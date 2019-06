Cei mai buni elevi in anul scolar 2018 – 2019, sefii de promotie din scolile generale si licee, vor fi recompensați, astazi la Teatrul „Sica Alexandrescu“. Pentru al saselea an consecutiv, Primaria Municipiului Brasov va oferiastazi, 15 iunie 2019, ,,Premiile de excelenta pentru elevii cu rezultate deosebite la invatatura”, sefilor de promotie din clasele a VIII-a si a XII-a, un eveniment derulat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov si Universitatea Transilvania. Compania RCS & RDS s-a alaturat, pentru al cincelea an consecutiv, acestei initiative si ii va rasplati cu premii…