- O noua editie a concursului "Politistul bucatar" a debutat, sambata, pe platoul din Poiana Lupului, participantii fiind echipe de bucatari din randul politistilor romani si sarbi. "Cele zece echipe inscrise, venite din Timis, Arad, Caras-Severin si Vrset - Serbia, vor pregati pe timpul celor sase ore…

- Trei barbați care au incercat sa treaca ilegal granița, dinspre Serbia, inspre Romania, au ajuns pe mainile polițiștilor de frontiera. Migranții ilegali au fost prinși in Timiș, in apropiere de localitatea de frontiera Beba Veche, ce se afla la limita dintre Romania, Serbia și Ungaria. Barbații au fost…

- Președintele CNMR, Alexandru Cumpanașu, se arata ingrijorat de mișcarile militare de langa Romania. Citește și: Echipele de interventie au reusit sa deschida trolerul suspect gasit in fata unei scoli din Focsani: ce au gasit inauntru „Ucraina mobilizeaza trupe la granita cu Romania…

- Aproape totul e pregatit la Dudeștii Vechi, localitate aproape de granița cu Serbia, pentru cea de-a doua ediție a Embargo Fest. In localitatea in care se afla cea mai mare comunitate de bulgari din țara, in perioada 16 – 19 mai 2019 vor evolua peste 50 de artiști din Romania, Serbia, Bulgaria și Ungaria.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița (Caraș Severin) au depistat doi cetateni din Albania care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Un alt cetațean albanez a fost depistat de oamenii legii din cadrul Sectorului Politiei…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a revenit in judetul Caras-Severin. Vizita a avut ca scop verificarea stadiului in care se afla... The post Ministrul Transporturilor, in Banat. A anuntat ca cea mai veche gara din Romania va fi reabilitata appeared first on Renasterea banateana .

- La doua din cele sase turnee de calificare la europeanul de popice a participat Aurel Dehelean, sportiv legitimat la Phoenix Buzias... The post Un popicar din Buzias a reprezentat Romania la turnee de calificare la Campionatul European appeared first on Renasterea banateana .

- Premier Viorica Dancila this Friday welcomed her Bulgarian counterpart Boyko Borissov at the Victoria Palace of Government.After the meeting, the two heads of government will attend the signing ceremony of bilateral documents and will also deliver a joint press statement. On the same…