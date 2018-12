Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Pavel Filip a cerut autoritatilor responsabile sa investigheze de ce cateva scoli din tara au fost inchise ieri, dupa ce a nins. Asta in contextul in care drumurile din tara au fost curatate si nu au fost inregistrate probleme.

- Ea a lasat mai multe preziceri in urma, iar una dintre ele se refera la țara noastra, scrie virale.ro. Mai exact, Baba Vanga spunea ca in Romania se va naște cel promis lumii, care va fi piatra de temelie pentru omenire. Citeste si Profetia Babei Vanga pentru 2018. Ce se intampla in…

- Unul dintre cei mai de succes fotbaliști ai tuturor timpurilor pare sa fi ajuns la sapa de lemn. Conform autoritaților braziliene, Ronaldinho mai are in conturi doar 5 lire, adica nici macar 30 de lei.

- Averea cumulata a miliardarilor lumii a inregistrat o crestere fara precedent de 19% in 2017, pana la 8.900 miliarde de dolari, gratie faptului ca in China au aparut cate doi noi miliardari in fiecare saptamana, arata un studiu publicat vineri de banca elvetiana UBS si

- Cei mai bogati 500 de oameni ai lumii au pierdut miercuri 99 de miliarde de dolari, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Este al doilea declin semnificativ inregistrat intr-o singura ...

- Cei mai bogati 500 de oameni ai lumii au pierdut miercuri 99 de miliarde de dolari, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg. Este al doilea declin semnificativ...

- Cei mai bogati 500 de oameni ai lumii au pierdut miercuri 99 de miliarde de dolari, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg. Este al doilea declin semnificativ

- Stadionul Wembley ar putea fi cedat unuia dintre cei mai bogati oameni ai planetei. Shahid Khan, un magnat de origine pakistaneza, este dispus sa ofere 600 de milioane de lire sterline pentru a deveni proprietarul arenei. Omul de afaceri nu este strain sportului. El detine echipa Fulham, promovata in…