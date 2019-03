Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile finlandeze au anuntat joi deschiderea unei anchete dupa scurgeri de date ale unor utilizatori de telefoane Nokia catre China, relateaza AFP, potrivit https://www.agerpres.ro/."Conform primei noastre expertize, se pare ca au fost transferate date personale (catre China)", a declarat…

- Google ofera finantari totale de 100.000 Euro pentru doua proiecte media din România prin News Innovation Fund, în cea de a sasea runda de finantare. În total, pâna acum Google acordat mai mult de 25 de milioane de euro organizațiilor din sectorul media, din 30 de țari. Iata…

- De sapte ani, intr-un sit din Valcea, americanii fac cercetari intense. Pe Valea Oltetului, din comuna Tetoiu, sat Bugiulesti, exista un sit arheologic descoperit de o echipa condusa de Constantin S. Nicolaescu – Plopsor (1900 – 1968), la inceputul anilor ...

- Da viața amintirilor tale! Pe piața din Romania a aparut un nou concept de albume foto ce pot fi create foarte ușor. Brand-ul Pic36 a aparut ca o nevoie de a crea rapid și fara batai de cap albumul cu pozele preferate. Dureaza doar 5 minute pentru a comanda albumul foto iar pozele pot fi incarcate direct…

- Nu mai putin de 50.13 miliarde euro - fonduri nerambursabile a atras Romania incepand cu anul 2007 si pana in prezent, la randul ei contribuind la bugetul comun cu 17 miliarde euro. Romaniei ii ramane astfel un plus de 33,17 miliarde de euro, soldul pozitiv in relatia cu Uniunea Europeana,…

- Antreprenorii români susțin ca ordonanța de urgența 114/2018, prin care statul a introdus suprataxarea bancilor, companiilor de telecomunicații și a celor din energie, afecteaza mediul de afaceri din România. Tiberiu Moisa, directorul general adjunct al Bancii Transilvania, a explicat în…

- In ultimii ani, romanii au ajuns sa aiba acces la din ce in ce mai multe instrumente financiare digitale, care fie au fost dezvoltate de catre bancile locale, fie au devenit disponibile odata cu intrare pe piata a startup-urilor FinTech. Una dintre...

- ​Statul a introdus în România, în anul 2019, un impozit pe vânzarea monedelor virtuale, cum sunt Bitcoin sau Ethereum, prin modificarea Codului fiscal. Care mai e prețul Bitcoin, Ripple, Ethereum? Citește mai departe, consulta documentul și comenteaza pe StartupCafe.ro....