- Cei doi, in varsta de 27, respectiv 18, ani, originari din Romania, au fost arestati de carabinierii din Riposto si acuzati de talharie cu circumstante agravante. Tinerii au intrat luni seara, cu fetele acoperite cu masti de ski, inarmati cu pistoale, in brutaria din Riposto, unde au amenintat-o cu…

- Un sofer beat, care nu a oprit la semnalul politistilor, a lovit mașina acestora și a fugit dupa accidentul pe care l-a provocat. Barbatul in varsta de 43 a fost oprit in cele din urma cu focuri de arma. El a fost reținut și s-a ales cu dosar penal pentru faptele sale. Alcooltestul a aratat ca avea…

- Politisti din cadrul Biroului de Investigații Criminale – Furturi din Buzunare au prins, ieri, in flagrant doi tineri de 18 ani, ambii din Craiova, la scurt timp dupa ce sustrasesera un portofel cu acte și suma de 80 lei, din ...

