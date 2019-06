Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, si Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump si consilier pentru Orientul Mijlociu, participa la cea de-a 67-a reuniune anuala a grupului Bilderberg, la care discutiile sunt in mod traditional secrete, relateaza New York Times.

- Grupul Bilderberg, care mobilizeaza in fiecare an in deplina discretie personalitati politice si economice europene si nord-americane, se va reuni incepand de joi in orasul elvetian Montreux pentru a discuta in special despre situatia din Europa si despre schimbarile climatice, relateaza AFP. Printre…

- ”Daca ei (iranienii) fac ceva, vor suferi enorm”, a avertizat el luni, in cursul unei intalniri cu premierul Viktor Orban la Casa Alba.”Vom vedea ceea ce se va intampla cu Iranul”, a continuat el, preconizand Teheranului ”o mare problema” ”daca se intampla ceva”.Administratia…

- Avertismentul i se adreseaza Iranului, in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste "atacuri" impotriva intereselor americane in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. "Daca fac ceva, vor suferi enorm", a declarat liderul administratiei americane in cursul unei intalniri cu premierul…

- Venezuela est 'pregatita' sa reziste in cazul unui atac militar al Statelor Unite ale Americii, a declarat luni, la Moscova, ministrul de externe Jorge Arreaza, dupa intalnirea din ajun cu seful diplomatiei ruse. “Suntem pregătiţi pentru toate scenariile. Primul este diplomaţia,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca președintele Trump este gata, daca este necesar, sa implice armata americana în Venezuela, unde marți au avut loc ciocniri violente dupa ce un grup de soldați s-a ridicat împotriva președintelui Nicolas Maduro.”O…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din G-7, grupul principalelor state industrializate, ce va avea loc la sfarsitul saptamanii in Franta, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre administratia americana a lui Donald Trump si aliatii cei mai…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a condamnat luni ascensiunea antisemitismului, un 'cancer in stadiul de metastaza' in Orientul Mijlociu, Europa si SUA, si a subliniat ca administratia presedintelui Donald Trump i se va opune cu fermitate, transmit AFP si Reuters, relateaza Agerpres.Citește…