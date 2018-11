Stiri pe aceeasi tema

- Împodobitul orașelor cu mult timp înainte de sarbatorile de iarna este deja o moda în România. Unii edili o dau în bara și cu modelul de ornamente alese. ”Edilii din Zalau au alocat, numai în acest an, peste 135.000 lei…

- In cadrul unei conferințe de presa susținute marți, 20 noiembrie, de catre directorul Centrului Municipal de Cultura (CMC) Arad, Daniela Padurean-Andreica și de catre primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, aceștia au anunțat ca Targul de iarna din acest an va avea „o fața noua”. Totodata, a fost…

- Targul de Craciun de la Sibiu, unul dintre cele mai frumoase și care atrage cei mai mulți vizitatori anual, a fost inaugurat vineri seara in Piața Mare din oraș, scrie Mediafax. La inaugurare au participat in jur de 10.000 de oameni, iar surprizele pregatite de organizatori cu aceasta ocazie au fost…

- Unul dintre cele mai frumoase targuri de Craciun din Romania iși deschide porțile oficial. Piața Mare este pregatita sa va introduca in atmosfera sarbatorilor de iarna. Cea de-a 12-a ediție a Targului de Craciun din Sibiu se va desfașura anul acesta in perioada 16 noiembrie 2018 – 03 ianuarie 2019 și…

- Senatorul Lucian Trufin, secretar al Comisiei pentru Agricultura, Industrie Alimentara și Dezvoltare Rurala a participat miercuri, 31 octombrie 2018, in incinta centrului expozițional Romexpo din București la deschiderea Targului international de produse si echipamente in domeniul agriculturii,…

- Cutremur in Romania! Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade s-a produs in județul Vrancea. Cutremurul s-a produs marți, la ora 17.31, in județul Vrancea, la adancimea de 119 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs in apropierea…

- Scandalos! ”Italianul” Cezar Ouatu vrea sa ia banii romanilor de Craciun, asta dupa ce – in urma declarațiilor facute la X-Factor UK – artistul a fost aspru criticat și invitat sa nu mai concerteze in Romania. Cezar Ouatu a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca va concerta in Romania, iar asta se va…

- Rod Stewart a revenit dupa 23 de ani in țara noastra.(Super oferta de angajare) Veteranul muzicii rock a fost pazit ca un șef de stat cand a ajuns in Romania. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera naționala, imagini senzaționale cu legendarul muzician care urmeaza sa susțina…