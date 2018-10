Dovleac de aproape o sută de kilograme

Acolo, zeci de producători merg să își expună marfa pe tarabe, mulți dintre ei fiind din zona Olteniei. O femeie din Dolj are expus un bostan ... The post Dovleac de aproape o sută de kilograme appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]