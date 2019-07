Cei mai bogaţi regi din lume Regele Maha Vajiralongkorn, Thailanda, se afla pe primul loc in top, cu o avere de 30 de miliarde de dolari. Sultanul Hassanal Bolkiah din Brunei are 20 de miliarde de dolari (se spune ca detine peste 600 de masini Rolls-Royce). Este urmat de regele Salman bin Abdulaziz Al Saud, Arabia Saudita, cu o avere estimata la 18 miliarde de dolari, si de emirul Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi, care a strans o avere de 15 miliarde de dolari. Printre cele mai bogate familii regale se numara in special cea a lui Mohammed al VI-lea, regele Marocului (2,1 miliarde de dolari), printul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

