Stiri pe aceeasi tema

- Pastrand traditia, conducerea municipalitatii ploiestene va fi prezenta la deschiderea noului an scolar, care va avea loc astazi. Astfel, primarul municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, va fi prezent la festivitațile de deschidere a noului an școlar, care sunt programate sa inceapa de la ora 9.00,…

- O delegatie a Consiliului Judetean Prahova, condusa de presedintele Bogdan Toader, a efectuat o vizita in Republica Moldova, in Raionul Hincesti, unde se construieste Sectia Geriatrie a Spitalului Raional, proiect sprijinit cu fonduri de la CJ Prahova. In anul centenarului Marii Uniri, Consiliul…

- Presedintele Cj Prahova, Bogdan Toader, ii invita pe prahoveni la Festivalul "Prahova Iubeste Basarabia", ce va avea loc in perioada 24-26 august, pe esplanada Palatului Culturii. "Va invitam la o noua ediție a festivalului folcloric Prahova iubeste Basarabia. De vineri și pana duminica, in organizarea…

- Violeta Stoica Deși toata Romania a ramas impietrita in fața problemelor cu care se confrunta crescatorii de porci din cele opt județe afectate de apariția focarelor de pesta porcina africana, unii dintre primarii prahoveni par dezinteresați de amenințarea raspandirii acestui virus care se afla la 115…

- Bursele elevilor din invatamantul profesional ar putea creste de la 200, la 250 de lei, potrivit unui proiect supus dezbaterii publice de Ministerul Educației, unul dintre scopurile majorarii fiind scaderea abandonului scolar al elevilor si asigurarea accesului egal la educatie.“Prezentul…

- Violeta Stoica Probabil mulți dintre prahovenii care au trecut prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Ploiești au avut cel puțin o nemulțumire legata fie de timpii de așteptare, fie de inghesuiala din sala de așteptare, fie de vechimea unora dintre componentele echipamentelor…

- Subiectul privind solicitarea de sprijin financiar de la Consiliul Județean Prahova pentru realizarea unor investiții la Campina a fost discutat in ședința de saptamana trecuta a Consiliului Local. Inițiativa i-a aparținut consilierului Elena Albu, iar primarul Horia Tiseanu a fost de acord cu aceasta…

- Proiectul de ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea proiectului de incadrare, respectiv a planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant preuniversitar si incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din invatamantul…