni, s-a declanșat alarma terminalului de plați electronice. Și…

- SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO STREAM EUROSPORT Meciul din optimile de finala ale Australian Open dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (72 WTA) a fost programat luni, de la 17:00, ora locala, 08:00, ora la Bucuresti. SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE…

- FC U Craiova, echipa din Liga a 4-a finanțata de Adrian Mititelu, s-a ințeles cu atacantul Mihai Dina (32 de ani). Transferul a fost anunțat prin intermediul paginii oficiale de Facebook a lui FC U Craiova. Mihai Dina a evoluat pentru Universitatea Craiova intre 2005 și 2011, perioada in care a marcat…

- Polițiștii clueni au depistat, zilele trecute, un barbat, de 28 de ani, din localitatea Baița, banuit de comiterea unui furt din magazin.Conform oamenilor legii, la data de 23/24 decembrie 2017, cel în cauza ar fi patruns, fara drept, într-un magazin de pe raza localitații…

- Doua operatii considerate aproape imposibile au fost realizate de medicii din Tatarstan. In urma interventiilor, care au durat ore in sir, ei au reusit sa salveze mana si piciorul a doua fetite, implicate in accidente rutiere grave.

- Irina Begu a reușit sa obțina prima victorie la Australian Open, dupa ce a învins-o pe Ekaterina Makarova.Românca a învins-o pe ocupanta locului 33 WTA în trei seturi, cu scorul 3-6, 6-4, 8-6, calificându-se astfel în turul secund al competiției.„Începând…

- La cateva ore dupa supermeciul Liverpool - Manchester City in Premier League, in La Liga s-a disputat o partida la fel de palpitanta la finalul careia s-a creat o situatie istorica in Spania.

- Presedintele de onoare al echipei de fotbal FC Botosani, Cornel Sfaiter, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca gruparea moldoveana a reusit în aceasta pauza competitionala cea mai spectaculoasa campanie de achizitii prin transferurile jucatorilor Catalin Golofca, Florin Acsinte,…

- Un satelit ultra-secret dezvoltat de Pentagon nu a reusit sa ajunga pe orbita din cauza unei lansari SpaceX care nu s-a desfasurat asa cum ar fi trebuit. Satelitul, cunoscut dupa numele sau de cod Zuma, nu a reusit sa ramana pe orbita si a cazut inapoi in atmosfera Pamantului.

- Dincolo de scandalul Revelionului petrecut in compania unor persoane cercetate penal, Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei, are vocatia unui diplomat care se implica in schimbari legislative in tarile unde reprezinta Tara Lalelelor. In Croatia, tara in care a fost ambasador inaintea Romaniei,…

- Fara a fi vreun nostalgic dupa vremurile apuse, un tanar indragostit de batrana Volga a restaurat si pus in circulatie un astfel de autoturism, unul de lux in vremea comunismului. Incurajat de un prieten si cu ajutorul unui mecanic auto inimos si priceput, vasluianul Alexandru Carabat a reusit sa dea…

- Mihaela Radulescu are noi motive sa se laude cu Felix Baumgartner. Dupa ce a stabilit mai multe recorduri sportive, Felix a reusit sa castige si un titlu in moda! Iubitul Mihaelei a fost desemnat cel mai stilat barbat din 2017.

- Chelsea s-a impus cu 5-0 in meciul de pe teren propriu cu Stoke, iar unul dintre jucatorii londonezilor a reușit un gol de senzație. Danny Drinkwater (27 de ani) a marcat al doilea gol al londonezilor de astazi, in minutul 9, insa a facut-o intr-un mod aparte, iar portarul advers n-a putut decat sa…

- Incredibil, dar exista in Romania un oras care a reusit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui clasamentau fost: siguranta, preturile…

- Un fotbalist roman a reușit un hattrick in Italia. Claudiu Micovschi, capitanul Genoa Primavera, a fost omul meciului cu Verona U19. Internaționalul roman Claudiu Micovschi, 18 ani, a facut un meci senzațional sambata cu cei de la Verona, scor 4-4. El a marcat primele trei goluri ale formatiei sale…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca 2017 a fost un an "foarte plin si tensionat", cu multe "razbunari" si "fumigene", insa coalitia majoritara a reusit sa puna in practica programul de guvernare. "Un an foarte plin, foarte tensionat, mult prea tensionat,…

- Intr-un interviu pentru Gazeta aceasta vorbeste despre cel mai greu moment al anului. Finala pierduta de la Roland Garros: "Am plans, mama a venit dupa mine, a fost, cred, cea mai grea zi din cariera mea, era, pur si simplu, o suferinta pe care nu o pot descrie, ma durea sufletul ca n-am putut sa…

- Un excedent bugetar de170. 000.000 de lei – cu asta se poate „lauda” Consiliul Judetean Timis la final de an. In vreme ce vistieria Primariei Timisoara e goala si colaboratorii primariei au ramas cu facturi neplatite in prag de Craciun, CJ Timis a ramas cu bani necheltuiti. Daca Nicolae Robu spune ca…

- Kazimierz Piechowski, omul care a reușit sa evadeze in 1942 de la Auschwitz furand o masina a SS, a murit vineri la varsta de 98 de ani. Povestea evadarii lui Kazimierz Piechowski a facut inconjurul lumii, fiind subiectul unui documentar realizat de postul britanic de televiziune BBC, potrivit Agerpres.…

- Serban Huidu a reușit sa starneasca furia pe rețele de socializare, cu o postare legata de crima comisa de Magdalena Șerban la metrou, la stația Dristor. Fostul carcotaș a postat pe pagina sa de facebook un mesaj care a redeschis Cutia Pandorei, Huidu alegandu-se cu nenumarate critici. Reamintim ca,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca este in derulare o ancheta interna ca urmare a crimei de la metrou. Ministrul a cerut prezentarea cronologica a procedurilor. “Am cerut sa mi se prezinte situatia interventiei si derularea procedurii specifice asa cum s-a derulat. Am solicitat…

- Inaintea jocurilor olimpice de iarna din Coreea de Sud, un robot a participat la ștafeta pentru ducerea torței olimpice. Olimpiada reprezinta unul dintre cele mai importante evenimente de pe calendarul pasionaților de competiții sportive. Urmatoarea Olimpiada de Iarna se va desfașura in mai puțin de…

- O Dacie 1300 l-a costat 10.000 de euro pe un tanar din Brasov. Masina, fabricata in 1970, a fost complet refacuta si acum arata ca si cum abia ar fi iesit din uzina. Daca vechea Dacie va primi autentificarea expertilor in vehicule istorice, proprietarul ar putea sa nu mai plateasca impozit pentru ea.…

- A trecut deja un an de cand Piticul ”Colorado” a parasit aceasta lume iar vaduva lui, Madalina, a obosit sa-l mai jeleasca. Ea a gasit motive de bucurie si intr-o mica realizare personala.

- Echipa din ediția de aseara a emisiunii ,,The Wall- Marele Zid" a fost un exemplu de entuziasm și optimism pentru telespectatori. Au avut un parcurs cu multe suișuri și coborașuri, in care...

- Medicii au au efectuat o interventie minim invaziva de endoprotezare a unui anevrism de aorta abdominal la un pacient de 65 de ani cu multiple boli asociate. O operatie clasica i-ar fi pus viata in pericol. Interventia a fost o premiera nationala.

- Compania vine cu rezultate promițatoare de la cel mai nou test. Cele mai mari companii din industria tehnologiei au inceput deja sa lucreze la tehnologia 5G, astfel ca e foarte probabil sa vedem in urmatorii doi ani primele dispozitive comerciale și o rețea care sa le susțina. Pana atunci, insa,…

- Manchester United a castigat derby-ul cu Arsenal de pe "Emirates Stadium", scor 3-1, la capatul unui meci extrem de spectaculos (etapa a XV-a din Premier League). Aflata la a patra victorie consecutiva in campionatul Angliei, trupa lui Jose Mourinho se afla la cinci puncte de Manchester City, formatie…

- Bianca Dragusanu a vorbit intr-o emisiune TV despre cum a reusit sa-si regaseasca echilibrul, dar si despre ce vise stranii a avut prietena ei in urma cu o noapte. Spre deosebire de prietena ei, aceasta a reusit sa-si regaseasca echilibrul alaturi de Victor Slav si familia pe care a intemeiat-o.

- Inotatorul sucevean Cristi Rotundu, ce evolueaza pentru clubul Steaua București, a reușit zilele trecute rezultate remarcabile la finalele Campionatului National de natatie pentru seniori, competitie ce a avut loc zilele trecute la Hunedoara. Cristi a reușit sa caștige patru titluri de campion al ...

- Un pasionat de agricultura din judetul Neamt a reusit, anul acesta, sa obtina o planta de cartof care a rodit si vinete. Vali Cucu a devenit cunoscut cand, aceeasi planta a dat cartofi si tomate, urmand aceeasi procedura cu cea din 2017.

- Unul dintre cele mai populare servicii de photo sharing, Imgur, a fost atacat de un grup de hackeri care au compromis securitatea pletformei și au reușit sa obțina accesul al conturile utilizatorilor. Platforma le cere acum utilizatorilor sa-și schimbe parolele de acces, deoarece hackerii au reușit…

- In urma cu cinci ani, Emily Puglielli și soțul ei au participat la o nunta la care cuplul casatorit a plasat camere de vederi pe mese pentru ca oaspeții sa poata face fotografii in timpul petrecerii. Cand a vazut pozele, femeia in varsta de 38 de ani a fost șocata sa descopere ca era cea mai grasa invitata…

- O fetita de numai doi ani a fost ranita luni in timpul unui incendiu izbucnit la un bloc din localitatea Sasca Montana. Flacarile au izbucnit la etajul trei al blocului si, conform primelor concluzii ale pompierilor, acestea au fost provocate de folosirea de combustibil lichid pentru aprinderea focului…

- Incendiul a izbucnit din cauza unei centrale pe lemne care nu functiona corespunzator. Dupa scurt timp focul a fost de neoprit si s-a extins la celelalte doua locuinte. Oamenii au reusit sa iasa din case in ultimul moment, doar cu ce aveau pe ei. "Incendiul a pornit de la vecinul. La mine…

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi „pentru" si 119 „impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislatiei in domeniul Justitiei, astfel incat actele normative cu incidenta asupra Justitiei sa fie…

- David Goffin, locul 8 ATP, l-a invins, vineri, cu scorul de 6-4, 6-1, pe austriacul Dominic Thiem, favorit 4, in Grupa Pete Sampras de la Turneul Campionilor, si s-a calificat in semifinalele competitiei, faza in care il va intalni pe elvetianul Roger Federer.In ultimul meci al grupei Pete…

- Scriitoarea franceza Alice Zeniter a obtinut joi premiul Goncourt al liceenilor pentru ''L'Art de perdre'', o carte publicata la editura Flammarion, o poveste impresionanta de familie despre un bunic care a fost combatant ''harki'', denumire data algerienilor musulmani care au luptat in serviciile…

- Cand spui Italia, te gandesti la Lippi, Capello sau Ancelotti. Iar daca cei trei sunt „ocupati“ cu alte echipe, mai exista un Zaccheroni, Conte sau Allegri. Federatia de la Roma a facut insa o alegere extrem de proasta, iar acum a platit pretul.

- Disperare mare intr-o familie din Cluj, dupa ce o tanara de 28 de ani a plecat in Italia, iar din vara nu a mai putut fi contactata. Politia a fost sesizata despre dispariția femeii, Ariela Ungurean, de 28 de ani, din Cluj-Napoca, judetul Cluj. Aceasta a plecat in Italia voluntar, in luna martie 2017.…

- CFR Cluj si Sebastian Mailat au semnat un contract valabil pentru urmatorii patru ani. Fotbalistul in varsta de 19 ani reprezenta o tinta si pentru Gigi Becali, iar patronul FCSB a anuntat in repetate randuri ca jucatorul va semna cu liderul Ligii 1.

- Runda doi i-a purtat pe cei doi clujeni pe culmile succesului si ale deznadejdei, insa, in cele din urma, zidul le-a zambit. S-a lasat pe mana si intuitia lui Noemi si rau a facut... pentru el.

- Spitalul din Baia Sprie, inchis in 2011 prin ordonanta de guvern, a fost privatizat si redeschis prin subscriptie publica. Vechiul spital functioneaza acum ca o societate pe actiuni, care a adunat deja 319 actionari. Medici, localnici, chiar si Consiliul Local sunt actionari la unitatea medicala, iar…

- Jurnalista Melania Medeleanu vine la Adevarul Live, incepand cu ora 11.00, pentru a vorbi despre o campanie care a reusit sa sensibilizeze zeci de mii de oameni: MagicHOME. Scopul actiunii este de a strange fonduri pentru a investi intr-un centru pentru parintii care au copii bolnavi de cancer.

- Barcelona a facut un nou pas spre cucerirea titlului de campioana in Spania. Catalanii au reușit o victorie pe Camp Nou impotriva celor de la Sevilla cu scorul de 2-1. Omul decisiv pentru catalani a fost atacantul Paco Alcacer, atacantul Valenciei a reușit o dubla in poarta andaluzilor.