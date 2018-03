Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 3,800 de timișeni aflați in cautarea unui loc de munca au trecute pe la Angajatori de Top Timisoara, cel mai mare eveniment de cariera din Banat. Au fost 70 de companii, care au oferit vizitatorilor peste 3.000 de joburi.

- 130 de companii isi expun ofertele vineri si sambata la targul de joburi Angajatori de Top care se va derula la Sala Palatului din Capitala. Din totalul de 6.000 de locuri de munca, 1.100 sunt destinate candidatilor fara experienta, arata organizatorii.

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis deputatii.Citeste si: DNA da o NOUA LOVITURA: Un primar…

- Vineri și sambata, pe 16 și 17 martie, la Centrul Regional de Afaceri, are loc Angajatori de Top Timisoara, cel mai mare eveniment de cariera din Banat. Ajuns la ediția cu numarul 12, evenimentul reunește 70 de companii si peste 3.000 de oportunitati de cariera.

- Peste 35 de angajatori participa saptamana viitoare, pe 20-21 martie, la Targul de Cariere Brașov. Evenimentul se desfașoara la Hotel Kronwell și se adreseaza atat persoanelor cu mai puțina experiența, cat și celor ce au dobandit cunoștințe solide in diferite domenii de activitate. Locuri…

- Trei cursanti ai Scolii de Arte si Mestesuguri din cadrul Centrului de Cultura „Augustin Bena” – Alba au fost premiati recent la Festivalul National „Pro Piano Romania” de la Sibiu. Elevii sunt cursanti ai Clasei de Pian, coordonata de profesorul Oana Cirstea si au dus in Alba premiul I, premiul III…

- Nicu Covaci, fondatorul formatiei Phoenix, Liliana Turoiu, presedintele ICR, si actorul Ion Dichiseanu s-au numarat printre personalitatile premiate luni la Gala Uniunii Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania, in cadrul evenimentului aniversar "25 de ani de la infiintarea UARF". …

- Mai mulți angajatori din județul nostru au transmis, in aceasta perioada, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea 195 de locuri de munca vacante. Dintre acestea, 42 pot fi ocupate de persoanele calificate ca operator confecționer industrial, 32 de catre muncitori…

- Peste 200 de companii vor fi prezente la noua ediție a targului de cariera Angajatori de Top. Va fi cel mai mare targ de pana acum, atat ca numar de angajatori cat și ca numar de joburi. Daca sunteți in cautarea unui nou loc de munca, in 16 și 17 martie treceți neaparat pe la CRAFT.

- Doctorul Alin Demetrian și echipa sa au fost premiați la nivel internațional pentru inventia unui instrument medical – esotraheoscop. Medicii au fost premiați la Salonul International de inventii IPITEX 2018 din Thailanda. Dr. Demetrian este șeful Clinicii de Chirurgie Toracica ...

- Marți, 27 februarie 2018, sportivii aiudeni alaturi de antrenorii lor au „luat cu asalt” salonul restaurantului „Magnolia” din Aiud, pentru a participa la cea de a doua ediție a „Galei Sporului Aiudean”, o sarbatoare de anvergura organizata la propunerea doamnei Oana Badea, primarul municipiului și…

- Formularele pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG-uri, cat si de angajatori, a anuntat, marți, 27 februarie, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Pe viitor, pe noul formular unic va fi foarte simplu, pentru ca se depune de catre fiecare contribuabil o bifa…

- Profesori de la Universitatea din Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie au primit Marele trofeu pentru cea mai buna inventie internationala in domeniul Sanatatii, care a primit și alte trei medalii de aur acordate de juriul international al Salonului ...

- Actiunile Amazon au depasit pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand in timpul sedintei de tranzactionare de miercuri un avans de 2,4%, la nivelul record de 1.503,49 dolari, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Titlurile gigantului american în domeniul comerţului online…

- Diana Bogos La sfarșitul acestei saptamani, la București, vor avea loc finalele Campionatului Național de atletism in sala. LPS Vaslui va avea patru sportive in competiție. Sala de atletism din cadrul CSNB „Lia Manoliu” va gazdui, in weekend, etapa finala a Campionatelor Naționale ale juniorilor 1,…

- Motiunea simpla "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale", respinsa de deputati Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de 62 de deputati PNL, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi…

- Unii angajatori profita de transferul contributiilor de la angajator la angajat pentru a-si maximiza profitul, a declarat, luni, 19 februarie, ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal. „Ati vorbit despre faptul…

- Ieri, la sala „Remus Opreanu” a Palatului administrativ, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Constanta. Aflate pe ordinea de zi, cele doua proiecte de hotarare privind premierea sportivilor si antrenorilor constanteni pentru rezultate deosebite obtinute in cea de-a doua parte a…

- MASURI… Societatea de gospodarire municipala a Vasluiului, Goscom SA, intentioneaza sa reia campania de premiere a celor mai corecti locatari din oras, care depoziteaza selectiv deseurile casnice la punctele de colectare. O astfel de campanie, prin care cei care au depozitat deseurile in containerele…

- Biroul de Presa al Primariei Galati anunta ca, miercuri, 14 februarie 2018, la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati, incepand cu orele 15:00, va avea loc festivitatea de premiere a elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatori vranceni, in aceasta perioada, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 267 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, 57…

- Aproape 50 de angajatori cu activitate in mai multe domenii, printre care constructii, agriculturp, invatamant, asistenta medical si comert, au fost controlati de inspectorii ITM in perioada 29 ianuarie-2 februarie.

- Lista locurilor de munca declarate vacante de agenții economici vranceni cuprinde 236 de oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, 52 sunt pentru muncitori necalificați in domeniul confecțiilor și 37 pentru operatori confecționeri industriali. …

- Dupa ce, luna trecuta, au fost recompensați atleții, gimnastele și rugbiștii care au obținut premii la campionatele naționale din anul școlar 2016-2017, acum, atenția municipalitații se indreapta asupra celor mai buni practicanți de arte marțiale. In total, au fost puși la bataie 11.200 de lei. La inceputul…

- Miercuri a fost zi de sarbatoare la Colegiul Național Banațean. Gala Excelenței, ajunsa la ediția cu numarul cinci, a avut loc in Aula Magna a Universitații de Vest. Sunt recompensați cei mai buni liceului, respectiv cei mai buni elevi, respectiv cei premiați la olimpiade și diverse concursuri.

- Colegiul National Banatean isi premiaza elevii! Este vorba despre cei care au obtinut rezultate deosebite la olimpiade si concursuri in anul 2017! Maine, incepand cu ora 12.00, in Aula Magna a Universitatii de Vest din Timisoara va avea loc a cincea editie a Galei de Excelenta a Colegiului National…

- Ratele de dobanda la titlurile de stat vor continua tendinta ascendenta in trimestrele urmatoare, pe fondul factorilor externi, legati de perspective de continuare a ciclului monetar in Statele Unite, si interni, inclusiv accelerarea dinamicii PIB nominal si acumularea de riscuri la adresa stabilitatii…

- Social-democratul Eugen Teodorovici, presedinte al comisiei de buget-finante din Senat, a fost propus pentru a fi noul ministru de Finante, in Guvernul Dancila, luandu-i locul lui Ionut Misa. In cazul in care va fi acceptat, el va avea pe masa mai multe proiecte asupra carora s-a aratat a fi impotriva.

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere în…

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de camion,…

- Absolventii care isi continua studiile nu vor beneficia de indemnizatie de somaj Absolventii care, la data solicitarii somajului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant nu vor beneficia de indemnizatie de somaj, dupa intrarea in vigoare a unor modificari la Legea somajului. "Printre…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 179 de oferte de munca destinate șomerilor vranceni. Astfel, in aceasta perioada se…

- Cei mai buni sportivi ai județului, care au dus numele județului peste tot in lume, au fost premiați luni dupa-amiaza, 8 ianuarie 2018, pe scena Centrului Cultural „Eugen Ionescu“ din Slatina. 28 de sportivi și profesori au urcat pe scena, ...

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Mai exact, funcționarii Fiscului vor putea incasa bonusuri din amenzile sau sumele recuperate d...

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda…

- Lista locurilor de munca declarate vacante acum, la final de an, de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde doar 129 de oferte pentru șomeri. Astfel, se pot angaja incepand cu anul viitor persoanele…

- "Pentru a veni in sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișee, avand in vedere termenul scurt de depunere a declarației de mențiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora va fi realizata…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obtinute in urma controalelor, bani care vor fi utilizati pentru acordarea de premii personalului Fiscului, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat miercuri de Ministerul Finantelor…

- Marți, 26 decembrie, la Chișinau s-a desfașurat prima ediție a Bienalei Diasporei – un eveniment care a oferit o platforma de comunicare intre moldovenii sosiți acasa cu ocazia sarbatorilor de iarna, relateaza NOI.md. La festivitate au participat oficiali, reprezentanți ai diasporei, migranți reveniți,…

- Traiesc si activeaza departe de casa, dar revin de fiecare data cu drag pe plaiurile natale si isi ajuta conationalii. Vorbim despre moldovenii din Diaspora care, de sarbatori, au venit in tara pentru a fi alaturi de familie.

- Angajatori din Portugalia au nevoie de 300 de muncitori pentru aproximativ 3 luni, la cules de zmeura. Timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca, in timpul campaniei, in functie de productie, sa se efectueze ore suplimentare iar salariul de baza pentru culegatori zmeura fara ore…

- Ucraineanca Anna Muzychuk, dublu campion mondial la sah a declarat ca nu va calatori in Arabia Saudita sa-si apere titlurile, deoarece aici femeilor nu le este permis sa mearga pe strada insotite, relateaza The Independent.