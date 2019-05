Stiri pe aceeasi tema

- Show-ul fenomen „Exatlon” se apropie de deznodamant, iar Finala (la masculin și feminin) se anunța una cu adevarat epica. Milioanele de fani ai reality-ului sportiv vor putea urmari ultima batalie a acestui sezon pe 9 iunie, incepand cu ora 20:00, la Kanal D. In lupta pentru caștigarea celor doua ravnite…

- EXATLON ROMANIA 4 MAI 2019 Faimosii si Razboinicii au petrecut Pastele impreuna. Desi sunt in Republica Dominicana, departe de familie, acestia au putut petrece intr-o atmosfera intima si placuta. Cu totii au vopsit oua si au putut manca pe saturate la restaurant. loading...

- Vladimir Draghia a invațat sa se lase in voia destinului, in loc sa iși faca strategii amanunțite. Practic, nu iși face planuri, ca sa nu aiba parte de dezamagiri. Fostul prezentator TV susține ca acest principiu se aplica atat pe plan profesional, cat și in cel personal. Vladimir experimenteaza de…

- Victor Slav, alaturi de Giani Kirița și Catalin Cazacu, au fost scoși din grila de programe Kanal D. Cei trei prezentau emisiunea Vulturii de noapte, insa aceasta nu va mai aparea pe post, conform deciziei luate de conducerea postului de televiziune. Victor Slav nu pare sa fie foarte afectat de aceasta…

- Dupa un sezon in calitate de concurent și alte doua in postura de antrenor, Giani Kirița susține c-a terminat-o cu „Exatlon”. Fostul fotbalist jura ca se va intoarce in Republica Dominicana, țara in care se filmeaza emisiunea difuzata la Kanal D, doar daca producatorii ii vor permite sa se implice in…

- Chiar daca nu mai e cu mama copiilor lui de mai bine de 12 ani, Giani Kirița a avut mereu grija de Roxana și Marco și a incercat sa le fie alaturi de fiecare data cand au avut nevoie. Faptul ca a devenit tata la 22 de ani nu l-a ajutat mereu pe fostul fotbalist in relația cu juniorii. Acum, de exemplu,…

- In momentul in care a fost propus ca antrenor pentru echipa Faimoșilor de la „Exatlon”, Vladimir Draghia și-a negociat la sange participarea la show-ul Kanal D din Republica Dominicana. El nu a plecat singur, ci alaturi de soția lui și fiica lor. Pe langa un onorariu deloc de neglijat, Vladimir și familia…