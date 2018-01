Cei mai influenti lideri de opinie in lumea araba: creste ponderea intelectualilor, scade cea a teologilor

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en titre a Romaniei, FC Viitorul, are ca prim obiectiv in sezonul 2017 2018 al Ligii 1 calificarea in turneul play off, adica situarea intre primele sase echipe la finele sezonului regulat, din care mai sunt de jucat patru etape. In acest moment, FC Viitorul e in obiectiv, ocupand pozitia…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza pe tema situației politice interne și a modului cum va fi perceputa ”in strada” decizia președintelui Iohannis de a o desemna pe social-democrata Viorica Dancila pentru a forma un nou Guvern.Adevarul: Decizia lui Iohannis…

- Dintre cei aproape 1.000 de participanti la acest sondaj anual privind riscurile la nivel global, 93% au spus ca frictiunile politice sau economice intre marile puteri se vor inrautati. Aproape 80% considera ca riscurile legate de razboaie care sa implice mari puteri sunt mai ridicate in acest an…

- „Si pana la urma pe ce se bazeaza aceasta crestere economica, domnule, de unde vine?” Intrebarea oamenilor la auzul unei cresteri economice de 7% pe primele noua luni ale anului 2017, mai mare decat in China, este fireasca ♦ Neincrederea cu privire la aceasta evolutie vine mai ales in conditiile…

- Primele imagini de pe Marte au socat oamenii de stiinta deoarece nu se asteptau ca pe planeta Rosie sa existe urme de fosile (asa cum sunt interpretate la prima vedere). Cercetatorii asteapta explicatii de la NASA.

- O tanara a inviat la propria inmormantare! VEZI care au fost primele cuvinte… Lumea a fugit afara, uimita si speriata O fata din satul Izvorul Muntelui, in varsta de 20 de ani, necasatorita, a ramas insarcinata cu un tanar. Cuprinsa de rusine si fara sa aiba puterea sa le spuna adevarul parintilor,…

- Acei oameni au ieșit, poate, fiindca mai au speranța, mai au putere sa lupte pentru nevoile lor, pentru fericirea lor, pentru ca generațiilor care urmeaza sa le fie mai bine decât ne este noua acum. Seara de seara la începutul anului și duminica de duminica începând…

- Scade numarul celor bolnavi de viroze, dar creste numarul galatenilor care au pneumonii. Asa arata ultima saptamana de monitorizare a situatiei epidemniologice realizata de catre Directia de Sanatate Publica Galati. "Creste numarul galatenilor care au fost diagnosticati a avea pneumonii, de la 226 cazuri…

- Ministrul de Stat pentru Afaceri Externe din Emiratele Arabe Unite a declarat miercuri ca lumea araba trebuie sa fie unita sub o conducere saudito-egipteana pentru a combate influențele iraniene și turce din regiune.

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 21 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9932 Leva bulgareasca BGN 2,3705Dolarul canadian CAD 3,0435Francul elvetian CHF 3,9564Coroana ceha CZK 0,1803Coroana daneza DKK 0,6227Lira…

- Ponderea rușilor care sunt convinși in rolul special al poporului rus in istoria lumii a atins apogeul. Un sondaj de opinie realizat de centrul Levada din Rusia a relevat ca aceasta opinie este exprimata de 64% dintre respondenti. In 1992, un sondaj similar a aratat ca aceasta credinta impartaseau doar…

- Romanii au cheltuit mai mulți bani la cumparaturi, in primele 9 luni ale anului, iar industria bunurilor de larg consum a crescut cu aproape 6%, arata un studiu GfK Romania. Potrivit studiului, comerțul modern domină în continuare piața de FMCG și se distanțează din…

- Iosif Marian Grijincu, de 22 de ani, din Radauți, un traficant din grupul Huțuleac , a amenințat cu moartea un polițist chiar in secția de poliție. Iosif Marian Grijincu, de 22 de ani, din Radauți, a fost arestat sambata preventiv pentru ultraj. Individul a ajuns in arestul poliției sucevene dupa ce…

- Ponderea in PIB (Produsul Intern Brut) a agriculturii a fost de 4,9% in primele 9 luni din 2017, depasind-o in premiera dupa anul 2006 pe a constructiilor (3,9%), arata statisticile oficiale consultate de MEDIAFAX. In perioada 1990-2006, ponderea agriculturii a fost net superioara constructiilor,…

- Avioane israeliene au bombardat poziții militare ale miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, ca raspuns la tiruri de rachete din enclava palestiniana. Ministerul Afacerilor Externe a emis un avertisment de calatorie pentru romanii care vor sa ajunga in Istanbul in aceasta perioada.

- Exista acum o propunere legislativa depusa la Senat prin care se cere modificarea modul de calcul al impozitului auto dupa cum urmeaza: – impozitul la motoare de 1.0 – 1.6, crește – impozitul la motoare de 1.8-2.0, scade Astfel ca, posesorii de autoturisme cu motoare mari, adica cei bogați, șmecheri,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agentiile internationale de presa.știre in curs de actualizare [View the story "Principalele știri ale zilei - 6 decembrie" on Storify]

- In tara in care aveam, pana nu demult, o taxa auto uriasa pentru masinile Euro 3 si 4, dar o taxa minuscula pentru masini vechi, poluante, non-Euro, totul este posibil. Iar foamea de taxe si impozite a celor de la conducere se vede si mai mult prin urmatoarea schimbare de lege care e pe cale sa se modifice: scad…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat marti pe liderul palestinian, Mahmoud Abbas, ca intentioneaza sa mute de la Tel Aviv la Ierusalim sediul ambasadei SUA in Israel, a declarat Nabil Abu Rudeinah, purtatorul de cuvant al lui Abbas, potrivit Reuters.''Presedintele Mahmoud Abbas…

- Leul a scazut marti, la cotatia de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), fata de euro, dar a crescut in raport cu celelalte valute principale. Euro a urcat cu 0,10 bani, pana la 4,6344 lei, iar dolarul a coborat cu 0,57 bani, la 3,9053 lei. Francul elvetian a slabit de la 3,9743 la 3,9637,…

- Tehnologia 5G va acoperi peste 20% din populația de pe mapamond in urmatorii șase ani, iar traficul global de date mobile va depași 100 exabiți pe luna, in 2023, se arata intr-un studiu realizat de Ericsson. 'Pâna în 2023, la nivel mondial, se vor fi încheiat peste 1 miliard…

- Este foarte posibil ca, in urmatoarele zile, presedintele Trump sa recunoasca Ierusalimul drept capitala Israelului, fapt care ar putea constitui un detonator pentru un conflict de mari proportii intre lumea araba si Israel.

- Israelul considera Ierusalimul drept capitala sa indivizibila, in timp ce palestinienii vor ca partea de est a orașului sa devina capitala viitorului lor stat. Recent, Jared Kushner, ginerele evreu al...

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Un tipat la unison se aude pe Facebook, plangere si bocet mult, vorba prorocului Ieremia. Lumea buna isi jeleste conturile blocate si postarile sterse, chipurile, de hoarde de troli pesedisti. Neprihanitii care salveaza Romania in fiecare duminica intre 18.00 si 22.00, crestinii care isi iubesc aproapele…

- Leul a crescut marti, la cotatia de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), fata de euro, dar a scazut in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Euro a coborat cu 0,15 bani, pana la 4,6416 lei, iar dolarul a urcat cu 1,69 bani, la 3,9066 lei. Francul elvetian s-a apreciat de la…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 2,20%, valoare pe care a mai atins-o in 28 octombrie 2014, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Desi ieftinirile „de criza” sunt aproape recuperate, nu avem de-a face cu un boom imobiliar (ANALIZA) Facilitata de apetitul romanilor pentru achiziții, tendința de creștere a prețurilor din ultimii ani ii face pe mulți sa-și aminteasca de perioada de boom imobiliar, suscitand teama de o noua…

- De cand a devenit mama, actrița accepta destul de puține invitații la diverse evenimente. In plus, Adela Popescu spune ”nu” joburilor care ar ține-o departe de fiul sau. A devenit cunoscuta in showbiz-ul autohton grație rolurilor pe care le-a avut in telenovelele difuzate la acea vreme pe micul ecran.…

- Din cele mai recente date ale Asociației Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), vanzarile de autovehicule noi inregistrate in Romania au crescut, in primele 10 luni, cu aproape 11%. Majoritatea sunt autoturisme. Ponderea mai mare in aceste vanzari (65%) o au persoanele juridice. In…

- Indicele ROBOR la sase luni a crescut la 2,29%, fata de 2,19% in sedinta de ieri si a atins un nou record al ultimilor trei ani. Si indicele ROBOR la trei luni a crescut pana la 2,18%, fata de 2,09%, un nou maxim al ultimilor trei ani (30 octombrie 2014). Primele patru banci din sistemul […]

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 17 noiembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9665 Leva bulgareasca BGN 2,3724Dolarul canadian CAD 3,0837Francul elvetian CHF 3,9662Coroana ceha CZK 0,1815Coroana daneza DKK 0,6235Lira…

- Black Friday 2017 a început la eMAG la ora la 6:51 la cel mai înalt nivel de interes din istoria evenimentului. Peste 470.000 de vizitatori au accesat simultan magazinul eMAG.ro în vârful de trafic și un total de peste 2.100.000 vizitatori, fiind cel mai ridicat nivel din…

- Turismul ar putea atinge o pondere importanta din PIB cand locurile de cazare certificate vor corespunde cu statisticile politiei romane, a afirmat, joi, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, la deschiderea celei de-a 38-a editii a Targului de Turism al Romaniei (TTR).

- Arabia Saudita si Kuwaitul au somat joi proprii cetateni sa paraseasca urgent Libanul, din cauza temerilor privind o interventie militara, iar, in acest context tensionat, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a decis sa se deplaseze la Riyad, transmite mediafax.ro.

- Luvru Abu Dhabi, considerat primul "muzeu universal" din lumea araba, purtator al unui mesaj de toleranța și care aduce in Orient numele și brandul prestigiosului muzeu parizian omonim, a fost inaugurat miercuri, la 10 ani dupa lansarea acestui proiect, informeaza AFP. Președintele…

- Insurgenti huthi din Yemen au lansat sambata seara o racheta care a cazut in apropierea aeroportului din Riyad, capitala Arabiei Saudite, afirma surse citate de Al Jazeera, Al-Arabiya si BBC News. Un purtator de cuvant al rebelilor huthi din Yemen a revendicat atacul, precizand ca a fost lansata o racheta…

- Daca ati observat, guvernarea se fereste ca dracu de tamaie sa vorbeasca de venituri, de net, de cat ramane in buzunarul salariatului in ziua de plata. Vorbeste doar de salarii, adica de brut. Toti cei care s-au prins de smecherie, de la liderii sindicali la presedintele Iohannis, sunt considerati prosti,…

- Leul are o zi buna si creste in fata principalelor valute, potrivit cursului valutar anuntat azi de Banca Nationala a Romaniei. Astfel, un euro scade cu 0,01% fata de ziua precedenta si este cotat la 4.5981 lei. Si dolarul se depreciaza cu 0,08% si valoreaza azi 3.9479 lei.…

- Dr. Quinn: Vreți sa aveți memorie buna și o stare de spirit demna de invidiat? Pentru asta exista rozmarinul! Poate nu v-ați gândit niciodata ca aceasta planta lemnoasa poate fi folosita și altfel decât în bucatarie, pentru aromarea unor preparate culinare. Și, totuși, rozmarinul…

- Horoscop noiembrie 2017. Descopera ce îti pregatesc astrele pentru luna noiembrie pe plan financiar si vezi ce poti face ca sa ai mai multi bani! BERBEC Vei avea noroc la bani luna aceasta, astrele vin cu vesti bune atunci când te astepti mai putin. …

- Iata de ce nu ar mai trebuie sa faci asta. 1. Ai tendinta sa mananci mai mult - Mintea ta este distrasa de ceea ce vezi la televizor, prin urmare, nu realizeaza cat de mult mananci. Nu iti vei da seama cand te-ai saturat. Greseli pe care le faci cu banii fara sa stii. Acum vei intelege…