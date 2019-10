Stiri pe aceeasi tema

- Au fost declansate verificari interne la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului dupa ce 12 copii au fost dati disparuti, pentru doua ore, dintr-un centru de plasament din comuna buzoiana Beceni.

- Aproximativ 30 de persoane au fost ranite dupa ce un autobuz de transport public a iesit de pe carosabil, in centrul Italiei, informeaza Mediafax citand presa italiana. Accidentul a avut loc marti dupa-amiaza pe un drum provincial, intre localitatile Spoltore (Pescara) si Caprara. Un autobuz de transport…

- Cernobal a devenit un cuvant-cheie pentru catastrofa. Dezastrul nuclear din 1986, a dus la apariții a mii de cazuri de cancer, iar zona candva populata s-a transformat intr-un oraș fantoma. Totuși, plantele par sa o duca bine.

- Marian Silviu Iosif, de 32 de ani, din Dambovita, a murit inecat, trupul sau fiind gasit dupa multe ore de cautari. Tanarul, care se afla in vacanta in Olimp impreuna cu familia, a observat ca doi copii nu reusesc sa iasa la mal. A reusit sa-i salveze, insa curentii au fost prea puternici si el nu a…

- Trei barbati au fost retinuti de politistii din Capitala pentru lipsire de libertate in mod ilegal si viol asupra a doi copii, fapte comise in 2013. Ancheta a inceput dupa ce politistii au analizat rezultatele perchezitiei informatice dintr-un alt dosar, aflat in lucru in luna iunie a acestui an.

- Cei patru copii din comuna Bolotesti, cu varste cuprinse intre 10 si 13 ani, dati disparuti de parinti dupa ce au plecat la scaldat in cursul zilei de marti si nu au mai revenit la domiciliu, au fost gasiti de politie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.…

- O noua groapa comuna a fost descoperita de cercetatori ai Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” in padurea Vulturi din judetul Iasi. Au fost determinate 25 de victime, majoritatea femei si copii, si inceputa ancheta penala. https://www.romaniatv.net/o-noua-groapa-comuna-a-fost-gasit-la-iasi-se-aflau-cadavrele-a-25-persoane-majoritatea-femei-copii_484254.html