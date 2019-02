Cei mai fericiți angajați la… biroul lor Cei mai mulțumiți angajați de biroul lor aparțin generației foarte tinere (18-24 ani), releva cel mai recent studiu realizat de CBRE. Și asta contrar percepției des intalnite in lumea afacerilor care considera postmilenialii ca fiind o generație cu dificultați in integrarea in munca. Mulțumiți de cladiri… CBRE, liderul mondial și național pe piața de consultanța imobiliara, a realizat in 2018 primul studiu referitor la importanța calitații mediului de lucru din cladirile de birouri pentru activitatea angajaților. Studiul s-a concentrat pe reliefarea gradului de satisfacție și pe criteriile relevante… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

