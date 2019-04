Cei mai bogați 3% dintre ruși dețin 90% dintre activele financiare ale țării Cei mai bogați 3% ruși dețin 89% din totalul activelor financiare din țara, arata un studiu realizat de Școala Superioara de Economie și banca de stat VEB, noteaza Moscow Times.



Aceasta este prima data când se încearca realizarea unei cercetari serioase a inegalitații financiare din Rusia, noteaza cotidianul de business Kommersant.



Luna trecuta, revista Forbes a scris ca averea celor mai bogați 98 de ruși este mai mare decât toate depozitele restului populației.



Cota din activele financiare deținuta de primii 3% a fost de 89,3%, chiar daca acest procent…

