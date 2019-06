"Mult de munca" in perspectiva, in incercarea de a-i determina pe liderii mondiali, mai dezbinati ca niciodata, sa ajunga la un acord pe dosare precum comertul, schimbarile climatice sau chiar in privinta directiei care sa fie imprimata mondializarii: un summit G20, potential exploziv, a inceput vineri la Osaka, transmite AFP.



Un prim subiect controversat il reprezinta comertul."Va fi mult de munca", a declarat premierul australian Scott Morrison dupa intalnirea de joi seara cu presedintele Donald Trump."Am parasit cina spunandu-mi ca va fi dificil" de conciliat pozitiile americana…