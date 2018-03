Stiri pe aceeasi tema

- Stiați ca exista cateva metode pentru a invața mai usor? Pe langa pauzele de relaxare, absolut necesare in timpul studiului, trebuie sa ai grija și la alimentație. Poate ca nu știai, dar exista...

- Realizatorul de televiziune Dan Negru critica vehement reactia breslei la moartea lui Andrei Gheorghe, fiind de parere ca in timpul vietii nu l-a apreciat pe masura, iar acum il omagiaza cu ipocrizie.

- Tanarul care și-a pierdut viața in urma accidentului care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 66, in comuna Draguțești, era fratele vitreg al solistei trupei Dj Project, Mira. Tatal adolescentului este casatorit cu mama cantareței. Robert Cimpoieru era pasager in mașina…

- O teorie care explica modul in care ar putea descoperi omenirea universuri paralele si o predictie privind sfarsitului lumii au fost finalizate de Stephen Hawking cu putin timp inainte de moarte, relateaza luni cotidianul The Independent pe site-ul sau. Potrivit unui coautor, lucrarea i-ar fi putut…

- Constantin Brancusi n. 19 februarie 1876, Hobita, Romania ndash; d. 16 martie 1957, Paris, Franta a fost un sculptor roman cu contributii covarsitoare la innoirea limbajului si viziunii plastice in sculptura contemporana.Constantin Brancusi a fost ales membru postum al Academiei Romane. Francezii si…

- Foarte multe persoane au ales sa se modernizeze si sa isi achizitioneze fier de calcat cu aburi, dar si diferite electrocasnice care sunt foarte utile casei. Totusi, v-ati intrebat vreodata care este modul cel mai simplu si bun prin care puteti curata un fier de calcat?

- Romania a fost una dintre cele mai afectate țari participante la conflagrația de la inceputul secolului XX. Din mai bine de 700.000 de soldați angrenați in lupta, in jur de 500.000 și-au pierdut viața, au fost grav raniți sau au disparut pur și simplu in abisurile insondabile ale tragediei care a sfartecat…

- Cu trei zile inaintea alegerilor speciale pentru Congres, presedintele SUA, Donald Trump, a tinut un discurs in Pitssburgh pentru a-l sustine pe Rick Saccone, candidatul republican. Inainte de asta, Trump a dezvaluit sloganul pentru campania prezidentiala din 2020 – „Keep America great”, s-a laudat…

- Cu toții știm ca lamaile au multe vitamine, fiind foarte bune pentru sanatate. Ele au și proprietați antibacteriane și antiseptice. Imbunatatește viața-pentru asta taie niște lamai și pune-le in locul in care dormi. Lasa-le peste noapte. Repeta asta zilnic. Iata beneficiile pe care ți le asigura:Aerul…

- Studiile de specialitate arata ca ne putem „incarca“ organismul cu vitamina D doar prin simpla expunere la soare. In perioadele in care lumina soarelui este mai slaba, vitamina esentiala corpului uman poate fi „extrasa“ dintr-o serie de alimente, in cantitati chiar mai mari decat in lumina solara.

- Moartea a doi barbati de nici 50 de ani creste, din pacate, lista victimelor pe care virusul gripal le-a facut, in actualul sezon. Doi pacienti – unul in varsta de 46 de ani din Caras-Severin si celalalt de 47 de ani, din Hunedoara – au pierit dupa ce au contractat virusul gripal tip A. Boala […] Sunt…

- Eliminarea din Cupa a provocat scandal la Dinamo: ”Il curața și pe Bratu imediat!”. Dinamo a fost eliminata și din Cupa Romaniei, dupa ce a fost invinsa ieri, in deplasare, de CSU Craiova, cu scorul de 1-0 . „Cainii” au ratat și ultima șansa la un trofeu anul acesta, dar și prezența in cupele europene…

- Societatea OMV Petrom S.A. a fost gasita vinovata pentru ucidere din culpa in cazul mortii unui copil in varsta de noua ani intoxicat cu gaze de sonda. Decizia apartine Judecatoriei Ploiesti care a hotarat, marti, sa condamnde OMV la plata unei amenzi penale si a unor daune morale catre famila victimei.

- Ciprian Tatarusanu (32 de ani) a oferit si el o reactie dupa disparitia fostului sau coleg de la Fiorentina, Davide Astori. Goalkeeperul roman s-a declarat extrem de indignat de faptul ca nu s-a tinut nici macar un minute de reculegere in memoria fundasului italian.

- In sezonul rece ne intalnim tot mai des cu raceala si afectiunile respiratorii, iar asta din cauza unui sistem imunitar deficitar. Organismul este supus zilnic interactiunii cu diferiti agenti patogeni, acterieni, virali, parazitari sau factori...

- Iata ingredientele: VarzaMorcoviSfecla rosieLegume cu frunze verzi (salata verde, spanac, rucola etc.)zeama de lamaieUlei de masline Se pun 3 parti varza, o parte morcovi, o parte sfecla rosie. Varza se taie fideluta, iar morcovii si sfecla se dau pe razatoarea…

- La Glavanești, satul bacauan așezat la granița cu județul Vaslui, curg rauri de lacrimi. E jale mare. Dar și multa furie. Raluca Maria Patulea s-a intors acasa, pe pamanturile natale, intr-un sicriu, dupa ce Ahmed Othman, un libian care, pana nu demult i-a fost iubit, i-a taiat gatul precum intr-o execuție…

- Unele fructe sunt pline de pline de vitamine și de minerale, incat sunt considerate adevarate medicamente naturale pentru organism. Sucul de rodie conține peste 100 de fitochi,icale, substațe importante pentru intervenirea cancerului.

- Moda sprancenelor unite și stufoase a fost adoptata in trecut și de celebra pictorița Frida Kahlo. Industria modei stabilește anumite stereotipuri, dar unele modele vor sa aiba personalitate și sa nu se conformeze unor standarde de frumusețe.

- Un grup criminal specializat in infracțiuni grave și deosebit de grave, membri caruia fac parte din organizația criminala „Patron", liderul fiind o autoritate criminala, care in prezent isi ispaseste pedeapsa intr-un penitenciar din Romania, a fost documentat de ofițerii Direcției Combaterea Crimei…

- Rinichii sunt responsabili cu filtrarea toxinelor din sânge și urina. De aceea, este extrem de important sa consumi bauturi care ajuta la detoxifierea rinichilor și la buna lor funcționare.

- Mare atentie! Medicii au devoalat lista cu cele mai periculoase alimente pentru organism. Ai mancat vreodata un aliment doar pentru ca ai crezut ca este sanatos, insa mai tarziu ai descoperit ca nu este deloc benefic pentru tine? Nu trebuie sa te simti rusinat daca raspunsul la intrebare a fost „Da”.Publicitatea…

- Astfel ai nevoie sa introduci in alimentația ta alimente care sa ajute organele la refacerea lor. Iar unul dintre organele catre care ar trebui sa iți indrepți atenția este mai ales ficatul, rezerva de sange a organismului. Alimente care favorizeaza eliminarea toxinelor Unul dintre…

- Moartea fulgeratoare a lui Carmen Alina Borota a socat o tara intreaga. Cosmeticiana din municipiul Carei s-a stins din viata la varsta de 42 de ani, lasand in urma o familie indurerata, dar si zeci de prieteni care au iubit-o si care nu isi pot reveni din soc. Carmen nu suferea de nicio boala, dar…

- Lacrimi amare si multa durere a lasat in urma disparitia fulgeratoare a unei cunoscute cosmeticiene, iubita de mii de persoane. Aceasta a murit subit la numai 42 de ani, chiar in brațele soțului ei, asa cum informeaza observator.tv. Carmen Alina Borota avea 42 de ani și era mama a doua fete, una dintre…

- Trebuie sa recunoaștem, un pic ne cam temem de batranețe. Inaintam in varsta, iar asta inseaamna ca organismul nostru nu mai este la fel de putencic ca in tinerețe. De exemplu, oasele nostre incep incep sa iși piarda densitatea și devenim mult mai expuși la fracturi și osteoporoza. Dar, sa nu ne pierdem…

- Cel e mai populare suplimente alimentare sunt cele „pentru slabit“. O sumedenie de produse din magazine promit o pierdere rapida in greutate si fara efecte secundare. Putin stiu insa ca atunci cand cumpara aceste produse o fac pe proprie raspundere.

- Majoritatea oamenilor se preocupa de sanatatea lor si acorda prioritate alimentelor sanatoase, dar chiar si asa, odata cu inaintarea in varsta, corpul incepe sa dea semne de batranete, iar organele ajung sa lucreze tot mai defectuos.

- Fiecare a avut in viata macar un episod depresiv si a cautat solutii pentru a scapa de proasta dispozitie. Animalul de companie, pictura, fotografia, exercitiile fizice sau plimbarile in aer liber sunt tot atatea cai de a reduce anxietatea si depresia. Dieta echilibrata vine sa dea o mana de ajutor…

- Societatea moderna produce multe alimente supra-procesate. Iar ficatul nostru se resimte negativ, daca nu urmam cateva reguli simple. Cand mancam alimente prelucrate sau prajite sau cand suntem expuși poluanților de mediu sau stresului, ficatul devine supraincarcat. Atunci, ficatul nu…

- Un barbat de 62 de ani, din Hunedoara, a murit din cauza gripei. Acesta este primul deces inregistrat in acest sezon in judet. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Hunedoara au precizat ca pacientul a decedat pe 29 ianuarie, la spitalul din Deva, intrucat avea mai multe afectiuni.…

- Ai probleme cu ficatul și cauți sa afli tratamente naturiste? De ce nu ai incepe cu alimentația? Societatea moderna produce multe alimente supra-procesate. Iar ficatul nostru se resimte negativ, daca nu...

- Moartea unei luptatoare kurde in Siria a revoltat comunitatea sa. Femeia care a luat parte la operațiunile militre impotriva Statului Islamic a fost mutilata, dupa ce a fost ucisa. O inregistrare care circula pe internet starnește controverse. In imagini apar mai mulți barbați, care stau in jurul trupului…

- Daca iți dorești sa scapi de cateva kilograme bune, simți ca nu ai suficienta energie, iar pielea ta are tendințe de uscare? Atunci apeleaza la acest mix care se prepara rapid, conține minerale, vitamine și favorizeaza eliminarea toxinelor. Aceasta combinație se bucura in primul rand de un efect…

- Clubul HC Odorheiu Secuiesc a anuntat ca se retrage din Liga Nationala de handbal masculin, fapt confirmat si de Federatia Romana de Handbal.''Va aducem la cunostinta retragerea din Campionatul National - Liga Zimbrilor a clubului HC Odorheiu Secuiesc datorata problemelor financiare aparute.…

- Asa cum bine stiti, iertarea este una dintre cele mai importante forme de iubire pe care o poate arata un crestin. Prin iertare iti arati dragostea pentru Divinitate si arati ca ai un suflet bun in fata persoanei care ti-a gresit.

- Lamaia este acida, cu aroma specifica și gust acru, fiind fructul cel mai bogat in vitamina C, necesara organismului. Acest fruct imbunatatește imunitatea, intarește vasele de sange, ajuta la vindecarea pielii si chiar la blocarea dezvoltarii anumitor celule care pot declansa aparitia cancerului.…

- Efectul pilulelor contraceptive poate fi diminuat de anumite medicamente, în timp ce unele antibiotice îl pot creste. Si interferentele între alimente si medicamente sunt extrem de multe, asa ca nu uita sa întrebi doctorul daca este cazul sa eviti anumite produse în…

- Numele poate ca suna ciudat, dar CoQ10 este de fapt un nutrient esențial care funcționeaza ca un antioxidant in organism. In forma sa activa, se numește ubiquinone sau ubiquinol. Este sintetizata in organism in mod natural și folosit pentru funcții importante, cum ar fi alimentarea…

- Doi eminenti profesori francezi de medicina, Luc Montagnier si Henri Joyeux, au reactionat fata de intrarea in vigoare, in Franta, de la 1 ianuarie, a unei noi legi privind vaccinarea obligatorie cu 11 vaccinuri a copiilor nascuti incepand de la 1 ianuarie 2018. Ei au semnat un "apel la ratiune"…

- Stilul de viața stresant și timpul limitat ne obliga sa facem totul pe fuga, astfel ca alimentația sanatoasa, corecta, echilibrata și la ore fixe se transforma intr-o gustare consumata pe apucate. Deci nu este de mirare ca organismul uman este dat peste cap. In mare voga in zilele noastre…

- Descoperirea penicilinei, substanta care a revolutionat medicina, a fost determinata de hazard si de spiritul unui mare o de stiinta, Alexander Flaming, care a spus ca nu a facut altceva decat sa atraga atentia asupra ciupercii care este produsa de natura.

- Dupa atitea mese festive și pahare inchinate, ficatul nostru e supraincarcat și nu prididește sa elimine deșeurile. Sa-i dam o mina de ajutor! Ficatul e pus la grea incercare de sarbatori, cind mesele noastre sint la fel de „impodobite“ ca pomul de Craciun: sarmale, cirnați, friptura, salata de boeuf,…

- Combinatiile de alimente sanatoase ar putea aduce organismului un aport energetic mult mai ridicat decât în cazul în care acestea ar fi consumate separat. Iata mixurile benefice pentru corpul tau!

- Poti face o multime de lucruri pentru a pastra sanatatea prostatei si pentru a preveni cancerul de prostata. Acestea sunt unele dintre cele mai eficiente strategii: 1. Mananca cateva nuci de brazilia in fiecare zi Aceste nuci sunt bogate in seleniu, un mineral protectiv. Intr-un studiu desfasurat pe…

- Abdomen plat #1. Carne de pui Este satioasa si iti va tine de foame multa vreme. In plus, carnea slaba, cum este cea de pui, te ajuta sa stabilizezi nivelul glicemiei din organism. De obicei, cand ti-e foame, tanjesti dupa carbohidrati si dulciuri, iar mancandu-le iti cresti sansele de a te…

- Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor medicilor…

- Dupa perioada sarbatorilor, mesele copioase și lipsa activitații fizice iți poate fi un pic greu mai ales daca trebuie sa te intorci la serviciu. Daca tot am schimbat anul, hai sa facem cateva schimbari impreuna, sa prețuim mai mult sanatatea. Zilele de sarbatoare iși lasa amprenta…

- Țigarile electronice te ajuta sa te lași de fumat arata un nou studiu științific facut de cercetatorii americani. In schimb, avertizeaza specialiștii, noile variante de țigari electronice devin tot mai atractive pentru adolescenți. Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea de Medicina din…