- Unul dintre atacatorii din Sri Lanka a studiat in Australia si Marea Britanie inainte sa participe la atacurile cu bomba, a informat Ruwan Wijewardene, ministrul Apararii, scrie The Guardia, relateaza News.ro.Citeste si: Analiza Reuters: aurul din Africa, in valoare de mai multe miliarde de…

- Ruwan Wijewardene, ministrul Apararii din Sri Lanka, a informat ca bilantul victimelor atacurilor de duminica a ajuns la 321 de morti, scrie The Guardian. De asemenea el a informat ca atacurile au venit ca raspuns la atentatul terorist de luna trecuta de la cele doua moschei din Christchurch, Noua...

- Bilantul victimelor exploziilor din Sri Lanka a ajuns la 310 persoane, conform unui purtator de cuvant al politiei, scrie The Guardian, conform news.ro.De asemenea, ambasada SUA a informat ca a fost gasit un pachet suspect la gara Kolpetty din Colombo. Echipele de dezamorsare a bombelor se…

- Autoritatile din Sri Lanka au fost avertizate cu doua saptamani inainte de atacurile de duminica si erau la curent cu numele suspectilor, a informat purtatoarea de cuvant a guvernului, Rajitha Senaratne, scrie The Guardian, informeaza News.ro.Citește și: ANALIZA in SCANDALUL ZILEI - Funcția…

- Zeci de persoane au murit aici, in aceeași zi in care o serie de atentate au lovit mai multe zone din Sri Lanka și au facut cel puțin 290 de morți și alte cateva sute de raniți, scrie The Guardian.

- Politia a informat ca au fost arestate 24 de persoane in legatura cu atacul, insa guvernul nu a identificat deocamdata atacatorii. In jur de 500 de persoane sunt ranite si zeci de cetateni straini se afla printre cei decedati. Exista informatii conform carora accesul la retelele sociale a fost restrictionat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca își dorește ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana cât mai curând posibil, explicând ca liderii UE au acceptat ca Regatul Unit ar putea parasi Blocul comunitar chiar înainte de luna octombrie, în cazul ratificarii…

- Aproape 70% dintre britanici cred despre concetatenii lor ca au devenit „mai agresivi in ceea ce priveste politica si societatea” dupa referendumul pe tema Brexit din 2016, potrivit Barometrului Edelman Trust, informeaza cotidianul The Guardian, preluat de Mediafax. Una din sase persoane s-a instrainat…