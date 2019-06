Stiri pe aceeasi tema

- Handbal TRANSFER… Revenita in Liga Nationala dupa un an de pauza, echipa de handbal a CSM Vaslui nu pierde timpul si deja a bifat primul transfer pentru viitorul sezon. Leonard Bibirig l-a adus pe Valeriu Erhan, jucator nascut in Republica Moldova. In varsta de 29 de ani, Erhan a fost adus de la CSU…

- Partidul Verde filiala judeteana Suceava considera ca Romania a intrat intr-o zona gri in ceea ce privește calitatea, pregatirea și inteligența oamenilor politici. ”Lipsa de patriotism de care incepe sa se dea dovada, mai ales la cei tineri ce se bat permanent in piept ca sunt cinstiți și pentru romani,…

- Handbalul masculin la nivel de prima divizie iși cunoaște deja “actorii” din sezonul 2019-2020. Vom avea tot 14 echipe la start, iar 12 dintre acestea sunt echipe care au evoluat și sezonul trecut in Liga Naționala. Ultimele doua necunoscute au fost “rezolvate” sambata, zi in care, la Drobeta Turneu…

- CSU Suceava va juca in ultima runda din play-out doar pentru palmares, pentru ca deja a retrogradat din Liga Naționala de handbal masculin. Sucevenii au pierdut meciul decisiv din penultima etapa a play-out-ului de la Fagaraș și sunt retrogradați și matematic din primul eșalon. Azi, de la ora 17.00,…

- Internationalul moldovean Vitalie Damascan a debutat in primul eșalon valoric al fotbalului italian. Atacantul lui FC Torino a fost introdus in teren in minutul 87 al meciului de acasa cu Cagliari Calcio, clubul la care este legitimat un alt fotbalist moldovean, Artur Ionita.

- Andreia si Ionut Gales, doi tineri creativi si visatori, de 31, respectiv 33 de ani, din judetul Suceava, au pornit, in urma cu cinci luni de zile, in aventura vietii lor. Cochetau de ceva timp cu ideea de a calatori full time, si-au facut curaj si au hotarat, in cele din urma, sa lase in urma ...

- Etapa judeteana a Olimpiadei de Matematica s-a desfasurat in luna martie, la Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" Suceava, elevi din clasele V-XII sustinand probele pregatite in vederea calificarii la faza nationala a competitiei.Elevii cu cele mai bune rezultate, 16 la numar, s-au ...

- In județul Suceava, peste 2.360 de persoane au fost diagnosticate, saptamana trecuta, cu boli respiratorii, iar 175 de pacienți au necesitat internare. Conform unei statistici a Direcției de Sanatate Publica, in perioada 18-24 martie, s-au inregistrat 26 de cazuri de gripa clinica, dintre care 23 au…